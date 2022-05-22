疫情之下，预制菜产业如何“乘风而上”？

来源：中国新闻网

受冠病疫情影响，免切洗免调料、操作简单的预制菜迎来风口，其市场也迎来爆发式增长。风口之下，预制菜产业如何“乘风而上”，抓住发展良机？

预制菜，也被称为“半成品菜”，在中央厨房经过制作完毕，采取冷冻或者真空包装保存后，以“半成品”的状态卖给餐馆或者消费者。

石家庄市惠康食品有限公司是一家预制菜生产企业，据该公司工作人员梅珊珊介绍，受疫情反复影响，预制菜因其储存方便、食用快捷、口味多样等特性，受到了众多消费者的关注，“尤其是C端产品和线上产品，今年以来我们的销量都实现了突飞猛进。”

懒人经济以及疫情宅家带来了消费习惯的改变，预制菜逐渐从小众走向主流消费，也引来了众多投资者布局。河北省特色食品产业和文化研究会副会长孔润常在采访时表示：“据有关数据统计，河北省目前大大小小有5000多家预制菜企业，但预制菜企业整体较为分散，且以小微企业为主，尚未孵化出较具规模的大单品或规模性企业。”

孔润常补充，资金问题是预制菜产业健康发展的重要瓶颈，“由于行业门槛低，不少企业规模较小，因缺乏不动产抵押及其他担保，融资较为困难，加上不少预制菜企业还停留在初级加工阶段，无法有效控制采购、生产、运输、销售等环节出现的风险，可能会因意外事故导致损失、影响经营。”

在预制菜生产企业中，也有一些企业做到了“专精特新”。“专精特新”是指那些“专业化、精细化、特色化、创新能力突出”的中小企业。2021年12月，河北省工信厅公布通知，认定石家庄市惠康食品有限公司等327家企业为第四批河北省“专精特新”示范企业。

2022年国务院政府工作报告中提出，今年将深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。其中，将着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。

对此，一些金融机构积极响应政策号召，并采取行动。中国邮政储蓄银行石家庄市分行针对像石家庄市惠康食品有限公司这样的“专精特新”企业制定专项扶持政策，提供定制化服务方案，对于符合标准的企业可提供最高3000万元的信用贷款。

为抓住预制菜产业发展的风口，今年，石家庄市惠康食品有限公司还将扩大生产规模，计划新增预制菜生产线、采购设备等。在了解该公司的食品经营情况和资金需求后，中国邮政储蓄银行石家庄市分行“送贷上门”，仅用1个月左右时间，就为其发放了1000万元的信用贷款。

据中国邮政储蓄银行石家庄市分行普惠金融事业部贾洪鑫介绍，截止到目前，该分行累计服务“专精特新”企业147家，历年来累计放款33.49亿元，“未来还将继续依托专精特新科技贷，为专精特新企业提供贷款支持力度，扩大信用类科技贷业务的覆盖面，助力专精特新企业破题抵押难、担保难等难题，进一步促进中小企业复工复产。”

目前，预制菜产业尚未出台统一的国家标准，但各地根据实际，因地制宜出台了相关政策来支持地方预制菜产业的发展。例如广东省出台了《关于加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。4月，中国预制菜产业联盟正式成立，成为首个全国预制菜行业自律组织，也为更好推动预制菜产业高质量发展提供了组织保障。

预制菜未来将向何处发展？孔润常表示，目前，经常食用预制菜是否对人的营养摄入及健康形成影响尚未有明确的研究，预制菜在营养和口感上和新鲜菜品还是有一定差距的，因此，发展类似“健康数据+营养配餐”等新型加工业态或许是未来的一个发展方向。