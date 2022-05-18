“领导不可以对我发火”：如何读懂00后的择业观

来源：中国青年报

作者：宋潇

今年，首批00后正式步入职场。据报道，这一代人在找工作时不只是关注“有钱途”“钱多事少离家近”，而出现了更多诸如“领导不可以对我发火”的特殊要求。

当高唱“我在这里寻找也在这里失去”的80后、90后，还在抱怨每天睡不够、工作忙不停时，初入职场的00后已经把双休、不加班、月薪过万元奉为口头禅。他们因为“想出去玩”而请假，在领导面前自由表达想法，对过度加班说“不”……

在00后的词典里，很少有“投其所好”这个词。比如，在一些强调关系层级的企业内部，领导如果要喝咖啡，70后、80后乃至90后可能会提前准备好，这种“识趣”被归结为一种对现实的屈服和忍耐——即便内心有一万个不愿意，也不会轻易表现出来。可是，越来越多的00后，毫不掩饰对公平职场环境的向往。

很多人都会认为，00后之所以如此“傲娇”，是因为没有遭到社会的“毒打”，等工作几年之后，棱角自然会被磨平。这种视角是用前几代人用所谓的经验和道理，强加给他们的职场生存法则。殊不知，这种强加的方式，不仅不会得到他们认可，反而还显得老气横秋。

对比职场上的前辈，00后可能更关注自身。他们会关心公司的人性化福利是否足够，是否给员工提供足够的晋升空间和通道，他们更在意这份工作是不是自己喜欢，能否给自己带来快乐。究其原因，部分00后可能从小生活环境比较优渥，对于职场氛围、工作环境、发展空间等“软条件”的重视，往往超过薪资待遇等“硬条件”。

比如，我之前遇到过一位00后实习生，在完成一个任务时，我自以为按照以往经验和流程就足以应付，但她会提出“为什么”乃至“十万个为什么”。后来我明白过来：她问“为什么”，关心的是有没有其他途径可以尝试，是要知其然更要知其所以然，而我则是因循守旧，失去了对外界变化的好奇心。

直言不讳地要求“领导不可以对我发火”，受不了领导态度就走人，也是用人单位改善管理的契机。读懂00后的择业观，需要企业顺势而为，给他们更多成长空间。当然，很多工作机会还是留给有准备的人，潇洒转身和自我表达的前提，是建立在自身工作能力的基础之上，只有自己变得足够优秀，才能拥有更多话语权。