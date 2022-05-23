陕西一加油站汽油含水量占约九成 数十辆车加油后熄火

来源：每日经济新闻网

作者：何小桃 易启江

“在加油站加完油，开出去没多远就熄火了。”极目新闻报道，5月15日有陕西汉中车主称，有多辆车加油后均出现此问题，他怀疑陕西汉中延长石油长庆加油站的汽油有质量问题。该加油站工作人员称，当日晚8时55分至9时20分期间加油的21辆汽车出现问题，目前已经得到妥善处理，原因正在调查中。

据央视财经《天下财经》报道， 5月21日，陕西省能源质量监督检验所出具的检验报告显示，涉事加油站的汽油样品水分占到油品的88%。目前，涉事加油站因涉嫌销售伪劣产品罪已被当地警方立案侦查，加油站相关人员被控制。

汽车开出加油站不远就熄火

据极目新闻报道，有网友发布视频称，5月15日晚，他在汉中市汉台区崔家沟转盘附近的延长石油长庆加油站（长庆油田油气经销站）加油后，汽车开出去没多远就熄火“趴窝”，等他回到该加油站时，发现有多位车主跟他有同样的遭遇。

5月16日，极目新闻记者联系上一位出问题的车主何先生（化姓），5月15日晚他计划从汉中前往宝鸡，当晚9时40分许在延长汽油长庆加油站加了200多元的汽油，加完油后开出去不到三公里，汽车便急速抖动，几秒钟后熄火停在路中间，他将车推到路边停好后打车回到加油站。

“我在加油的时候，就听见前面两位车主说车开出去后熄火了，最开始还以为是他们车的问题。”何先生说， 他回到加油站后，发现已经有多位车主在加油站讨论此事， 加油站工作人员表示要等待经理前来处理，期间有人向市场监督部门投诉。

另外一位车主李先生（化姓）告诉记者，他的遭遇和何先生类似，15日晚他在该加油站加了300元的汽油，车开出去约一公里就熄火了。

何先生说：“目前还在同加油站协商。”事故车辆有的去维修了，有的则是把油箱中的油全部放了出来。

5月16日晚，极目新闻记者联系上涉事加油站，工作人员表示， 15日晚8时55分至9时20分期间加油的21辆汽车出现问题，在这个时间段外加的油不会有问题， 目前这21辆车已经妥善处理，“只要是因为加了我们的油出现问题的，我们都要给予解决和维修。”

另外，华商报记者从汉中市市场监管局获悉， 截止到5月16日下午，该局共收到34位车主反映车辆在该加油站加油后出现问题， 对于受损车辆局里也会有一个调解程序，争取妥善处理。