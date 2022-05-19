半月谈：别让“NFT”成为炒作新宠

来源：半月谈

作者：兰天鸣

在中国打击虚拟货币交易炒作趋严的背景下，不少资本和币圈投机分子又瞄准了新方向——非同质化代币（NFT）。

NFT全称是Non-Fungible Token，也被称为非同质化通证。作为一项区块链技术创新应用，NFT作为凭证用来标记特定数字资产，在丰富数字经济模式、促进文创产业发展等方面显现出一定的潜在价值。其中，数字藏品领域是NFT落地最快的应用场景之一。

近年来，看似普通的马赛克头像、图片、视频等数字藏品NFT频频售出“天价”。全球最大的国外NFT交易平台Opensea累计销售额已超百亿美元，单件数字藏品被卖到数百万美元已是屡见不鲜。

但“天价”频现、风靡一时的背后，NFT出现金融化证券化倾向，暗藏大量“对敲”“老鼠仓”的行为，炒作交易、洗钱诈骗等违法犯罪行为开始冒头。

在国外，数字收藏品NFT往往使用虚拟货币交易，流转没有限制。一些投机分子则利用即将推广的NFT产品牟利，通过“天价”拍卖或与“内部人士”多方对敲、炒高价格。部分NFT交易平台为赚取高额手续费，利用社交媒体炒作，诱导用户持续交易，演变成“割韭菜”的骗局。

最近，就有国外购买者试图将数百万美元买进的数字藏品NFT再次拍卖，却出现了无人问津、报价缩水近万倍的现象，最终成了“接盘侠”。

当前，国内NFT生态圈中大大小小的平台各自为营、疯狂“拓荒”，一些互联网头部企业也参与其中。这些国内NFT交易平台基本使用人民币交易，不少平台对NFT二次流通也不做限制。

随之而来的风险不可小觑。一些数字藏品被拆分交易，打破了NFT的非同质化特性，可能促使NFT相关业务演变成非法集资、非法发行证券等非法金融活动。

同时，国内NFT发行方和交易平台尚未被强制要求对发行、售卖、购买主体进行实名认证，为NFT领域洗钱问题埋下隐患。

如何引导NFT在国内健康发展，“取其精华，去其糟粕”应是正道。需要加大对该领域监管，提升相关风险的预警、防范和化解处置能力。

近期，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布倡议，呼吁会员单位坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。三家协会从发行金融产品、提供交易服务、公开发行融资、计价结算、实名认证、投融资等多个方面，对会员单位参与NFT项目做出要求，旨在斩断NFT的二次交易链路。

尽管国家对虚拟货币风险防范有明确规定，但对于数字藏品等虚拟资产及衍生品的监管规则仍有不足。相关部门亟须加大对NFT监管的探索和研究，尽早出台相关法规，规避NFT产品恶意炒作、借用NFT概念集资诈骗等违法行为。

一方面，需要文化、知识产权等领域有关部门制定相关法规政策，明确NFT作为数字藏品的业务规范。另一方面，需要金融监管部门加强风险监测和风险提示，防范非法金融活动风险。

特别是对于一些风险苗头，监管部门要果断出手、明确表态，及时对公众发出风险提示。区块链作为一种新技术，对于未来经济社会发展的影响不言而喻。生态链各方切不可只盯短期“天价”利益而无视长远健康发展，谨防创新业务“脱实向虚”只剩炒作，别让“蓝海”变“死海”。