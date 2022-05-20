除了国足没去，中国裁判也要执法卡塔尔世界杯了

来源：澎湃新闻

作者：宋承良

19日晚，国际足联裁判委员会公布了2022卡塔尔世界杯的裁判名单，中国主裁马宁和两位助理裁判曹奕、施翔入选。

从官方公布的名单信息来看，裁判名单包括36名主裁、69名助理裁判和24名视频助理裁判。国际足联表示，名单根据裁判的水平和近年来在国际比赛以及国内比赛中的表现选出。

国际足联裁委会主席、前著名裁判科利纳也表示：“同以往一样，我们使用的标准是水平第一，我们选择的裁判代表了全球裁判的最高水平。”

20年后再执法

世界杯历史上，曾经有过两名中国裁判的身影。

2002年韩日世界杯，陆俊作为主裁判曾执法小组赛墨西哥对阵克罗地亚、波兰迎战美国两场比赛，这也是中国籍裁判员首次主哨世界杯正赛。

2010年南非世界杯，穆宇欣作为助理裁判身份入选，但遗憾的是，入围后穆宇欣并没有直接参与世界杯比赛的执法工作。

最近10年时间，国际足联对于洲际比赛一直强调裁判组的概念，来自同一国家的一名主裁判和两名助理裁判通常会出现在一场比赛中。此番主裁判马宁和助理裁判曹奕、施翔的集体入选，这也传递出某种积极的信号：

来自中国的三人裁判组有很大概率可以出现在世界杯的执法过程中，如果三人同时执法，这也将创造属于中国裁判的历史。

亚足联给足锻炼机会

中国裁判组能够进入本次世界杯执法大名单也是非常不易。

仅从主裁判角度，从官方公布的36人主裁判名单来看，共有六名来自亚足联会员协会国的裁判员入选。这其中包括一位日本的女性裁判员山下良美，邀请女性主裁判执法也是本次世界杯执法的一个创新。

除此之外的四名裁判——伊朗的法加尼、阿联酋的阿卜杜拉、卡塔尔的贾西姆、澳大利亚的克里斯都是亚足联精英裁判，中国球迷对于这几个名字也非常熟悉，他们多次执法过中国球队参加的亚冠联赛和男足国家队的亚洲杯、世预赛等大赛。

目前，三位入选世界杯执法名单的马宁、曹奕和施翔，还有另外一位视频裁判傅明都还在国外执法，他们此前吹罚了3月十二强赛最后阶段的比赛，之后4人继续驻留西亚，并参加了本赛季亚冠小组赛西亚大区的执法工作。

之后，他们还将继续执法本月的亚足联杯（分别在阿曼、巴林举办）以及下月的第5届U23亚洲杯决赛阶段比赛（在乌兹别克斯坦举办）。

事实上，在卡塔尔世界杯周期，来自中国裁判组就一直颇受亚足联器重。

2018年亚冠决赛首回合，马宁曾作为主裁执法，而中国裁判霍伟明当时也担任了第一助理裁判员。

到了2019年亚洲杯，马宁是决赛的第四官员，另一位中国足协在册裁判霍伟明则担任替补助理裁判员。

2019年亚洲杯，中国裁判累计参与了六场比赛的执法——小组赛首轮卡塔尔队与黎巴嫩队的比赛中，马宁就打破了中国足协在册裁判长达12年无缘以主裁身份执法亚洲杯的尴尬纪录。

三天后，傅明作为主裁执法了第二轮也门队与伊拉克队的比赛。而当年1月21日东道主阿联酋队与吉尔吉斯斯坦队的1/8决赛，则是中国足协在册裁判第三次以主裁身份执法比赛。

此外，马宁、傅明、霍伟明、曹奕还分别作为附加助理裁判员及第一、第二助理裁判执法过小组赛首轮泰国队对印度队的比赛。

傅明与曹奕是中国足协裁判组中执法场次最多的裁判，他们还曾分别作为第二附加助理裁判员、第四官员配合一组韩国裁判执法了小组赛末轮焦点战卡塔尔队与沙特队的比赛。

中国裁判整体地位提升

最近两年，亚足联开始固定使用中国四人裁判组合，其中马宁作为主裁判，曹奕和施翔为助理裁判，傅明则是视频裁判。

世界杯开始前，中国四人组也在密集执法亚足联的各项精英比赛，从这个角度来看，最终中国三人执法组入围世界杯执法名单，也是顺理成章。

只可惜，最终24名视频助理裁判名单中，傅明并未能入围——亚足联范围内只有两名裁判入选了视频助理裁判名单，分别是卡塔尔的阿卜杜拉和澳大利亚的埃文斯。

10多年前的反赌扫黑风暴中，包括中国第一位执法世界杯的陆俊在内的多名中国裁判“落马”，彼时中国裁判的形象不管在国内还是亚足联范围内都急剧下降，不过最近五年时间，中国裁判已经明显重新获得了亚足联乃至国际足联的信任。

事实上，马宁在中超这几年执法过程中并非没有过争议，但他依然还是中国裁判最优秀的代表，也获得了亚足联和国际足联的认可。

如果中国裁判组能够在本次世界杯中亮相，相信中国裁判在国际足坛的整体地位，还会有一定的提升。