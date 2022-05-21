线上演唱会的时代真的要来了？

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

5月20日晚上，小区里的核酸群、团购群、楼组群统统沉默——没人聊天，没人交换物资，也没人发团购链接了。这全是因为那个男人，那个6年都没发新专辑、整天想着喝奶茶的“过气”歌手——周杰伦。没办法，谁让每首歌的前奏响起，我们的青春就回来了呢？

朋友圈队形无比整齐的刷屏，确实震撼，也让我感到略微吃惊。要知道，这场线上演唱会甚至都不是实时演出，充其量只能算是录播。而对周杰伦的铁杆粉丝而言，那几场经典演唱会早就欣赏过无数遍，不说倒背如流，至少也是烂熟于心。没想到，这碗冷饭翻炒一下，竟然还能有这样的好味道。

其实，最近成为网络热点的在线演唱会还不止这一场。此前，张国荣《热·情》演唱会修复版视频重映，累计1700万人次观看；崔健在视频号举办个人首场线上演唱会，刷新了此前西城男孩线上演唱会的观看纪录。声势浩大、频频出圈，莫非属于线上演唱会的时代，真的要来了？

有意思的是，这几场演唱会的热度虽高，但都没有收费，对广大歌迷和用户非常友好。这倒不是因为平台不想盈利，只是相较于票务收入这样的一锤子买卖，长期的用户价值显然更重要，而付费会局限可触达的用户规模。简言之，线上演唱会的最大作用是拓宽用户群体，扩大品牌影响力，先“交个朋友”再说。

当然，尽管走免费路线，在线演唱会也不是没有盈利的渠道。冠名、打赏、线上演唱会音乐版权的售卖分成，都可以带来可观的收入。一场已经积灰的演唱会还能掀起全民狂潮，恐怕我们亲爱的周董是更没有心思创作新专辑了。

但是，最近线上演唱会的接连成功，能不能形成持久效应，恐怕还很难说。一方面，周杰伦、张国荣、崔健都是华语乐坛的标志性人物，能和他们一样激活全民旧日情怀的例子不会太多。其实，不久前郑钧就举行了一场线上VR演唱会，但几乎没有激起几朵水花。尽管单从技术含量上来说，他的演唱会远超今晚的重播。

另一方面，很多人近来因为疫情不能出门，一起在线上看演唱会恐怕是现阶段最现实、最讨巧的娱乐方式。因此，近来线上演唱会的成功更像是天时地利人和的共同结果。

更重要的是，不管线上演唱会能提供多清晰的画面和收声，但观众来说，来自现场的热烈气氛和互动效应是无可取代的。线上和线下演唱会之间的壁垒，恐怕不是依靠技术手段能够打破的。

那么，线上演唱会引发的狂欢，会不会成为特殊时期里的特殊“事件”，热完即止？

中国演出行业协会数据显示，一季度演出场次，较去年同期下降25%，票房收入下降35%。目前，全球疫情的不确定性依然较强，高度依赖线下创收的文娱事业，仍持续面临挑战。这也提醒我们，类似线上演唱会的尝试依然是可贵的，无论是对歌手还是对平台而言，都需要在市场中寻找更多机会和路径。希望今后的线上演唱会，带给我们的不仅仅是“回忆杀”。