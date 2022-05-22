周杰伦的腹肌没了，我的青春也没了

来源：中国新闻网

5月20日晚，周杰伦的演唱会重映在社交网络狠狠刷了屏。

《龙拳》《一路向北》《不能说的秘密》《双截棍》……23首歌，你是不是也跟唱下来了？

就算只是9年前的演唱会重映，就算6年都没出新专辑，就算他什么都没做，还是一样可以轻松霸屏热搜，当那些熟悉的旋律响起，弹幕纷纷刷起“泪目”“我的青春”“想回到过去”。

就像网友说的：“没办法，谁叫他是周杰伦。”

9年前，还有腹肌的周杰伦

5月20日晚的演唱会重映，或许带给你的第一个冲击不是音乐，而是视觉上的：

一艘炫酷的蓝光螺旋飞行器降临在舞台上，周杰伦身着雕花古铜盔甲战服登场， 在《惊叹号》的音乐中，露出了他结实的8块腹肌(限量版)。

就在演唱会的前一年年底，周杰伦推出了自己出道12年来的第12张专辑《十二新作》，为了达到自己要求的完美身材，他拉来好朋友刘畊宏等人帮忙健身，整整瘦了8公斤。

“哥练的不是肌肉，是毅力！”那时的周杰伦总这么说，他想告诉大家自己有在改变，“30岁可以练到20岁的状态，代表说我的音乐还是没有不见。”

那时，他的专辑累计销售数字已经达到2400万张。

2013年的周杰伦相当忙碌，在为新专辑宣传的同时，他还推出了第二部自导自演的电影《天台爱情》，后来成为中国电影史上第一部票房过亿的歌舞片。

“只要是我想下决心涉及的领域，我都力求做到最好，这就是真实的我。”周杰伦说。

2013年，他的“魔天伦”世界巡回演唱会从上海启航，全世界共巡演了76场，场场爆满，一票难求。

对于一些粉丝来说，那也是自己人生看的第一场周杰伦演唱会。

“唱完了最后一首歌，全场亮起了灯光，但是全场大喊‘周杰伦’！几分钟后周杰伦又出来了，当《七里香》音乐响起的那一刻彻底泪奔了……”有网友记得。

“谁叫我是周杰伦”

如果说最近娱乐圈的流行趋势是“考古”，周杰伦无疑是这股“考古潮”中的顶流。

“周杰伦的才华到底有多可怕？他的歌究竟可以多超前？”互联网时不时就会出现这样的讨论。

2000年，周杰伦第一张专辑《Jay》横空出世，后来的一张《范特西》，更是横扫多个大奖，当时的他站在领奖台上说：

“这样的音乐可能很粗糙，录音设备可能不齐全，但是我就是要这样的音乐，谁叫我是周杰伦。”

这位华语乐坛的新生代，以特立独行的方式走上时代的舞台，他的音乐，也成为一代年轻人的青春宣言。

曾有人分享第一次听《七里香》的感受：秋刀鱼到底是什么滋味呢？对于一个成长在北方内陆城市的孩子来说，实在有些好奇。

周杰伦的歌，就给很多人带来了这种“新世界”的感觉，《半岛铁盒》《爱在西元前》《半兽人》……跟着他的歌，少年们一点点打开了对外部世界的认识。

如果用一个词来形容他的风格，可能就是“多元”，融合古典、爵士、摇滚、民谣、电子、中国风等元素，形成独一无二的个人风格。

多变的曲风之外，他的作品中还包含着许多细腻的情绪和人文关怀，比如反战题材的《止战之殇》、反家暴题材的《爸我回来了》、环保题材的《梯田》等……

不管开心、伤感、热恋、失恋，在不同的状态，每个人似乎都能找到符合自己心情的歌。

22年，依然“范特西”

跟2013年这场演唱会相比，如今大家听周杰伦的时间，又加上了将近10年。

“说来惭愧，虽然号称自己是周董铁杆粉丝，但是在《周杰伦的床边故事》之后的专辑，我居然一张都没听过。”有粉丝开玩笑说。

当周杰伦很久不出新歌，他的作品却还在不断霸榜，谁又能料到，当年的《本草纲目》，还能在多年后成为令人腿软的毽子舞呢？

22年了，你为什么还爱着周杰伦？

有人说，他的成功之路本来就很励志；有人说，他的歌还是能带给自己思考；有人说，他的歌里有美好的童年和青春。

“现在我的工作特别忙，也有许多有压力的时候，但当我一听周杰伦的歌，就回到了那个纯真的年代，变得轻松许多。”

5月20日晚，演唱会的最后的一首歌是《阳光宅男》，很多人条件反射就想要跟着刘畊宏跳操，“‘换方向！侧踢！’‘我们要做阳光的宅男宅女’，谁懂……”

2016年时，周杰伦在采访中笑说自己3年幸福胖了13公斤，自信道“不过大家都看不出来”。

一转眼，窗外的麻雀已经多嘴了十几年，当刘畊宏飞速改编出一首又一首健身操，连五月天都在新年愿望里说希望周杰伦出歌……

“鸽王”的新专辑，似乎在今年才看到了一些新动静。

最近，方文山在短视频平台说，“周同学的新专辑到底确定是何时出来，这两天我会协助解答的……”

文山老师，这次，我们可以相信你一回吗？