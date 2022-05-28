《乘风破浪》三年，靠王心凌救市？

来源：深燃

作者：宛其

王心凌效应还在继续。在5月27日播出的《乘风破浪》（以下简称《乘风》）第二期，节目组给了她6个后采片段，观众也在拿放大镜找她。节目弹幕上，不少人表示，是为了王心凌来看节目的。

一周前，《乘风》首播，“甜心教主”王心凌梳着八分斜刘海，穿着百褶裙，在近40岁的年龄，复刻当红时期的热门唱跳曲目《爱你》，在社交媒体上掀起一波又一波讨论。

直到5月27日，QQ音乐流行指数榜的前20首歌里，还有16首来自王心凌，前十名里有九首都被王心凌的歌曲霸占；在微博、抖音的热门榜单上，与王心凌有关的话题还在持续发酵。

《乘风》这档综艺，因节目模式创新，第一季火爆开局，但第二季因内容乏善可陈，口碑直线下滑，对于节目组来说，第三季如何创新，如何给观众新鲜感，是绕不开的难题。

王心凌能在众多姐姐中突围，一部分原因来自80后、90后集体青春回忆引发的情感共鸣；另一部分与内娱的低迷有关，今年的综艺市场一潭死水，《乘风》这档唯一带有“选秀”性质的节目，在这一时期播出占据天时地利；剩下的，更像是节目组、平台、各路营销号一起“合谋”的流量表演。

参照偶像选秀综艺的发展路径，在早期出现杨超越、虞书欣、利路修这类话题人物，能对节目有不小加成。这直接带动节目数据，《乘风》第一期有上下两期，播放量均在2.6亿以上，不输前两季。

对节目来说，王心凌这类话题人物的出圈是惊喜。但要说这档节目成了，还为时过早。

秀粉DNA动了

王心凌能打响《乘风》的第一枪，不止是因为打出了情怀牌。她的这次走红，其实也颇有一股“偶像选秀”的味道。

网友们追问《乘风》投票入口，打出“你一票我一票，王心凌80还唱跳”、“王心凌不出道，每个中年总裁都有责任”的口号。尽管《乘风》官微发布公告称，节目不设置任何投票晋级环节，但看到这类词条，前综艺节目编剧周岩对深燃表示，“还是粉圈那一套，和年轻版偶像选秀综艺的营销套路是一样的”。

综艺行业相关人士莉莉也有类似观察。“从第一期节目可以看出，节目组想做于文文和张天爱这对‘拽姐和甜妹’CP。很大可能是根据去年《披荆斩棘的哥哥》总结出来的CP经验来做的”，莉莉说，磕CP其实也是一种粉圈文化，能调动粉丝积极性。

在《乘风》节目官宣嘉宾时，她看到在官宣微博下，有部分账号发表带有明星履历的评论，还有的用介绍明星嘉宾有过哪些出圈作品的图片来控评，“这完全是秀粉们的操作方法”，她表示。

“王心凌不出道，每个中年总裁都有责任”这类段子，就带有一种“把王心凌淘汰了，你们看着办的意思”，莉莉说，这类梗也在抓粉丝心理。

在她看来，走过三季，这一季的《乘风》更具有选秀性质，填补现在市面上空缺的偶像选秀节目。“想抓住秀粉的市场，尤其是在偶像选秀节目取消的情况下，一部分人喜欢看选秀，这档节目正对上他们的胃口”，莉莉表示，这从嘉宾选择上就能窥知一二，例如请来拥有年轻粉丝的偶像明星，前少女时代成员Jessica郑秀妍，以及中国香港女子组合Twins等。

第一期节目播出24小时后，据微热点研究院显示，《乘风》初舞台表演全网热度榜单上，王心凌的《爱你》以断层之势位列第一，排在第二的就是郑秀妍演唱的《失落沙洲》。

一位资深秀粉说，在他们嗑CP的群里，第一期节目出来后，他们非常热衷讨论薛凯琪、张俪、张天爱、王紫璇等长相姣好的女艺人，算不算是节目的“四大门面”。门面一词来源于韩国饭圈，指组合团体中颜值最高的人，可以仅依靠颜值就能够圈粉无数。她现在就正在磕王紫璇和张俪这对CP。

王心凌是一位影视歌三栖明星，在千禧年被评为华语乐坛的“四大三小”天后之一。2004年发布的歌曲《爱你》《花的嫁纱》传唱度极高。但其实，在那个娱乐明星神仙打架的年代，王心凌在同期并不算是最亮眼的，不及张韶涵、蔡依林、孙燕姿、萧亚轩热度高。

但王心凌是其中形象甜美，更接近近年流行的女团偶像气质的一位。在节目里，王心凌仍以甜美形象出现在大众视野，这也是她近年在内地综艺节目里的首次亮相。

一位娱乐行业从业者表示，第三季节目刚官宣时，他最期待的就是王心凌，很好奇其舞台表现，“王心凌本身就是唱跳歌手，去《乘风》这种唱跳舞台非常适合”。

在周岩看来，第三季嘉宾比前两季更当红，也更接近年轻人。“很多人都在疯狂追看节目，感觉到今年秀粉的DNA又动了”，周岩说，调动了秀粉，他们就会拿出追星的状态，用粉圈打Call的方式来关注王心凌。

情怀是助攻

“虽然宁静、那英在娱乐圈的地位很高，但对于90后观众来说，没有太多回忆”，王心凌粉丝周放说，看着自己偶像来参加节目，他对节目有了更高热情。在节目开播时，他还特地邀请好朋友来家里一起看。

王心凌成功切中了当下流行的“情怀潮”，但这其实和节目本身的精彩度没有太大关联。王心凌在《乘风》第一期节目中仅出现了1分多钟，和节目中其他姐姐的镜头相比不算多，这意味着，芒果TV一开始并没有押宝在王心凌上。

周岩表示，在第一期，节目组只给了她一个“甜心奶奶”的标签。《爱你》的确是王心凌的代表作，但她一个人在舞台上唱跳显得有一点“干”，“编舞、编曲、造型等都不够好，舞台应该展示的活力都没做出来”。

对于节目来说，幸运的是，这已经足够有传播度。

在短视频平台上，不少人晒出自家老公看王心凌初舞台的视频，目光温柔，嘴角含笑。“我们只是老了，不是死了”，一位90后观众在节目第一期播出后，在朋友圈写下这句话来表达对王心凌的喜爱。“网上的跳舞视频有的是跟风炒作，但‘爷青回’大部分是真实的，我就是其中之一”，一位网友说。

“目前娱乐圈属于青黄不接的状态”，周岩表示。在今年4月，“0713再就业男团”拍摄的《欢迎来到蘑菇屋》引起轰动，这档体会田园生活的慢综艺，节目邀请了2007届6位“快男”，引发80后、90后的回忆杀。在综艺行业寒冬下，平台想要“用便宜的价格做出更大的效果”，拿能引发情怀效应的明星做节目将会是一种趋势。

周岩表示，现在是80后、90后掌握舆论话语权，节目方会挖出这一代人想看的明星，比如周杰伦、王心凌等，“以后到了00后、95后回忆杀，可能也会做像TFboys、华晨宇、蔡徐坤这类明星”。

“如果《乘风》这次换成Twins合唱，效果也不会差”，周岩认为。

情怀潮，也能带动全民的“流量表演”，侧面为节目助攻。各路账号主们为了蹭热点赚取流量，拍摄相关视频作品增加曝光，期望增加粉丝增加关注度；观众上网也为了找乐子，将其作为社交话题；平台也需要一个“出圈”人物，让资方看到综艺市场的价值。

一位综艺节目宣发告诉深燃，为了提高热度，一般节目会在抖音、微博、小红书上做推广，营造出全民参与的状态。现在节目已经出现的营销点，包括拍自家老公反应，和王心凌合唱等，都是宣发的常规操作手段。“这次王心凌能被看到，说明节目组抓‘直男看王心凌表演的反应’这一营销点抓得很精准。”

《乘风》会继续火吗？

第一期节目播出后，王心凌火了，这直接影响到第二期节目的表现，微博热搜上有关于王心凌镜头的讨论，很多观众也在弹幕上表示“为王心凌来看节目的”。

有了王心凌，这季《乘风》稳了吗？

不论是抓住秀粉，还是打出情怀牌营销，节目出圈本质，都与内容精彩程度关联不大。

“王心凌在社交平台上出圈，会有一批人奔着她看《乘风》，但王心凌在节目中如果表现得不够精彩，节目也会走下坡路”，周岩说。王心凌不完全是节目组塑造出来的人设，初舞台只是唤起粉丝的记忆，和选秀综艺里杨超越、利路修等人依靠节目出圈有很大区别。而王心凌之后是否能维持高热度，还得看她身上是否有可挖掘的性格。

更重要的是，王心凌能引起轰动，有情怀与营销的合力。如果明星反复消耗“情怀”，效果也会随着他们参加的节目增多而减弱。

王心凌的热度能否持续，还需要打上问号。这类音乐竞演节目，观众会被真人秀吸引，不关注节目的人也会打开看一看。但根据多年节目制作经验，周岩认为，大部分观众还是更倾向于看节目舞台的精彩程度，更想知道接下来姐姐们在唱什么，唱得好不好。

节目能否延续热度，还得看节目质量本身。

在节目内容层面，《乘风》系列节目一直有传递价值观的野心。这一季度也在求变。

“在姐姐的人选上，并不单方面强调霸气，年龄也只是一个数字，并不能代表什么”，综艺宣发周周表示，这季节目，更像是在传达“girl helps girl”的理念。

“今年节目slogan是‘三十而悦’，传达取悦自己，做快乐的事情，满足自己就好的价值观”，莉莉说。这一点从节目组呈现的王心凌形象也可以看出，她从甜心教主曾转型失败，回到40岁，又坦然接受了自己还是适合“甜心教主”的风格。

在节目里，王心凌说“80岁也可以做甜心奶奶”，周岩说，这是节目组在做王心凌人设时传递的信号，也符合这一季的节目主题。

在莉莉看来，《乘风》相较前两季在制作上成熟不少，不过，节目组在人设打造上更依靠艺人个人发挥和性格，比如之前宁静、陈小春、赵文卓等人出圈，最大的原因是这类艺人本人有性格特点，如果没有这类艺人，节目的真人秀部分就显得较为平淡。

在豆瓣上，有不少观众表示，对节目由两队队长带队PK的赛制表示不解，也有追了三季的网友吐槽，这一季，“整体的初舞台特别平淡，尤其是在前两季的铺垫下，所有人都有了一个可遵循的初次亮相的模板，知道怎样呈现出来的明星人设是最安全的。”

莉莉分析，由于节目邀请的艺人多是中年明星，性格特点基本已经固定，很难再挖掘新的东西，再者，这档节目不是24小时跟拍，成员之间互动的火花也相对有限。

同时，粉圈也不是一张好打的牌。第二期节目播出后，王心凌的粉丝冲到芒果TV上刷“想要看王心凌”的弹幕，在微博上，开始出现一些质疑的声音。一位网友留言表示，“请王心凌的粉丝不要在其他姐姐出场的时候刷屏了”。“这档节目有30位姐姐，一位姐姐热度太高，会分走流量和关注度。选秀节目中，粉丝之间也会‘打架’”，周岩说。

第二期节目播出后，王心凌的热度和话题还在继续。从节目设置来看，王心凌这张牌，已经完成了引发80后、90后集体回忆青春的使命。《乘风》还将如何破浪，这个问题还要再观望。

（应受访者要求，文中周岩、莉莉、周放、周周为化名。）