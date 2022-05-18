直播为戏曲打开新空间

来源：《广州日报》

作者：连海平

近日，直播平台掀起一阵“戏曲热”，越来越多的网友通过直播、短视频、线上互动，与传统戏曲艺术重逢。一位戏曲演员表示：“我演了45年的戏，每年按100多场、每场2000名观众算，45年就是1000多万观众。可我直播两个多月里就有超两亿人观看，抵我演一辈子的戏。”

世事如轮，循环往复。谁也料想不到，戏曲再度与打赏结缘——戏曲演员网上认真直播，粉丝开心打赏，皆大欢喜。旧时戏班的收入，除了戏金、戏票之外，雇主或戏迷打赏也是重要来源。有些时候，雇主就在戏台一侧挂着一串赏金，当台上演员演到精彩之处（如武戏、哭戏），台下观众叫好声不停时，雇主就会燃放一串鞭炮，取下一个红包，打赏给台上的主演。这一场景，今天再度重现，只不过载体、形式、手段有所不同，本质上都是对传统戏曲艺术发展的一种正向激励。

直播打赏与传统戏曲“相亲相爱”，给了传统戏曲艺术很大的想象空间。

于“救场”而言，为传统戏曲行业纾困雪中送炭。由于众所周知的原因，剧团线下演出机会严重缩水，有的甚至处于“停摆”状态，部分戏曲演员收入受到影响。线上开直播，粉丝刷礼物，让演员增加了一个收入来源，无论对其个人，还是传统戏曲本身，都有一定的现实意义。

于“暖场”而言，对传统戏曲艺术振兴大有裨益。流水不腐，户枢不蠹，只有随时代顺流而下，传统戏曲艺术才能避免“断流”。在普遍不被看好的大背景下，一些戏曲演员开直播，无论圈粉能力还是直播收入，都不亚于其他行业人员，再次证明，传统戏曲艺术仍有顽强的生命力和巨大的生存空间。有理由相信，直播这个“台”搭得好，完全可以唱出好“戏”来。比起单纯的舞台演出，直播是一个全方位、立体化、社交式展现（一些演员从化妆开始把整个演出过程都搬上直播），为观众“知之深、爱之切”打基础。

戏曲演员在表演方面没有障碍，关键在直播技巧、流量扶持等方面，需要一定的外援。可喜的是，一些视频平台已经行动起来，推出专项计划，对戏曲演员直播进行扶持。不仅是平台，文化宣传部门也应该重视这一现象，合力推一把，希望传统戏曲艺术插上直播的翅膀之后，能够“飞”起来。