肯德基“可达鸭”刷屏背后：炒到500人民币（约103新币）一个，代吃卷土重来

来源：中新经纬

作者：赵佳然

这几天，你被“可达鸭”刷屏了吗？

近日，社交平台上出现了一个蠢萌的可达鸭玩具，虽然造型、玩法简单，但其魔性的姿势和可爱的外观依然让大家爱不释手，可谓“对小孩太幼稚，对大人刚刚好”。

这个魔性的可达鸭，是肯德基5月21日推出的儿童节套餐搭配玩具之一。从其小程序可查询到，购买59-109人民币（约12-23新币）不等的指定套餐即可获得随机一款宝可梦联名玩具，可达鸭即为其中一款。中新经纬发现，可达鸭在网上爆红后，不仅多家肯德基门店玩具断货，二手市场还出现了“代吃”和炒作价格的现象。

代吃、代购的操作，让消费者“下头”了

在深圳宝安区生活的杜先生对中新经纬表示，自己在儿童节套餐开售第一天上午几乎跑遍了家附近的每一家肯德基门店，得到的均是“可达鸭缺货”的答案。“我21日、22日跑了两趟肯德基，看到的都是其他玩具余货充足，但可达鸭早就没有了。”

陈女士5月23日前往浙江金华的肯德基门店，得知可达鸭缺货，下次补货时间未知。“店员说不知道哪天会有，而且限量10份，早上九点半开售(套餐)。我一看没有可达鸭，就直接走了。”

在社交平台搜索“可达鸭”，可以看到网友们分成两派：想要可达鸭没买着的、得到可达鸭在炫耀的。其中，有部分博主上传多个可达鸭一起跳舞的视频，被网友怀疑是恶意抢购，有“黄牛”之嫌。“怎么能买这么多？这是给大家的六一礼物啊，不是给你一个人的！”“搁这儿进货呢？”

为了获得玩具，购买多个儿童套餐的情况在网上并不少见。中新经纬在二手交易平台查看到，肯德基宝可梦玩具，尤其是可达鸭玩具的销售链接比比皆是，可达鸭的价格从100到500人民币不等，还有部分卖家放出多个可达鸭的库存照片。以500人民币来算，仅一个套餐内玩具的价格，就已经是套餐本身价格(以59人民币计)的八倍多。

此外，还有人在网上挂出“代吃”的招牌，即买家出钱购买套餐，卖家吃掉套餐内食物并邮寄玩具。有人称“热量归我，玩具归你”，也有人直言“就是馋了”。中新经纬观察到，部分代吃的价格也已高出套餐本身售价。

“我可以接受为了拿玩具和朋友一起拼套餐，但是如果花套餐的钱找代购、代吃，那不就等于我请陌生人吃饭了吗？一想到这点，我就很‘下头’(即突然失去兴致)。”上海的温女士22日托朋友联系到可代购可达鸭玩具的人士，但对方提出让其负担套餐费和邮费，她便打消了这个念头。

中新经纬咨询肯德基官方客服，客服称对门店的玩具库存情况、销售政策等不清楚，需要咨询具体门店。随后，中新经纬以消费者身份致电肯德基北京北新桥门店，工作人员称所有宝可梦玩具21日到货后至今未再补货，当天已全部赠出。被问及销售宝可梦相关套餐是否限量时，工作人员表示“有货的话，买多少个套餐都可以”。

业内建议：正确看待企业营销活动，理性消费

今年年初，肯德基就因为在套餐中赠送泡泡玛特联名玩具“Dimoo”，从而引发消费者花钱找“代吃”，并被中消协点名批评。

彼时，肯德基套餐搭配的玩具有七款，以盲盒形式随机发放，其中有1:72的概率出现隐藏款。为集齐玩具，有消费者不惜一次性斥资10494人民币购买106份套餐；还有消费者为“求娃”而购买“代吃”服务，雇人代买代吃套餐而获得盲盒，甚至出现将吃不完的食物直接丢弃的现象。

中消协在文章中指出，肯德基经营的快餐食品属于限期使用的商品，按需购买、即时食用是这类商品的特点。“以限量款盲盒销售则是以‘饥饿营销’手段刺激消费，容易导致消费者为了获得限量款盲盒而冲动消费，并因超量购买造成无谓的食品浪费。”

时隔不到半年，肯德基的联名IP玩具再次引发热潮，虽然并无“隐藏款”，但其引发的代吃、炒作玩具现象与年初时如出一辙。

盘古智库高级研究员江瀚在接受中新经纬采访时表示，当健康成为了大多数国人追求核心的时候，“洋快餐”也就渐渐失去了自己的发展潜力，所以“肯德基们”被迫离开自己的舒适区，开始跨圈营销的玩法。据观察，肯德基推出限定款产品，从而引发炒作、代吃现象已不止一两次。

“类似当前可达鸭的联名玩具，虽然也有社交货币的作用，但本质上是企业营销活动的产物。消费者要保持理性，也要深刻理解自己到底需不需要这样的产品。如果自身有兴趣、而且正好能买到的话，那么参与购买无可厚非；如果需要高价购买二手、花钱请人代吃，便没有多大意义了。”江瀚说。