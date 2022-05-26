网络语言对中文的复杂影响

来源：环球时报

作者：张颐武

最近，围绕网络表达与中文发展的讨论再次引起公众关注。自网络普及以来，这一话题就持续引发讨论，它也是世界上使用不同语言的社会都在关注的议题。类似讨论的不断出现，一方面说明网络的发展对于语言的运用影响确实巨大；另一方面，这也说明社会对众多语言新现象的看法存在一定分歧。一些人认为，这是语言发展的必然，还有一些人将其视为对语言规范性的严重冲击。不管如何，网络文化已经成为影响中文表达与应用的重要方面，其复杂性值得重视。

近些年来，人与人之间的交流更多地转移到网络上，文字的表达因此有了很多新特点，在词汇、语法、修辞等方面也形成不少新现象。在词汇方面，网络生活造就了大量新词，这些新词有些很快就消失了，有一些则长时间地留在人们的语言运用之中，还有一些经过时间的考验进入了词典，成为一种常用词。在语法和修辞方面，由于网络交流的特殊特点，在简略达意和追求生动的基础上，出现了许多网络特有的表达方式。同时，图像或图案和一般文字表达的融合也相当深入，表情包等都成为网络表达的日常。这些现象有些是适应网络交流的一些特殊需要形成的，有些是网络的特点决定的，当然也有为了刻意吸引眼球或交流的便捷而出现的。还有，网络的社群化，也形成诸多在特定群体里流行的网络词汇和表达方式。它们在特定网络社群中是一望皆知的普通表达，社群以外的人却往往难以理解。简而言之，网络语言的状况相当复杂，这些只是一些主要趋向。

对于这些现象，可以从两方面来认知：

一方面，语言本身就是不断发展变化的，它会随着时代或技术的发展不断适应环境。历史地看，语言不可能一成不变；从现实看，世界其他语言也都受到网络生活的深入影响。网络作为极大影响社会生活的一种媒介，当然会在语言的应用上形成诸多新特色。网络的书面交流往往是即时的、迅捷的，因此有一些很接近于口语的表达。它们明显区别于一般的书面语，这是一种常态。网络语言的某些生动、活跃的因素，也在某些方面丰富了中文的表达方式。其中一些逐渐被社会认可，成为公众的常用表达。还有一些不规范、不明确的表达则随着时间的推移而自然地消失了。这些都是语言不断发展变化的历史的一部分。

说网络语言对于中文只有负面影响，可以说是一种诗意的感慨，却未必客观。书面语从口语中汲取更多生动的表达方式，是历来语言变化的一个重要方面。像五四时代的白话文运动，就从口语中吸纳了更多因素来建构现代中国新的书面语形态，我们现在使用的书面语也是经历了这样的巨大变化而来的。网络语言当然会在某些方面丰富中文的表达，会对中文的发展起到积极作用。可以说，语言的发展本身就包含了一定会“有变”。

另一方面，注重语言规范，尊重语言表达的一般规律，在语言表达上避免过度求怪求异、随意随兴，让人们更易于理解也是重要的。追求语言的优美，追求在具体语境中的合适表达，追求语言使用的更高标准，也都是人们需要持续努力的。

语言的网络表达确实有其芜杂纷乱的一面，存在一些不良的语言表现，比如口语中的一些污言秽语也出现在网络表达中等等。这些都会对语言环境造成污染。因此，人们尤其需要在文字水平的提高上多下功夫，具备规范运用书面语的能力，在自己的表达中体现出更好的书面语追求。

流畅、生动、规范的书面表达，是人们进行交流的基础，社会永远需要有对于语言表达规范性的追求。进行书面语的写作与一般的网络交流，有所差异很正常，前者更为审慎和规范，应该具有更高的语言使用标准和尺度。当然，如果在书面语表达上有自己的风格和美学方面的探究，那就是更高的境界了。这里说的就是语言的发展一定要“有度”。

“有变”且“有度”，在有度的规范中看到有变的活力，在有变的活力中也要求有度的规范。因此，人们无需对于当下的语言状况产生过度的焦虑，同时也需要有更多更高的语言使用追求。