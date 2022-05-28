偷渡到时间对岸与青春重逢

来源：澎湃新闻

作者：李垈

今晚（5月27日），属于罗大佑。夜晚把光和声收敛起来，安静下来，将声光的焦点都留给了罗大佑。

在线上，数千万观众共同见证：星空、草坪、篝火、虫鸣……还有熟悉的身影和声音，眼前的罗大佑，虽被岁月捎带了沧桑和风霜，但风采依然，依然你我熟悉的样子，歌声还是那么熟悉，就如当年我们第一次相遇。

记得当年对罗大佑的“初恋”，不是那种一见钟情、相见恨晚的感觉。我是那种来电比较晚、慢热型的听众，当时是被周围的罗粉“劫持”进去的，但从耳朵流入之后，就成了我私密的情感酵母。音乐是时间的旋律，它与情感结缘，幻化出神奇的艺术，撩拨人的情感，引发人们的共情。

今晚演唱会中的很多歌曲，都曾陪伴我度过寂寞的青春，它们就像野百合开在我青春的春天里。后来，青春走了，但罗大佑却留下了，沙漏似的，点点滴滴，渗透在岁月的缝隙中，成为生命的一部分。岁月如歌，歌如岁月。如今，我们听罗大佑的歌，其实是需要记忆加持和补妆的。

前几天，校园歌手沈庆突遭车祸离世，无数歌迷的情感崩溃。一曲《青春》成了青春挽歌，它从幽微的心海深处，涌流而出，冲决理性和世故。《青春》面前，众生平等，青春之歌，拆除了岁月给我们加载的面具，偷渡到时间的对岸，与青春重逢。

一个月前，摇滚教父崔健的线上演唱会也是盛况空前，四千万之众的收视奇迹，让人喟叹互联网的魔力和崔健的魅力。崔健和罗大佑，这两位教父级的歌手，一前一后，在线上举办演唱会。这是跨越时间和空间的盛大之约。

令人唏嘘的是，在他们之后，多少后浪，此消彼长，前呼后拥，各领风骚三五载，均被拍在岁月沙滩上，消失在时间的背影里。但总有那么一些人，一些歌，受到特别的眷顾，长存于记忆之中，长在我们的生命里。

漫漫倦旅，滚滚红尘，我们不得不负重前行，为生计打拼，为世间的各种托付倾出所有心力。在很多时候，音乐就成了我们人生的陪伴。崔健、罗大佑与我们相遇，邂逅他们的歌，成了我们青春的陪伴。当年，金风玉露的相逢，没想到竟能陪我们走了这么远。青春渐行渐远，但他们的旋律则成了肌肉记忆，只要有情绪和记忆的风吹草动，他们就会从我们的生命深处，汩汩流出。

发自内心地感谢你们：罗大佑、崔健，不老的歌神！因有你们的陪伴，我们的青春不再寂寞和孤独；因有你们的代言，我们的情感变得如此清晰；而且，正因有你们的歌声，让我们的青春一路延长。甚至可以说，我们的青春是寄存在你们的歌里的。只要你们的音乐响起了，我们的青春就燃了起来。

也许因为你们，青春才会无怨无悔。

其实，我们不仅把青春托付给了你们，甚至把童年也透支给了你们。正如歌里唱的：

池塘边的榕树上

知了在声声叫着夏天

操场边的秋千上

只有蝴蝶停在上面

黑板上老师的粉笔

还在拼命叽叽喳喳写个不停

等待着下课 等待着放学

等待游戏的童年