陈志文：教材问题无小事

来源：环球时报

作者：陈志文

很多人没有料到，人教社数学教材上的几幅插图被批太丑，引起舆论的轩然大波。人教社很快做出回应，表示将重新绘制部分插图。教育部教材局也已介入调查。

在中华人民共和国成立到改革开放后的很长时间里，在教材编辑出版上，我们执行的基本都是“一纲一本”的教材政策，即一个教学大纲，主要科目均采用统编的教材（基本都是人教社编辑出版）。到了上世纪90年代初，开始有个别地方做一些尝试，局部使用非统编教材。上世纪末新一轮中小学课程改革启动，在强调个性、赋予学校与教师更大自主权的理念推动下，实行了几十年的“一纲一本”教材政策逐渐被“一纲多本”取代，后者成为此后多年教材编制出版发行的主导思想。这一改革思路也被一些专家称为“课程改革的本质就是课程民主”，具体的抓手就是教材的多样化。美国从来没有过统编教材，这是当时一些专家提及的重要依据。

在这一指导思想的推动下、在经济利益的刺激下，中小学教材的编辑出版一度非常活跃，各个出版社都介入到教材出版中。仅按照《中小学教材编写审定管理暂行办法》通过审查的教材，义务教育阶段多达22个学科167种，普通高中为16个学科67种，“形成百花齐放的教材建设格局”。

客观而言，“一纲多本”为基础教育改革作出了积极贡献，但是这种“百花齐放”不可避免地出现了一些问题：一是科学性、准确性的问题，二是意识形态方面的问题。

教材的编辑出版是极为严肃的事情，更是专业的科学问题、教育问题，需要编者对基础教育相关课程有着深入的了解与研究，具有长期经验。同时，在技术层面，普通图书是允许出版存在差错的，但在教材上，这是不被允许的。一下子冒出167种教材，需要多少专业的编辑队伍？虽然有着严格的审定、监管，但是新教材不可避免地出现错别字、错题等各种硬伤，印刷错误也时常见诸报端。甚至一些书商也借用某些出版社的旗号，介入到地方校本教材的编辑出版中。

更严重的是意识形态的问题。教材与课程是我们落实中共的教育方针，落实立德树人的核心抓手，但是一些教材，尤其是语文、历史、道德与法治等教材，因为把关不严、编辑出版者的政治意识与素养不足出现过一些错误。比如地图使用不当、不完全正确甚至错误的观点等。原语文统编教材中个别传统的经典文章被删减（比如鲁迅的作品），引入一些未经证实的外国名人故事，插图中也出现过崇洋媚外的情况。

2015年前后，这些问题一度集中爆发，引起相关部门高度关注，对中小学教材进行大规模调整。2016年10月，中办、国办印发《关于加强和改进新形势下大中小学教材建设的意见》，这是中华人民共和国成立以来第一个关于教材建设的中央文件。2017年国务院成立国家教材委员会，教育部同时成立教材局，国家教材委员会设立专家委员会。与此同时，对于“一纲多本”的政策也适时作出了调整，同意识形态直接关联的语文、历史、道德与法治等三科全部改为国家统编教材，即回归“一纲一本”。2017年9月起，新的统编教材开始在全国中小学发行，并提出三年全覆盖。此后，全国的教材编辑出版进入一个新的时期，质量的审定与管控越来越严格，并持续推进对教材的全方位质量审核。

2017年以来，中小学教材曾经的乱象得到根本性遏制，质量也得到显著提升，但显然还有更多工作要做，比如这次的插图事件。同时，相关舆情再次提醒我们：教材无小事，哪怕是一个插图、一个错字、一个标点符号。