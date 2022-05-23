闭园已72天 300多人陪伴近万只动物 在直播间与游客见面

来源：澎湃新闻

作者：陈悦

5月22日，上海野生动物园闭园第72天，300多名工作人员陪伴着近万只动物。

过去的两个月，园内光秃秃的树木已长得郁郁葱葱，羊驼家族迎来六个小伙伴，河马成为了二胎爸爸，耳廓狐幼崽学会了走路，红猩猩“小葡萄”第一次爬上树，斑马、水豚、长颈鹿、金丝猴等都迎来了新生命。

没有游客的动物园安静了下来，而动物们依旧活蹦乱跳、叽叽喳喳，遵循着交配、繁育、成长的自然规律，不紧不慢地生活着。

透过直播镜头，人们每天可以看见动物们进食、玩耍、休息，甚至可以比往常更近距离地观察它们。留守的饲养员们，就住在动物笼舍隔壁，昼夜守护、陪伴着它们。

直播间里的动物园

早上9点，饲养员端着一大盆食物走进狐猴岛，有切好的苹果、香蕉、萝卜、黄瓜、南瓜，再撒上奶粉。看见食物的环尾狐猴们变得兴奋，一路追着饲养员，沿天桥而行，有时手脚并用吊在缆绳上，有时在竹竿间来回横跳，两个月大的小狐猴则紧紧趴在妈妈背上。

终于，饲养员将盆放在空地上，母狐猴们一拥而上，小嘴快速咀嚼，苹果最先被挑出来吃光了，它们继续在盆里舔奶粉。公狐猴们在一旁默默观看，如果贸然抢食会被赶走。

“环尾狐猴是母系社会，女性说了算。”直播镜头背后，主播邵辰辉一边解说，一边对准“女王”给了特写。

4月5日，上海野生动物园开始每日直播，早上9点放送动物园里的生活。拿上手机、稳定器和话筒，邵辰辉开始游园讲解，最初是一个人，后来园内的动物专家们也加入进来，轮流做副主播，科普动物知识、回答观众提问。

两小时的直播里，大熊猫悠哉地吃着竹子，慢条斯理地剥皮，从最嫩的一头咬下去，一口一口嘎嘣脆；黑猩猩在木架间攀爬，撞钟、摇铃、蹲在圆盘上转得“飞起”；火烈鸟成群结队，在园内优雅踱步；河马总是张大了嘴巴，大西瓜不过一口的事，有时饲养员也给它刷刷牙；小浣熊喜欢翻箱倒柜找食物，在水池里抓泥鳅，因为饲养员总是把食物藏起来……

动物园里的女明星是三岁大的红猩猩“小葡萄”。天气好的时候，饲养员张淑雯喜欢带它出来晒太阳，看看小花小草，教它拧瓶盖喝奶粉，自己剥皮吃橙子。风一吹，“小葡萄”的毛发便炸开了，张淑雯随身带着梳子给它梳发。

它也有自己的脾气，有时候躺在草坪上不愿动弹，有时又在花坛间跑个不停，最近还第一次爬上了树，张淑雯站在树下见证了全过程，高兴坏了。

除了呈现展区内的生活状态，直播也加入了一些难得见到的画面，比如动物们的医疗行为训练。在黑猩猩的笼舍一侧，饲养员打开两个小窗口，黑猩猩在召唤下凑近、贴着铁网，让饲养员为其测心率、做B超，乖乖伸出长臂放在支架上，饲养员绑上皮管、拍打胳臂、开始模拟扎针抽血，全程安静顺畅。

这并非真的采血，只是模拟训练。“它们不需要每天抽血，只在每月一次的健康体检中，兽医会扎针抽血验一验。饲养员每天进行这些训练，是为了让他们形成习惯，等兽医来了，就能一扎一个准，不然根本采集不到。”上海野生动物园动物管理部饲养主管金晓军解释道。

动物园闭园后，邵辰辉坚持每天拍摄记录动物们的生活。有一天看望小水獭的时候，他想到能不能把这么可爱的画面分享给更多居家的人呢？于是就开启了每日直播。一个半月的时间，直播近百场，观看人数从最初的一两百逐渐突破四位数，高峰期有一万多人同时在线观看，粉丝量也从160多万增长到327万。

有观众打来电话，说早上九点的直播恰好赶上小朋友上网课，希望下午、晚上也能直播，因此动物园也尝试过夜场直播，周末下午也有直播。

邵辰辉觉得，直播不仅是科普，也是一种陪伴。看动物们吃早餐、玩耍，“很治愈”；看它们一点点长大成熟，也很有参与感，“耳廓狐宝宝刚出生只有50多克，现在已经长得比我手掌心还大，慢慢学会了走路，从喝奶变成了吃肉，这两个多月每天都看着它们成长。”

要吃饱，也要吃得有乐趣

动物园的直播，很多时候可以归类为吃播，见到食物往往是动物们最兴奋的时候。

大熊猫每天都有新鲜竹笋，大食蚁兽、黑猩猩可以喝到酸奶，黑帽悬猴跳上游船吃红枣，天鹅们在湖里吃着上海青……动物们的食谱十分多样，荤如牛肉、小黄鱼，素如桑叶、女贞、番茄、生菜等，瓜子是无聊时候的零嘴。

两个多月的时间里，动物们的食物需求如何保障？

金晓军介绍，狮子、老虎等都是食肉大户，动物园每天的肉类消耗超过2000斤；食草动物也是大胃王，数量众多，每天的青绿饲料消耗量约1万6000斤。好在闭园两个多月，动物们的伙食丰富充裕。

他说，动物园有两个食堂，一个是职工食堂，一个是动物食堂。

在3月28日浦东封控前，动物园采购了大量饲料，草库里储备了大量东北羊草、内蒙古羊草、优质苜蓿等，冷库储藏了老虎狮子需要的牛肉、海狮需要的水产品等，储备量可以维持三个月左右。干货仓库还备有红枣、葡萄干等，当作动物们的小零食。

新鲜的水果蔬菜没有办法长期大量储存，保供单位有运输通行证，可以每天配送。许多灵长类动物爱喝酸奶，“它们拥有和人类相似的消化系统，完全可以消化酸奶”，保供单位一周配送两次。

靠近临港新城，上海野生动物园有自己的种植基地，可以供应竹子、黑麦草等青绿饲料，需要当天收割、当天配送。浦东封控后，跨镇运输受阻，动物园联系区绿化市容局、供应商多次协商，办理了通行证，保障了食草动物们的饮食需求。

“每种动物，在不同年龄段，有不同的食物需求。”金晓军说，饲养员们会为每种动物开一份饲料单，比如给灵长类动物果蔬搭配，加上小零食，根据年龄进行调整。按照饲料单，动物园的饲料采购配送中心每天会将食物配送到位。

吃喝无忧的日子很清闲，但也有些无趣。饲养员们不希望动物“躺吃”，而是变着法儿让它们活动起来，比如设置秋千、吊环、栖架、攀爬架等设施，把食物放在活动区的不同地方，引导动物们活动后获取奖励。

闭园期间，饲养员们也花了更多心思提升动物丰容，利用园内既有材料进行小改造、制作小道具。

5月22日早上，饲养员为长颈鹿安排了新的丰容道具，小铁笼绑着树叶吊到高空，长颈鹿仰头便可以吃到树叶，这也是它们在自然状态下的采食方式。“注意看，长颈鹿的舌头舔到树叶，一撸就入口了，它们的舌头有40厘米长。”上海野生动物园动物管理部副经理俞锦华一边直播，一边讲解。

镜头转向国宝大熊猫“雪宝”，饲养员为它准备了两份盲盒惊喜：一个纸盒，一个麻袋。雪宝似乎嗅出了纸盒里的食物，直接用头拱开盒子，是竹笋。没两分钟，它的注意力又聚焦于麻袋，嘴叼着麻袋翻来翻去，找到袋口便一头探入，左右手都拿着笋，倚着旁边的轮胎安心享用。俞锦华介绍，第一次使用麻袋道具时，雪宝花了一个小时才吃上笋，今天翻弄几下便找到了袋口。

“像人一样，动物们的生活也需要一些乐趣，寻找发现食物的过程本身就充满乐趣。”俞锦华说，“我们会故意增加动物的取食难度，模拟自然状态下的采食行为，也能让他们锻炼身体、增强体能。”

累并快乐着

镜头掠过的风景里，草木蓬勃，鸟语不绝，动物自在，而背后是一群人的留守。

金晓军介绍，闭园期间有300多人留守在动物园，其中饲养员有200多人，还有后勤、安保、保洁、绿化养护人员等，“动物园的运转是一个体系”。

他说，饲养员不只是“铲屎官”，除了打扫笼舍、准备食物、把动物放出去，还有展区维护、想方设法提升动物丰容，更多的时间是用来观察动物行为。“动物的个体差异还是蛮大的，虽然他们不能用言语表达，但也有独特方式去传递喜怒哀乐，饲养员要花费大量时间去观察，根据它们的性格特点和生活习惯去照料。”

留守的饲养人员只有半数出头，这意味每个人要照顾更多动物，24小时在动物园也意味着更多的陪伴和观察。

平日，饲养员的工作时间是早上8点半到下午5点半，这也是动物们享受户外的时光。现在，饲养员早早将动物们放到户外展区，天快黑的时候再收回内场，大熊猫更是尝试了早上五点就放出去。

“动物有了更多的户外活动时间，活动量加大，采食量也上去了，同时动物的机能、抵抗力也会得到增强。”金晓军说。

在小动物乐园，一些被妈妈遗弃的动物幼崽交由人工育幼，24小时需要人照顾。入职一年的孙时奇还是新手，夜班一般由师傅负责，而闭园期间她住到了育幼区隔壁的值班室，开门走两步便可以看到小动物们。

晚上，她会观察小动物们在睡觉还是玩耍，两只小黑熊偶尔会吵闹，到点饿了就会叫。这些小动物需要少量多餐，每隔四小时人工喂奶，还有人工刺激排便、频繁观察呼吸和活动状态。

5月20日，一只小非洲狮出生，淡黄毛发中夹杂一点黑，这几天眼睛还没有睁开，迷迷糊糊的，还处于学习喝奶、适应奶嘴的阶段。饲养员喜欢抚摸它，每天喂奶七八次，一天两次进行体温监测，隔段时间要称重测长，判断它的生长发育是否正常。

金晓军说，动物园闭园后，很多员工特地赶到单位留守，但园区没有专门住宿的地方，就紧急采购了行军床、高低床、床垫、躺椅等，见缝插针地放置在监控室、走道、办公室等地方，“有的就在动物笼舍隔壁，差不多是和动物住在一起，这样也可以更好地照顾它们，我想饲养员心里也更踏实。”

在园内生活2个多月，“无论精神上，还是体力上，负荷都很大，好在大家的心态还是挺好的，累并快乐着。”晚上十点，金晓军会绕园看看动物和员工，再回到办公室休息，摊开行军床又是一晚上，一眨眼两个多月就过去了。

5月21日下午，上海野生动物园尝试了无人机直播。从高空俯瞰，动物园是一团团的绿色，天鹅们在湖里嬉戏，一大群袋鼠卧在树荫处休息，微风吹过，怡然自得。

金晓军不吝夸赞，园子里到处是鸟语花香，即便没有动物也算得上是植物园。

自1995年进入动物园工作，他从来没有连续这么长时间在单位陪伴动物，喜爱也更多了。“动物都是有灵性的，比如黑猩猩、非洲象，这段时间没有游客，它们一看到工作人员就很兴奋。我们会招招手，和它们聊聊天，‘你好啊’、‘想吃东西吗’，它们也会有反应，就好像认识的朋友一样。”