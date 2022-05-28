“618”在即，电商如何克服物流难题？

来源：界面新闻

五一假期之前，美国护肤品牌Biossance的天猫海外旗舰店终于完成了今年“618”大促的备货，4万吨商品分布在中国多个仓库，待大促活动开启后第一时间运到消费者手中。

随着快递行业发展，每年电商大促的物流配送已经不再是难题，爆仓等现象鲜少出现。但今年上半年，由于多地疫情反复，出现了货运航班运力紧张、公路运输堵点难消、运输成本上涨、末端配送困难等等问题，“618”大促变得“危机四伏”。

备货重重闯关

Biossance旗舰店主要销售护肤品，有效期在1-5年不等。同时，他们与李佳琦有合作，按照李佳琦团队的要求，产品交付时距生产日期不得超过有效期的三分之一。

由于Biossance的产品来自海外，而全球供应链自去年以来就极不稳定，运输时效便成了一大难题。

天猫Biossance海外旗舰店负责人王先生说，他们通常提前一个季度和品牌方联系，提出订单需求，这样既能跟上销售需要，又能保证产品的新鲜度。但在今年，美国工厂所在地出现疫情，产品交付时间有所延迟，工人打包速度也比往常慢了不少。

Biossance天猫店订购的4万吨护肤品，本应一次性空运至中国，最终不得不分三批运输，且期间多次遭遇航班取消，最后一批货物在4月26日才启程，比第一批货物晚了足足一个月。

不仅如此，正常情况下，Biossance这批货运至上海浦东机场后，还要通过地面运输转运到杭州、宁波等地的仓库，才算备货完成。但由于高速公路封路情况严重，从机场到浙江多地仓库的这段路无法成行，货物只能暂时寄存在菜鸟在上海租赁的仓库中，由上海海关监管。

王先生介绍，仓库存储费用采取阶梯收费标准，存的时间越长，费用越高，“按照此次存储的情况来看，基本每天都要收取500元的仓储费，但菜鸟方面表示会为我们免去这笔费用。”

而且，国际空运价格在此期间出现了大幅上涨。“我们一共运输3批货物，前两批的运输价格还算平稳，但第3批次的运费较往常贵了一倍左右，就是因为疫情导致舱位短缺。”王先生表示，因为菜鸟给的运价比较低，整体上物流成本的抬高还在可控范围内。

不仅国际货运紧张，国内也因为华东等地区的疫情，导致上游供应商供货不稳定，甚至出现了缺货的情况。京东物流方面对此表示，鉴于当前的物流形势，京东物流会逐渐向B端供应商靠近，打通货源信息，减少物流的中间环节。

多仓布局减少风险

商品入仓后，考验仍未结束。

广东一家扫地机器人公司的工作人员说，京东和天猫是公司的两大零售渠道，“只要这两个平台的仓库正常运转，公司就可以给消费者发货，但是如果仓库所在地出现疫情，仓库被封，那么发货就会受到影响。”

例如前段时间河北廊坊出现疫情，当地仓库发货被限制，造成消费者很长时间收不到货。

基于此类情况，京东物流和菜鸟都开始强调多仓布局库存的方案。菜鸟方面告诉界面新闻，很多跨境商家都是“一仓发全国”，在疫情不稳定因素下，“一仓布局”非常脆弱，多仓布局库存，则可以提前分摊疫情带来的发货风险。

在菜鸟设计的方案中，分仓的方式主要有两种，其一是商家货运在清关后直接进行分仓，把货物由港口送至菜鸟在全国各地的保税仓。

其二是菜鸟提供调拨服务，把货物调拨到菜鸟位于不同区域内的保税仓内。Biossance天猫旗舰店说，为了保证“618”发货时效，他们至少在8个仓库布局了库存。

目前，菜鸟已在全国建立七大仓配枢纽，覆盖仓网面积达到数千万平方米。今年“618”大促期间，菜鸟在全国21个城市额外增加数百万平方米菜鸟仓和周边仓，用于灵活调配，保障切仓转仓顺利进行。

京东物流同样提倡多仓布局。针对今年的“618”大促，京东物流打通了全国自主运营的仓库及多个云仓的资源，帮助客户实现多地分仓发货。

京东物流网络规划部负责人惠雷表示，由于疫情影响，近两年行业格外强调“线上线下一盘货”，通过线上线下物流的打通，实现更高的库存周转和经营效益。

此外，京东物流还推出了“织网计划”，该系统以43座“亚洲一号”大型智能物流园区和全国范围内运营的约1400座仓库为核心，搭建了相互协同的多层级物流基础设施和仓配网络，以实现商家的盘货需求，转移单一仓库的风险，同时通过数字化手段，帮助商家打通分散在各地的商品信息，做好仓库管理。

但是，库存多仓分散，也意味着仓储成本上升。惠雷对此表示，这就需要企业对全链路进行成本优化。增加补货频次也可以在一定程度上降低仓储成本，比如京东物流通过大数据等方式，帮助商家将多频次补货的商品与其他商家的货物进行拼舱运输，从而缩短商品的供应周期，而不增加物流成本。

今年618还能实现“极速达”吗？

从5月23日起，京东和淘宝系电商平台纷纷进入“618”大促预售期，6月1日后，一大批预售商品将开始进行配送。然而，在疫情等因素的影响下，快递时效难免会受到影响，这引起了不少商家的担忧。

前述扫地机器人公司的工作人员表示，如果电商仓库所在地出现疫情，可以从其他地方调货，但如果消费者所在地出现疫情，该地区的物流配送就可能被迫中断，“这种情况对商家的影响会比较大。”

这种担心不无道理。过去几个月来，由于多地区疫情发散，快递暂停运转的情况时有发生，令很多习惯“中国速度”的国内消费者不适应，甚至愤而投诉。

“有时候消费者（通过电商平台）看到我们发货了，但因为疫情的原因突然中断运输，就投诉我们虚假发货。”该工作人员无奈地说。

Biossance天猫旗舰店负责人王先生也表示，今年疫情再次爆发以来，关于快递的投诉确实有所上升，Biossance因此专门增加了客服，回答消费者关于快递的疑问。

他预计，今年“618”期间也将出现类似情况。除了安排客服安抚顾客之外，店铺还会提供消费券、赠品等，来补偿消费者。

同时，京东、淘宝等电商平台也在通过前置仓等方式，尽可能保障配送时效。京东物流方面表示，今年京东“618”期间，京东物流将持续做好预售前置，全国将有数百万量级SKU的商品被前置在距离消费者最近的各级仓库；同时，将一部分预售商品前置到快递站点，待消费者支付尾款后，京东物流的快递员可以直接上门配送。

菜鸟在其发布的“618物流聚力计划” 中表示，今年“618”期间，菜鸟推出“预售极速达+预售领先达+预包预处理”大促前置预处理解决方案，可实现核心城市批量包裹分钟级、小时级、半日级配送。

物流成本上升，商品售价会涨吗？

运费、仓储费、燃油费、客服人工费用以及赔偿给消费者的优惠券等等开支，使电商物流成本大幅上升。王先生表示，目前Biossance旗舰店的物流成本还在可控范围之内，但较平时已增加了七八成。

不过，王先生强调，菜鸟在仓储、运费等方面会给予商家一定的优惠，同时商家自己也会承担一部分成本上涨，因此末端消费价格不会受到影响。

同时，为了规避供应链不稳定造成的风险、摊薄运价成本，王先生所负责的商家在为“618”大促配货时，还顺带购入了大促之后几个月的商品库存。

对于较大的电商商家而言，平台扶持、商品议价能力等因素有助于商家调控成本结构，但对于诸多小商家而言，物流成本的增加或许是个危险的信号，今年“618”也将意味着更大的挑战。