清华博士报考长沙市岳麓区协警岗位？清华回应：查无此学生

来源：澎湃新闻

作者：程婷

5月23日，有关“清华博士报考长沙市岳麓区协警岗位”的网上消息引发关注。对此，清华大学向澎湃新闻辟谣，清华在校生、应届毕业生、往届毕业生中均没有查找到与之匹配的学生信息。

当天有媒体报道称，近日网友爆料，有清华博士生报考长沙市岳麓区协警岗位。

据岳麓区人民政府官网5月21日中午12点公布的《岳麓区2022年招聘警务协助人员报考审核通过名单公告》显示，在通过“警务协助人员岗位二”审核的人员表格中，出现了众多本科硕士人员，其中最高学历为一位1994年出生的张姓女博士(特长备注为“清华大学”)，另有研究生10人，本科349人。

澎湃新闻注意到，在该公示中，一名名为“张某”的人员为女性、1994年生，学历为博士，特长一栏中标注着“清华大学”。 根据招聘程序，已完成警务协助人员报名和资格审查，即将参加体能测试。

还有媒体报道称，岳麓区相关人员表示，“该张姓博士为在校生，不符合招聘条件，因此遗憾未被录取。”

对此，清华大学回应，经查询在校生信息库，在校生中只有一位与“张某”同名的学生，但这位学生的出生年月、身高、手机号等信息和网上公示人员信息并不相同。同时，学校反复查证发现，往届生、应届生、在校生等所有信息库中均没有找到与之匹配的学生信息。