从北上广回老家就是“躺平”？调研：超八成小镇青年不认同

来源：澎湃新闻

作者：林牧之

近几年来，“离开北上广”、“小镇做题家”、“名校生扎堆小县城”等话题在互联网上爆火。一道关于人生的选择题摆在无数人面前：到底是坚守大城市努力拼搏，还是毅然回到家乡寻求机遇继续奋斗？

当代年轻人奋斗的理念和追逐的方向正在悄然发生改变。

近日，Just So Soul研究院以Soul App大量Z世代用户为调研对象（主要为18-35周岁人群），发起了一项“小镇青年择业观”的站内小调查，最终有超过1000位成长于普通地级市、县城及农村的年轻人进行了有效填写，他们或在大城市打拼，或留守家乡，但每一种选择的背后，都是小镇青年对大时代的真实回应。

在北上广深打拼的异乡人超八成想过回家

“去北上广深闯一闯，还是回老家？”这似乎成了横贯在小镇青年心中的一道成长母题。何为小镇青年？在众多媒体报道中，他们大多指来自三四线城市、县城和农村，出生于20世纪80、90年代，有一定教育背景，且有一份得体工作的青年群体。

从收入对比数据上确实可以看到，北上广深、新一线城市和其他地方相比，薪资水平整体要高出一截。数据显示，73%的北上广深打工人的月收入超过了8000元，其中13%的人月薪甚至超过40000元；而在普通地级市工作的年轻人中，只有30%月薪超8000元；再到更小的县城里，月薪超过8000元的人只有24%，不过还有2%的县城打工人的月薪超过了40000元。

如今，当大城市里更加激烈的社会竞争、单身焦虑、育儿成本、房价等现实摆在这一代年轻人面前时，他们又开始思考自己的人生是否要继续在压力和“内卷”的跌宕中艰难前行。

这其中，有一部分人选择了回望家乡。数据显示，在北上广深、新一线城市打拼的异乡青年中，仅有17%的人从未考虑过回家乡工作，这意味着，他们之中，超过八成隐隐约约想过回家的问题，而其中，超过半数的人更是有仔细地考虑过回家。

不回家的理由有很多：大城市的工作未来发展前景更大（61%）；大城市的基础设施、娱乐生活环境更好（52%）；老家的薪酬水平和大城市比落差太大（52%）等等。

然而，异乡人一旦决定回家，理由则更加坚定，“想离父母亲朋近一点”（58%），“大城市生活成本和房价过高”（49%），“大城市竞争太激烈，内卷严重”（41%）成为他们不愿留在北上广深最主要的三大原因。

超八成小镇青年不认同“回老家即躺平”

当前，北上广深的吸引力逐渐被新一线城市所分散，而对于非新一线的省会城市、普通地级市，甚至是一部分的县城，都已经成长为国内经济不可或缺的增长点，小城市工作机会贫瘠的刻板印象或正在改变。

从调查数据也可看到，留在家乡工作的小镇青年们，有59%的人都不愿前往大城市工作。

小镇青年的职业选择更加平均，虽然没有特别热门的行业，但各行各业都可以发光发热。值得注意的是，有18%的小镇青年是自由职业者，占比最高，而17%的人是普通的企业员工，13%的人在政府部门、事业单位或学校工作。

虽然目前仅有20%的小镇青年拥有副业，占比并不算高，但他们一旦有了副业，生活的确是丰富多彩。调查显示，他们会在果园、茶庄等场所进行务农兼职，或者通过绘画、工艺制品来增加收入。

那么，还会有人问，离开北上广深就意味着“躺平”吗？对这一问题，数据显示，85%的小镇青年并不认同，认为回到家乡工作只是另一种奋斗的开始。

超六成小镇青年认为房价仍是很大负担

从调查中可以看出，不少小镇青年对自己所在的地区创业环境给出了相对积极的预估。数据显示，54%的小镇青年认为在家乡创业有难度但不乏机会，而有18%的青年对在家乡创业前景是看好的。

“很多市场尚未开拓”（56%），“政府扶持政策多、力度大”（52%），“创业成本比大城市低”（49%）是小镇青年认为在家乡创业的三大优势。与此同时，理应看到的是，他们对小城市的“市场规模”（57%）、“消费习惯”（56%）和“消费水平”（48%）有所顾虑，是他们在家乡创业中最可能面临的三大挑战。

而在选择创业方向上，电商、物流、供应链下游相关行业是46%的小镇青年的首选，而有接近45%的人还会选择开咖啡馆、餐厅、奶茶店等饮食行业。

小城市的生活不再如印象中那般单调乏味。除了生活节奏相对更舒缓，小镇的生活娱乐方式也渐渐变得多元。

数据显示，尽管有接近7成的小镇青年最爱宅家上网冲浪，但和朋友出门聚餐、看电影（53%），短途旅行、周边旅游（34%），去健身房或户外运动（18%）也已经是他们日常休闲娱乐的重要选择。

不过，需要看到的是，即便是在小镇，房价仍然是压在年轻人身上的一大生活重担。调查显示，小镇房价虽然比大城市低，但薪资水平也相对较低，有66%的小镇青年认为当地房价仍然是很大的负担，甚至很难完全依靠自己的薪资来购房。

另外，数据显示，目前还在大城市奋斗的青年中，84%的人不后悔自己的坚持，而对于已经离开大城市，回到小镇的青年来说，他们之中76%的人也不后悔自己的选择。这便是年轻人对当下的回应和作答。