中国版权协会：2021年网络文学盗版损失达62亿元，超八成作家受侵害

来源：央视网

作者：杨璇铄

5月26日，中国版权协会举办《2021年中国网络文学版权保护与发展报告》发布会，全国政协文化文史和学习委员会副主任、中国版权协会理事长阎晓宏，中国作家协会党组成员、书记处书记胡邦胜及作家代表、专家学者和网络文学企业代表等出席活动。

会上，中国版权协会发布了《2021年中国网络文学版权保护与发展报告》（以下简称“报告”）。报告指出，网络文学在高速发展的同时，也面临着盗版侵权的“三座大山”——盗版平台、搜索引擎和应用市场。2021年，中国网络文学盗版损失规模为62亿元人民币（约13亿新币），同比上升2.8%，保守估计已侵占网络文学产业17.3%的市场份额。其中，近七成网络文学平台和近八成作家认为，搜索引擎是网络文学盗版内容传播的主要途径。

阎晓宏在致辞中表示，要坚决把网络文学的侵权盗版纳入“剑网行动”重点之中，对恶意侵权盗版，达到刑事门槛的，必须依法追究其刑事责任。

为净化网络文学的版权环境，网络作家月关作为行业代表在会上发出倡议，呼吁社会各界联合起来对网络文学侵权盗版行为予以曝光、公示，呼吁搜索引擎和应用市场停止侵权，共同保护网络文学的原创内容生态。随后，上海市网络作家协会、广东省网络作家协会等20地省级网络作协，晋江文学城、阅文集团、番茄小说、纵横文学等12家网络文学平台，爱潜水的乌贼、烽火戏诸侯、猫腻、priest、唐家三少、吱吱等522名网络作家联名响应倡议。这也是网络文学行业最大规模的一次集体呼吁，作家们将矛头直指搜索引擎和应用市场。

盗版泛滥严重破坏原创内容生态

网络文学在发展过程中一直面临着盗版侵权屡禁不绝的困境。报告显示，截至2021年12月，盗版平台整体月度活跃用户量为4371万，占在线阅读用户量的14.1%，月度人均启动次数约50次。多数网络文学平台每年有80%以上的作品被盗版；82.6%的网络作家深受盗版侵害，其中频繁经历盗版的比例超过四成。

盗版平台海量，侵权形式多样，令作家不胜其扰。作家“剑舞秀”曾在连载更新中吐槽盗版，反被对方找上门威胁，“24小时盯着你盗！”更有甚者，部分盗版平台密切关注知名网络作家的新书动态，一旦作家发布新书预告便闻风而动，抢先注册书名，用劣质内容填充，诱导粉丝阅读。

层出不穷的盗版行为背后，是规模化、体系化、产业化的盗版利益链。网络文学盗版从早期的手打复制、截图分享、贴吧搬运，发展到现在已形成“购买软件-搭建网站-宣传推广-获取广告-资金结算”的完整黑产链条。报告对网络文学平台和作家的调研显示，搜索引擎和应用市场作为盗版内容传播的主要渠道，侵害最为严重。

作为互联网的重要入口，搜索引擎为信息传播提供了便捷性，也成为众多盗版站点的聚集地，其推出的竞价排名、聚合链接和转码阅读等功能又加剧了盗版内容的传播。网络作家“会说话的肘子”就表示，搜自己的作品，搜索引擎首页会优先显示盗版站点，而进入盗版网站后，嵌入搜索引擎的浏览器又通过转码阅读功能美化阅读界面，“劫持”正版用户。读者调研也显示，“搜索引擎显示盗版站点多”是阅读盗版的主要原因之一。

报告指出，应用市场对于阅读类App的管理也存在较多漏洞。大部分应用市场对App上架的审核并不严谨，缺乏对App上传者的企业经营属性、过往记录、证照资质、作品授权等方面的追溯和审查，对于App侵权行为的管控力度也较弱。以业界臭名昭著的盗版平台“笔趣阁“为例，其在各家应用市场上有着众多同名或名称相似的App，少则几款，多则数十款，出现了“盗版也被盗版”的荒谬现象。

盗版泛滥，直接造成作家的收入损失，严重打击创作热情。报告显示， 96.6%的作家认为盗版会影响创作动力，其中受到严重影响的作家高达64%。另据阅文集团数据，仅2021年因为盗版受影响的作家达到六万名，近万部作品因为盗版不得不断更。盗版已经严重破坏了原创内容生态，更动摇了网络文学行业的发展根基。

切断传播渠道是打击盗版最有效的措施

“违法成本低，维权成本高”是当前网络文学盗版侵权愈发猖獗的核心原因。报告显示，64.3%的网络文学平台认为，“搜索引擎、应用市场不愿配合”是维权的主要挑战。

自上线以来，“全民反盗版联盟”已收到超百位作家提交的信息，累计曝光2000多条盗版线索。在渠道黑榜上，搜索引擎成为侵权重灾区，应用市场也多次上榜。

打击盗版需要多方合力，但搜索引擎、应用市场主体责任不明确，增加了版权方的维权难度。搜索引擎、应用市场没有明确的重复侵权及严重侵权的惩罚机制，对于部分被多次投诉或以侵权盗版为业的网站或App，缺少“直接断链/下架”、“加入信用黑名单”等平台治理规则，无论版权方投诉多少次，盗版网站及盗版App始终排名前列、屡禁不止。

中国作家协会党组成员、书记处书记胡邦胜指出，网络文学版权治理的当务之急是压实搜索引擎、应用市场、广告联盟等利益相关平台的主体责任，加强打击力度，从源头斩断盗版利益链。

报告也显示，超过九成的网络文学平台认为，打击盗版最有效的措施就是“关联平台加强盗版内容检索能力和版权保护意识，封锁盗版账号/网站/内容”，其次为“主管部门对搜索引擎、应用市场等平台提出要求，封锁盗版渠道”。

“从音乐、影视领域的治理经验来看，切断传播路径能起到遏止盗版的良好效果”，分析人士表示，搜索引擎、应用市场作为两大盗版入口渠道，强化平台主体责任对网络文学版权保护有着关键性的作用。

报告指出，相较于版权保护已取得显著效果的音频、影视、游戏等下游领域，作为重要IP源头的网络文学依旧面临着严峻的盗版侵权形势。网络文学已成为数字文化产业盗版治理的关键一战。