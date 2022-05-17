剧本充斥恐怖惊悚？莫让“剧本杀”成为“隐患杀”

来源：法治日报

门店使用的剧本充斥着血腥暴力、恐怖惊悚、封建迷信等情节和字眼；店员不会使用消防器材，实景密闭环境存在消防安全隐患……这是新疆额敏县人民检察院近日对该县“剧本杀”行业经营场所进行专项监督检查时发现的诸多问题。

“剧本杀”，也叫“剧本推理”，玩家通过饰演剧本中的角色，围绕剧情展开推理，共同揭开秘密、发现凶手。从登上热门综艺到成为线下社交活动，“剧本杀”已成为社交新宠，而随着行业的迅速发展，随之而来的社会问题也逐渐引起社会关注。

今年4月16日，额敏县检察院联合该县公安局、县团委对辖区内“剧本杀”行业经营场所进行专项检查。

通过实地走访，检察官发现辖区内“剧本杀”经营场所存在诸多安全隐患，包括：部分门店实景设计使用的场地隔断、道具布置以及密闭环境易产生消防安全隐患；门店安保机制不完善，未严格落实访客登记制度；店内视频监控存在诸多死角，且视频监控角度设置不合理，经营者和治安部门对店内情形缺乏有效管控；门店使用的剧本充斥着血腥暴力、恐怖惊悚、封建迷信等情节和字眼，对不适宜未成年人阅读的剧本内容未作出提示，可能对心智尚未成熟的未成年人带来负面引导等。

根据《2021实体剧本杀消费洞察报告》，在“剧本杀”消费用户中，超七成为30岁以下的年轻人，其中学生占比约三成。今年全国两会期间，有人大代表提出：“‘剧本杀’行业仍处于自由发展阶段，对暴露出的问题还缺少全国性的管理制度加以规范，不利于未成年人健康成长。”

额敏县检察院检察官调研发现，“剧本杀”行业主管机构尚不明确，存在监管“空白”。

针对这一现实，额敏县检察院实施“护蕾行动”，立足检察职能，会同相关行政监管部门建立协同机制，形成监管合力，及时对行业中存在的各种风险和隐患加以规范，促使“剧本杀”从业者坚守底线，规范经营。

同时向相关职能部门下发检察建议，督促其依法履职，加强行业监管，促进产业健康发展。

检察建议中明确，建议相关职能部门对辖区内“剧本杀”经营场所存在的消防安全隐患进行专项排查，对发现的消防安全违法行为依法进行处理和督促整改，加强日常消防监督检查；“剧本杀”经营单位应当建立未成年人保护机制，及时对门店内不利于未成年人健康发展的标识和宣传画实施整改措施。在经营场所增加未成年人适龄提醒，对一些剧本增加“不适合未成年人”标签；对“剧本杀”剧本进行登记和必要的审核，使“剧本杀”版权交易透明化，将正能量、弘扬主旋律的剧本引进行业。

据介绍，对于“剧本杀”行业暴露出的问题，额敏县检察院将打通与行政机关之间的信息壁垒，用法律监督、市场监管促使经营主体主动修炼内功，不断净化未成年人社会环境，让“剧本杀”回归娱乐生活、传播文化的本质，培育向上向善的沉浸式娱乐文化。