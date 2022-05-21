眯眯眼风波已过半年，小眼睛模特们的工作还好吗？

来源：界面新闻

半年前，“小眼睛”这个外表特征屡屡陷入舆论风波。

2021年底，零食品牌“三只松鼠”2019年拍摄的一组产品宣传海报中模特妆容被指“眯眯眼”；随后，国漫电影《雄狮少年》主人公造型亦陷入了类似的风波。相较于“小眼睛”的说法，“眯眯眼”更具负面意味，被很多人视为一种“辱华”符号。

不少人认为，吊梢眼、宽眼距的小眼睛造型不适宜在公共领域中传播，因其涉嫌迎合西方刻板印象，故意丑化中国人。在这些讨论中，“躺枪”的小眼睛模特通过个人微博账号@菜嬢嬢发表反驳，表示自己的眼睛天生如此，并没有刻意丑化的意思，也并不认为有小眼睛的特征就不适宜从事模特职业。

由小眼睛事件引发从东方主义到多元化审美等多角度的一系列激烈争论中，品牌方、模特等相关从业者深陷漩涡中央。有一些声音也开始担忧——小眼睛模特的职业发展是否会受限？未来小眼睛模特是否会就此消失于大众眼前？

时隔半年，界面时尚再就此采访了模特、模特经纪和品牌方的相关从业人员，从他们的叙述中看到风波后的另一面现实。

模特经纪负责人小凯告诉界面时尚，在“三只松鼠”事件发酵后的一两个月内确有合作品牌在选拔模特时会提出特别要求，有意避开小眼睛特征比较明显的模特。“但无论品牌方还是媒体方，有需求的时候还是会用（小眼睛模特），只是当时风口浪尖的时刻会避开。”他说。

拥有小眼睛特征的郭静从事模特行业已有六年，在这个三年就会换一批新面孔的行业中可以称得上“老人”。

郭静在接受采访时，直言自己的工作并未受到影响，也未感知到行业内对此有过多讨论。但她认为，从奢侈品牌Dolce & Gabbana杜嘉班纳闹得沸沸扬扬的辱华事件开始，小眼睛模特会陷入网络争议并不是一件稀奇事。

另一位从业近八年的模特李妍则表示，模特因为眼睛小而被品牌换掉的事情在三只松鼠事件之前就有发生，但在看到三只松鼠事件在网上发酵的时候，她仍然感觉被“小眼睛”的标签所刺痛：“小眼睛是天生的，有必要这么被关注吗？”

小凯同样认为，杜嘉班纳事件是小眼睛模特近年来被视为“辱华”敏感点的起点。但他也提到，十多年前吕燕成为国际超模之际，小眼睛从审美层面深陷争议。事实上，在三只松鼠事件后，吕燕的微博也再次沦陷于网友的“辱华”批评中。

长久以来，欧洲是国际时尚影响力的发源地。被视为金字塔尖的奢侈品牌大多从意大利、法国的小作坊发家，至今有近百年的历史。某种意义上，作为新兴市场的美国也是欧洲时尚影响力的延续。

在受西方话语体系主导的时尚领域中，“小眼睛”是亚裔模特容易被关注到的一个明显标签，是“高级脸”的必备要素。这使得拥有这一特质的亚洲模特群体的确能得到更多海外品牌提供的工作机会，包括T台走秀、硬照拍摄。

而类似的审美倾向也影响着国内的时尚业、消费品零售业等。但多位受访的业内人士均表示，比起单纯的标签化的外貌特征，模特的风格和表现力是能否拿到工作机会的更重要筛选标准。

“你看后来超模里国内出名的奚梦瑶的外貌风格就是甜美类型，杜鹃主要是高冷美的气质，刘雯则是比较大气的风格。这样比较下来，你就能明白现在时尚界的审美类型其实是很多元的。”小凯说道。

事实上，国模在最近几年间获得了更多的工作机会和上升空间——这一方面得益于外模的缺席。

以往中国国内时装周和头部商业品牌对于外模偏爱有加，期望借此展现“国际感”。然而，由于疫情导致国际旅行困难，在中国的外模资源也变得稀缺，一定程度上留给了国模更多的机会空间。

“国潮风”的崛起也让更多国模得以为国货品牌的电商平台广告进行拍摄。像太平鸟、影儿集团等头部服装集团因为旗下品牌多、上新速度快，对模特的需求量比较大。

界面时尚从多位采访对象处了解到，在争取国内的合作机会时，“小眼睛’’既不会成为模特的加分项，也绝不是扣分项。

影儿集团视觉创意总监周伟杰表示，他们会定期收集、更新模特资料的数据库，再从数据库里挑选合适旗下品牌风格的模特进行试装。举例来说，影儿集团旗下的恩裳品牌以职场干练、大都会为风格标签，因而在模特选择上会避开娇俏可爱或者淑女风格，更倾向于面部神态坚定、成熟的人选。

以他们的经验，单独的面部特征不会是选角时最被关注的重点，模特的表现力，以及其个人风格与品牌形象的契合度才更为重要。

2022年3月，风波后沉寂许久的模特菜嬢嬢登上了时尚COSMO3月刊，谈及“小眼睛”标签在这段时间给她带来的思考：“我觉得时间会慢慢地去证明很多事情。多去学习，多去了解。我自己认为正确的地方，我依然会坚持自己的立场。”（应受访人要求，“小凯”、“郭静”、“李妍”均为化名）