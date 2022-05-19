“洗衣液奶茶”下架：猎奇式营销终究走不远

来源：澎湃新闻

作者：朱昌俊

这几年，随着各式饮品店的增多，饮品也在不断更新。最近，一款可以喝的“洗衣液奶茶”受到追捧，而且还可以网购。但是这款奶茶容器的造型引发不小的争议，有网友质疑这样的产品包装会不会误导孩子，甚至可能增加儿童误食家中洗衣液的风险。

此事经媒体报道后，不出意外地引发了争议，南京当地监管部门也介入调查。最新报道称，目前各大外卖平台已均无该商品出现。涉事商家的工作人员告诉记者，总公司方面要求全面下架该包装的产品，而且“以后也不会再卖了”。

洗衣液奶茶 ，这个概念确实是足够脑洞。从引发的舆论关注看，吸引眼球的目的也应该是达到了。但如舆论争议所示，这样的猎奇式营销，已经撞线公序良俗。最终走到全部下架这一步，不算冤枉。

值得注意的是，近年来这类大胆博出位的营销，还不少见。如已经多次引发争议的椰树牌椰汁包装及其相关广告，就是典型代表。在当前这个注意力稀缺的年代，饮料行业的竞争也异常激烈，一些商家挖空心思想要让自己的产品获得关注，出发点其实都能理解。

但再好的营销，也只能是锦上添花，如果反客为主，在营销上用力过猛，乃至不惜剑走偏锋，最终往往会弄巧成拙。

比如，前不久“辣条一哥”卫龙的包装就被指打色情擦边球。此外，近段时间，瑞幸x椰树联名推出的咖啡新品，也因为“黑红蓝word排版设计包装”一时间引发争议。

越来越多的产品注重包装和颜值，这于当前的眼球经济时代，并不让人意外。据说，在营销理论中，视觉传达已成为现代营销的核心价值。有科学分析表明，五感对人的思维判断影响最大的就是视觉，占比有83%，剩下的听觉、触觉、嗅觉等合计只占到17%。而如今，互联网传播成为主流，不管是图片还是短视频，实际都是视觉传播。此外，现在的年轻消费者也非常注重产品的“颜值”。

于是，不管是吃的、喝的，还是用的，好像什么产品都首先要追求外貌上的冲击力。尤其是视频营销成为主流后，更加剧了这一点。很多品牌都不自觉地迎合这种趋势，纷纷加入外貌协会。

这种营销方式受到青睐，一方面，是很容易制造话题，只要足够大胆，不愁没人关注；另一方面，相比内在的品质，强调包装上的标新立异显然更简单、直接。

但纵是如此，不管是哪种营销创新，还是得遵守最基本的公序良俗，避免靠恶趣味来吸引眼球。更重要的是，崇尚颜值即正义的时代，在产品质量上下功夫的观念并未过时。

那些靠颜值而爆红的产品，其实少有真正能够市场长青的——不管是小到一杯奶茶，大到一部手机、一辆车，很多一时间成为爆款的产品，最终往往是昙花一现。因为现在的消费者，对一款产品的喜好，或确实是“始于颜值”，但归根结底还是“忠于品质”。就以饮料为例，这些年各式吹得天花乱坠的网红奶茶，几乎如过江之鲫。但真正能够被消费者记住的有多少？

因此，流量经济时代，没有营销不行，但仅靠营销同样不行。如果偏离了质量这个基座，再好的营销都只能是泡沫。

当然，绝大多数经营者未必不知道这么简单的常识。如今越来越多的产品营销都青睐于语不惊人死不休，期待靠猎奇方式在短时间内爆红，或的确映射出某些商家的浮躁心态。不过，愈是能不被功利化观念侵染，真正致力于质量打造的产品，愈能真正成为“时间的朋友”。