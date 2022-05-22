露营走红说明了什么？

来源：中国经济网

作者：辛自强

受冠病肺炎疫情影响，人们跨省游、出境游等长途旅行受限，取而代之的是周边游、微旅行等概念。这其中，露营迎来了前所未有的热度，既满足了消费者亲近自然放松身心的需求，又让艰难谋生的从业者看到了机遇。露营会是旅游业逆势发展的一扇窗吗？露营行业是好的商业选择吗？

数据显示，近期全国野餐用品、吊床类产品、帐篷（垫子）类等户外露营产品购买量成倍增长，露营相关企业也如雨后春笋般涌现。线上各类露营产品销售火爆，线下露营场所营地难订，让人感慨露营潜力不可小觑。市场规模陡增让许多商家跃跃欲试，希望能在风口分一杯羹。但事实上，乘风而上并不容易。

露营走红首先带动了相关装备的销售。面对快速增长的市场需求，不少企业进入露营装备生产销售领域，让在国内尚属小众的户外装备生产行业“人声鼎沸”。相伴而来的是客观存在的产能、材料供应不足等制约，以及设计抄袭、低价竞争等行业乱象。

还有不少商家看中了露营场地经营生意。当前，中国露营市场仍属初级阶段，大部分消费者仍没有花钱去专业露营场地的消费习惯，且目前营地同质化严重，影响了产品复购率。如果要做连锁营地或打造精品营地，则涉及拿地、规划设计以及后续经营运维等一系列投入，这对很多商家来说是个不小的挑战。

露营在行业总体不景气的背景下逆势而上，无疑给萎靡的文旅市场注入了一针“兴奋剂”：这条新赛道让旅游从业者有了投入方向，火爆的露营场景也让旅游业看到了潜在的消费需求，提振了整个行业的信心。

不过也要认识到，当前的露营市场仍处萌芽阶段，发展前景有一定不确定性。有意深耕露营行业的商家，无论是看准设备制造还是有心投身场地经营，都不妨沉下心来，回归初心，在产品质量、消费者体验上多下功夫，让消费者通过自己提供的产品找到与大自然互动的乐趣。毕竟网红打卡式的消费终难持久，只有经过沉淀、培育起用户的消费习惯后才能真正形成持续购买力。此外，商家也应积极适应市场需求变化，打造适应不同消费者需求的特色产品，通过差异化的产品为自己筑起护城河。

长期以来，中国短途游市场一度缺乏小而美的旅居产品，这一次，露营正好填补上了这块市场空缺。但这一新兴业态要走的路还很长，整个行业缺乏完善的体系、明确的标准以及必要的人才储备，想要投身该赛道的商家应根据自身具体情况理性决策，避免一拥而上陷入同质化竞争。