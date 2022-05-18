来源：澎湃新闻

作者：王钟的

5月16日，澎湃新闻报道了河北磁县网友在人民网留言反映“承包土地浇地难”问题，“我在岳城村承包着一百多亩地，现正值小麦灌浆的管理期也是春玉米的播种期，我想问一下咱县是否可以给办理通行证”。河北磁县最新回应称，该网民承包的耕地全面完成了灌溉，反映的问题彻底解决，回访时网民表示非常满意。

此前，磁县要求全县全域保持静默状态，民众必须做到足不出户。根据河北省卫建委通报，5月11日磁县新增无症状感染者2例，为外省返回并正在接受隔离的人员。当地在解释不能给农民办理通行证的原因时，也表示保持静默是为了尽快将病毒扑灭。

疫情突如其来，当下流行的奥密克戎毒株更有传播速度快、潜伏期短、隐匿性强的特点。然而，“不违农时”是农业生产的基本规律，何时播种、何时灌溉都有固定时间。如何协调疫情防控与农业生产的关系，既落实疫情防控各项要求规定，又不耽误耕作，深刻考验地方治理的能力。

当前正处于春耕春管的关键时期。磁县是国家优质商品粮基地县，是冬小麦的重要产区，今年种植小麦18.64万亩。进入灌浆期，全县小麦“嗷嗷待哺”，接下来春播玉米的工作也必须按时开展。网友反映的情况，恐非个例。如果耽误春耕春管，全县粮食生产和未来的收成都将受到严重影响。

粮食安全是“国之大者”，三农问题关系到国计民生。当前国内外形势错综复杂，粮食安全的重要性愈发凸显。保证农业生产按时正常开展，是经济克服下行压力、实现高质量发展的底气。因此，必须同步抓好农村疫情防控与重要农产品稳产保供，实现防疫和农业生产“两不误”。

不久前，农业农村部、国家卫生健康委发布《统筹新冠肺炎疫情防控和春季农业生产工作导则》，提出不得“一刀切”和层层加码，严禁以防疫为由擅自设卡拦截、随意断路封村、不让农民下地。国家有关部门的要求，为如何处理疫情防控与农业生产的关系确立了原则、明确了规范，为确保春季农业生产顺利进行提供了遵循。

由于疫情传播具有不确定性，要防止个别基层官员在压力传导之下擅自加码。新冠肺炎疫情进入第三个年头，科学防疫、精准防疫是我们积累的宝贵经验，只有统筹疫情防控与经济社会发展，才能为实现最大防控效果找到“最优解”。

对于基层工作者而言，不管在什么情况下，都要对老百姓的合理诉求葆有同情心、同理心，以灵活变通的方式回应民之所盼。面对疫情多发的势头，要优先保障关键行业和基础领域的生产，特别是不能耽误季节性的农业生产。在网友反映“承包土地浇地难”问题受到社会关注以后，当地迅速反应妥善解决问题，也正说明困难并没有想象得那么大。

中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。牢牢守住粮食安全这条底线，对于经济工作“稳字当头、稳中求进”有着重要意义。在疫情防控不松懈的前提下，实现“不误农时不负春”，考验治理能力与智慧，更考验为政者的担当。