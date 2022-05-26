给年轻人提建议的正确姿势是什么

来源：澎湃新闻

作者：江城

前几天，“建议专家不要建议”上了热搜，原因在于部分建议过于空泛，甚至前后矛盾。有媒体梳理了最常上热搜的“专家建议”，试图总结专家建议的特点，都建议了哪些，人们又喜欢哪些、反感哪些。

从梳理的情况看，个人生活是专家建议的热点区域。比如建议“晚上10点到11点睡觉”“晚饭只吃七分饱”“普通人不必焦虑”“不要掏空六个钱包凑首付”“别在通勤上花过多时间”等等。

然而令人遗憾的是，专家爱聚焦的领域，恰恰是年轻人意见反弹的重灾区，“建议专家不要建议”的情绪，相当程度就是冲这些来的。

就拿买房来说，一边有人说“不要掏空六个钱包凑首付”，一边也有人说“现在是买房的好时机”，到底听谁的？10年前听专家的话没有咬咬牙凑首付买房的，后面肠子都毁青了吧。

还有些已经谈不上严肃的建议，更像是唠叨。这些是常识，也是大道理，人人都懂，只不过现实不允许。年轻人未见得就不想早睡早起，不想每天遛弯上下班，不想自己独立买房，但这是“建议”能解决的吗？

说白了，这些建议有点低估了公众的认知，没把年轻人当作理性人。每个努力生活的年轻人，当然都有自己的生活策略，会从自身情况出发选择利益最大化的生活方式，哪会连吃饭穿衣还需要循循善诱呢？

人们期待的专家建议，是站在公共立场上发声，为公共政策提供可行的思路，而不是高高在上的“生活指导”。把一些社会议题降格成给年轻人的建议，也有点避重就轻的意思。解决问题，不可能靠年轻人自己努力就行了。

顺着这个判断标准，其实也能看到一些优质的建议，获得了不少的共鸣。比如有专家建议“儿童5岁起就需要性教育”“初中生免费接种HPV疫苗”等，就引发了公众严肃的讨论。

原因也很简单，这些建议有成为公共政策的价值。人们细致地分析建议的可行性，拆解其中的成本收益，最终很有可能形成一些共识。这就比年轻人多喝热水之类的靠谱多了，前者引导社会怎么做，后者教育年轻人怎么做，层次、格局的差别显而易见。

年轻人对专家建议不买账，也说明去在中心化的互联网生态里，没有人可以单纯凭借一个头衔，自动地成为意见权威。专家的建议是不是靠谱、有没有可行性，都会被放到公共舆论审视一番，难免会有不一样的反响。

当然，也不希望这一波关于“建议专家不要建议”的讨论，推导出一种反智的倾向，让人们不再信任任何专家的建议，这是反科学和反理性的。专业视角终究会提供不同于一般人感性认知的思路，社会舆论也需要专业知识与民意的互动，不断提升理性的水位。

大家并不要求专家一定要绝对正确，这不太现实。关键是专家不能使用一种“中止讨论式”的话语结构，比如把严肃的社会问题简化成年轻人的个人问题，这就让讨论失去了公共价值。

总之，社会依然需要专家建议，尤其需要有价值的专家建议。各领域的专家如果能不断提升公共发声的质量，提出更多有益的建议，形成有启发性的舆论互动，善莫大焉。