奢侈品扯环保大旗卖“破烂鞋”，谁信？

来源：新京报

作者：白晶晶

1.2万元（人民币，2500新元）买双巴黎世家“破烂鞋”，比垃圾堆里捡来的品相还差；490美元（676新元）买件Gucci泳衣，最大的特点是没法下水游泳；LV空气马甲卖到2.6万元，就像是快递泡沫袋填充的；一把Gucci雨伞卖到一万一，可下雨天它还要等你来保护，因为雨伞的商标写明“不防水”，真应了古人那句歇后语“晴天打伞，多此一举”……

近来，一股看不懂的时尚风，让网友凌乱在风中。一众奢侈品品牌高举“环保大旗”，开启收割消费者钱包的花式营销。

以引发群嘲的“破烂鞋”为例，商家说辞是为了传递“运动鞋注定要穿一辈子”的理念。被划烂，有瑕疵且有脏污的鞋子，是穿了一个世纪后的样子。卖方言之凿凿，“在快时尚当道、过度消费对地球造成不少负担的今日，这是一记强而有力的警钟......”

拜托，这哪是敲警钟，简直是掩耳盗铃。环保也要讲科学，打造“百年老鞋”，难道不该把鞋子造得耐磨防水、不惧风雨？卖“破鞋”还要扯环保大旗，这种Flag谁能相信？

打着反过度消费的旗号，忽悠消费者，借环保之名，浑水“捞金”，如此用力过猛，难怪舆论翻车。

此前，奢侈品之所以能卖出高价，一方面基于卓越品质和精湛工艺，另一方面是彰显所谓阶层地位的象征。因此，越是稀有、限量、工艺繁杂，营造“人无我有”的神秘感，越能让消费者头脑一热，冲动剁手。

说到底，奢侈品卖的不是“性价比”，做的也不是多快好省的生意，而是变着法子勾起不必要的购买欲。而环保的本质，则是协调人与环境的关系，尽可能保全物种的多样性，减少对资源的无谓消耗。奢侈品硬要与环保“联姻”，不免有一种“上错花轿嫁错郎”的错配感。

给奢侈品套上“环保马甲”，更像是硬凹造型的概念游戏。消费者愿意为哪个概念埋单，奢侈品就迎合哪个定义。当消费者是“人傻钱多”的土豪大款，他们就主推“高人一等”的极致奢华；当主力军变成追求个性化的千禧一代，消费者盯上时尚、潮流、品位，奢侈品营销开始变着法子“接地气”。

这些年，除了1.2万的“破烂鞋”，令人匪夷所思的奢侈品，还有蒂芙尼8.1万的钢丝球、LV8000多块的纯稻草帽、Fendi千元口罩。从结果来看，毫无实用性的产品，才是环保理念最大的天敌。这些产品，究竟是奢侈品营销“接地气”，还是“脸先着地”的环保形式主义，公众心中都有计算器。

奢侈品真想打“环保牌”，不能只是借潮流圈钱，造概念掏空消费者钱包，而应当切实思考环保的真意，创造经得起历史考验的潮流之作。

还有一点值得注意。时下，受疫情影响，各行各业都在共度时艰。一个吊诡的现象却是，奢侈品生意风生水起，多家奢侈品牌掀起涨价潮。有分析认为，奢侈品“保值增值”预期，是刺激消费的源动力。部分中等收入人群，甚至将其作为理财产品购买。

从“破烂鞋”被群嘲、万元雨伞不防雨等争议来看，奢侈品投资绝非稳赚不赔的生意。风停了，炒作的滤镜注定碎一地。奉劝消费者量力而行，切忌跟风，穿“破烂鞋”交智商税，最后不小心掉进“装烂营销”的陷阱，踩了一脚烂泥。