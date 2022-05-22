能瘦身的咖啡？别碰，有禁药

来源：法治日报

爱美之心，人皆有之。现在不少不法分子利用“想瘦”者想要轻松、快速变瘦的心理，在所谓的减肥产品中非法添加违禁成分，从中牟取暴利。

深受产后肥胖困扰的江苏兴化市民王女士在微信朋友圈看到好友蒋某分享了“星空咖啡”瘦身效果明显的文章，咨询后得知蒋某的母亲陈某正是微信代理商。抱着试试看的心理，她从陈某处购买了一盒，没想到喝了几天后出现了头昏、失眠等不良症状。在上网搜索后发现大量反映“星空咖啡”含有西布曲明的信息，她急忙找陈某咨询，对方却闪烁其词。

于是，王女士向市场监督管理部门举报，并提供了剩余的17包星空咖啡。市场监督管理局将该咖啡送泰州市药品检验院鉴定，发现内含国家明令禁止添加在食品中的成分——西布曲明，长期服用可导致血压升高、心衰，甚至中风、猝死。

市场监督管理部门将该线索移送公安机关，迅速以涉嫌销售有毒、有害食品罪立案侦查并抓获了陈某，当场扣押尚未销售的减肥咖啡300袋、减肥巧克力975颗，经泰州市药品检验院鉴定均含有西布曲明。警方抓获陈某后，其两名上线王某娜、宋某相继投案。据统计，3人累计销售获利3.9万余元。

此案移送兴化市检察院审查起诉。经审查认定：2020年9月至2021年1月11日期间，陈某等3名犯罪嫌疑人明知销售的“减肥咖啡”“减肥巧克力”中掺入有毒、有害的非食品原料“西布曲明”，仍在朋友圈进行售卖获利，已经构成销售有毒、有害食品罪。同时，3人的行为侵害不特定社会公众的身体健康，损害社会公共利益，符合提起刑事附带民事公益诉讼的条件。

2021年12月31日，兴化市检察院对3名被告人提起刑事及附带民事公益诉讼，诉请3被告人承担赔偿消费者损失及所得价款十倍惩罚性赔偿金16.15万元。2022年2月25日，兴化市人民法院依法判处3被告有期徒刑一年缓刑一年至有期徒刑八个月缓刑一年不等的徒刑，并处罚金，同时采纳了检察机关附带民事公益诉讼全部请求。

除了王女士外，该案另有34名被害人购买了此款咖啡，分布于黑龙江、甘肃、云南等地。为了尽快将赔偿金发放到被害人手中，兴化市检察院与该市市场监督管理局共同制作了《告知函》，说明案件办理情况、赔偿金领取事宜，以信函方式告知被害人。

承办检察官表示，销售有毒有害食品，短期内看似利润丰厚，但终究是镜花水月发财梦一场。对于消费者而言，食用这些食品后，可能导致身体损害。对于销售者而言，一旦案发，免不了要被追究刑事责任，还可能支付高额赔偿金，真可谓损人不利己。民以食为天，食品安全是关系每个人身体健康和生命安全的民生大事。对于食品销售人员，一定要尽到保证食品安全的法定义务，禁止销售产地来源不明、标识不全、存在安全风险的产品，自觉做食品安全的守护者。而对于消费者来说，若购买到不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以根据法律规定获得赔偿。

检察官在此建议，消费者不要盲目轻信和购买所谓的特效减肥产品，坚持运动、合理饮食才是保持健康身材的最佳选择。