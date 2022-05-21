南京取消二手房限购“半日游”，背后信号几何？

来源：第一财经

5月20日下午，当“南京二手房取消限购”引发市场热议时，这一已官宣的新政却再添变数。

南京房协微信公众号在当日下午4时许发文表示，自2022年5月20日起，南京市户籍和非南京市户籍居民购买二手住房时，无需提供购房证明，满足新市民等刚需群体合理购房需求。

第一财经随即从南京房管局相关工作人员处获悉，该消息属实。“限购取消是今天下午（20日）被告知的，已经开始执行。”

不过，到了下午5时许，南京房协微信公众号上有关取消二手房限购的文章已被删除。几乎同一时间，我爱我家南京研究院对于“南京全面取消二手房限购”的评论文也被删除。

随后，第一财经从多方确认，该新政已被紧急叫停。

一名接近当地房管局的知情人士说，“下午确有这个政策，目前也确实听说此政策已被撤回。”

另有贝壳找房房产中介人士称，“放宽（二手房）限购的政策已经半日游了。”该名中介人士称，下午早些时候，市场面上比较关注的是外地户口购房不再需要相关资质证明，购房通道被打开了。但由于市场热度突然高涨，引起监管部门关注，下午5时左右收到通知，称恢复到之前的限购政策来执行。

南京目前执行的限购政策发布于2017年。根据南京住建局消息，为贯彻落实国家因城施策、分类调控的要求，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，强化住房居住属性，促进南京市房地产市场平稳健康发展，该市政府办公厅发布《关于进一步调整我市住房限购政策的通知》（下称《通知》），自2017年3月16日起，在原有调控政策的基础上，进一步调整我市现有的住房限购政策。

根据《通知》，自2017年3月16日起，在南京主城区（不含六合区、溧水区、高淳区）范围内，南京市户籍居民家庭限购2套房；非南京市户籍居民家庭申请购买首套住房时，应提供自购房之日起前3年内在南京累计缴纳2年及以上个税或社保，不得通过补缴个人所得税或社会保险购买住房。

今年以来，与其他放松限购政策的城市相比，南京优化购房政策的步伐呈“小步多次”。4月份以来，南京已多次传出购房政策松动的消息。

4月中旬，南京市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于明确浦口、六合、溧水、高淳区新落户人群购买商品住房限购政策的通知》，其中称，自落户之日起，两年内仅可在浦口、六合、溧水、高淳区（不含江北新区直管区）范围内购买商品住房和二手住房。其他事项按现行南京市住房限购政策执行。

4月下旬，第一财经从多方求证，在栖霞区等限购区域内的部分板块，南京户籍可购买第三套房，而外地人的社保要求也降至6个月。

5月初，南京本地二孩及以上家庭，可以新增购买一套商品房，同时享受相关银行最优惠贷款利率支持。

这些限购放松的目标，均是针对局部地区和人群。

易居研究院智库中心总监严跃进表示，从南京的优化路径来看，由局部地区开始松绑的这种循序渐进模式，是更加稳妥的，也是值得其他热点地区借鉴的；从限购放松的内容来看，当前，二手房限购的放松已成为全国多地激活合理改善型需求的共同选择。

根据国家统计局数据，4月份，在疫情等多重因素影响下，南京新房和二手房的价格双双下跌。其中，新房价格出现今年以来，首次环比负增长，下跌0.5％，二手房价格则环比下跌0.6%，降幅超过二线城市跌幅均值（0.3％），连续7个月环比下跌。

价格走弱的同时，楼市交易也持续冷情。从成交数据来看，根据西南证券研报，4月份，南京累计成交面积290603平方米，同比大跌61.2%，远低于所监测二线城市同比下跌43.3%的平均值。

为提振楼市，二季度以来，南京多次释放楼市利好信号。在二手房市场方面，除了取消限购，让更多需求流入二手房市场外，为了减轻居民购房成本，南京还多次加大了对购房二手房的金融支持力度。

值得关注的是，在“南京全面取消二手房限购”消息出来的同一日，根据南京公积金中心消息，为满足住房公积金缴存职工合理住房需求，充分发挥住房公积金的住房民生保障作用，经南京住房公积金管理委员会2022年第一次会议审议批准，自2022年5月20日起，调整南京市首次使用住房公积金贷款购买第二套房住房公积金贷款最高限额。

调整之后，首次使用住房公积金贷款购买第二套住房公积金最高可贷额度由现行的30万元/人（人民币，下同）、夫妻双方60万元/户，调整至50万元/人、夫妻双方100万元/户。

在商业贷款方面，目前，南京主流银行房贷利率已出现普遍下调，第一财经了解到，如工商银行、建设银行等部分银行二套房房贷利率最低达5.2％。20日，新一期贷款利率报价机制出炉，5年期LPR从4.60%降至4.45%，大幅下降15个基点，超出市场预期，业界多名分析人士认为，这会在短期内，进一步改善各地购房者的市场预期，实际增强改善型群体的购买力。