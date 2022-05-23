昨天刷屏今天下架，奥迪广告翻车是“意外”吗？

来源：澎湃新闻

作者：夏研

5月21日，奥迪汽车与刘德华合作的宣传短片《今日小满，人生小满就好》发布。名人与知名品牌的组合，加上视频上佳的文案，迅速在网络上刷屏。没想到不到一天时间，视频就翻车了。

当日晚间，拥有360万粉丝的抖音博主“北大满哥”发布视频称，奥迪的广告涉嫌抄袭他一年前的视频文案，并条列了种种证据。今天上午，奥迪相关账号下架了该条视频，并发布声明向刘德华和“北大满哥”致歉，称“监管不力、审核不严”；刘德华的网络账号上也删除了该视频。

对比“北大满哥”的视频和奥迪广告，不难发现两者文案确实存在“像素级的相像”。比如“有小暑就一定有大暑，有小寒就一定有大寒，但是小满一定没有大满”这类带有巧思的句子，在奥迪广告中几乎被原封不动地引用。

最实锤的则是“北大满哥”称自己创作的一首诗——“花未全开月未圆，半山微醉尽余欢。何须多虑盈亏事，终归小满胜万全”，在奥迪广告里变成了刘德华对屏幕说出“送你一首我喜欢的诗”，然后依字念出。这也让奥迪方面的解释空间变得极为狭窄了，如何能解释清楚一首博主自创的诗，会出现在奥迪广告里呢？

不得不说，这则广告的发布太过草率，品牌相关方面的心“太大了”，过于侥幸。文案几乎逐字逐句复制粘贴，发布后又铺天盖地推广。这种情况，怎么可能不被发现？现在网络围观的密度是有目共睹的，类似视频的翻车是必然的。

这类事件一旦出现，对品牌方甚至代言人都是极大的形象挫伤。这也是为什么奥迪需要迅速道歉以止损和挽回形象。同时，给刘德华本人道歉也是不可少的，因为此事显然也会让圈内德高望重的艺人倍感尴尬。原本一件皆大欢喜的商务合作，实在不该弄成现在这样，一地狼藉、全网群嘲。

根据奥迪的声明，该条视频是由创意代理公司M&C Saatchi“提报并执行”。很显然，广告公司有责任解释清楚事情的来龙去脉。奥迪公司当然也难辞其咎，作为甲方，本应履行充分的审核义务。

至于刘德华本人，很多网友认为他是“躺枪”，根据《广告法》相关规定，代言人的责任主要在于，是否明知系虚假广告而代言并造成消费者利益损害，至于“广告内容抄袭”的责任尚无明确规定，但形象受损是免不了的了。

值得深思的是，互联网原创内容保护乏力，造成了某种“无所顾忌”的氛围，可能也是该事件发生的背景。

比如“北大满哥”创作的那首“花未全开月未圆”诗，在网上一搜，经常被冠以了曾国藩之名，一本正经地被当作了一首古诗进行解读。其实稍微分析下格律，就能看出这首诗不可能是古人创作的“绝句”，只能是现代的仿作。个人猜测，网络上那些引用此诗的文章，最早恐怕就是从“北大满哥”那里或者其他地方抄来的，最后层层传抄、以讹传讹。

此外，“北大满哥”在视频里也说，自己有很多创意内容都曾遇到过抄袭，并列举了不少例子。或许是这种“业内潜规则”，才让奥迪广告的创作者在这方面松懈、麻木，堂而皇之地大篇幅“借用”。

此次奥迪广告翻车，也将互联网原创内容保护的难题凸显了出来。如今，全社会保护原创的意识可谓空前高涨，但到具体的场景，机制层面的解决方案未见得能面面俱到。比如视频里的文案，视频演绎的“套路”，视频里公共知识的讲解逻辑，这些该如何区分并保护，仍有很大讨论空间。有内容创作者就表示，奥迪广告这样的直白直接的“借用”，要戳破相对容易，那些各种隐性的“融梗”等侵犯版权行为，原创者更难维权。

奥迪广告下架了，留下的思考不应结束。如何杜绝类似事件的发生，形成对互联网创作更有力的保护，还需要找到更有针对性的解决方案。