露营火出圈：一顶帐篷，如何撑起“诗与远方”

来源：光明日报

作者：陈晨

露营照“占领”朋友圈，市场迅速崛起

在北京生活的王一洁感觉“露营一下就火了”。“‘清明’假期时，好几个朋友都在晒露营照，看得我心痒痒。之后趁着周末，我们去瀛海找了片地扎帐篷，边上还有片油菜花田，孩子玩得很开心。”四月下旬的一个周六，王一洁和家人体验了把露营。这一天，宁圆和朋友也在露营，但她们选择的是更高阶的玩法——精致露营。带着餐食、饮料、烤盘、咖啡机甚至制冰机，宁圆和朋友“像搬家一样”来到提前预约好的北京金海湖小三峡营地。“风景太好了，不愧是露营地的天花板。”宁圆说。

随着此前天气回暖、春暖花开，不少人带着露营装备走出家门，和好天气来场“约会”。今年“五一”假期，陕西西安杜邑遗址公园、浙江杭州湘湖景区等地，随处可见帐篷和天幕。露营照“占领”朋友圈，公园、绿地露营位“一位难求”成为常态。同程研究院首席研究员程超功观察到，近两年，露营在小红书等社交平台走热，今年更一跃成为“顶流”。随着露营热度一路走高，相关的装备、餐饮、营地、交通等也成为热门话题。

数据印证了这一判断：小红书上，继2020年“五一”期间搜索量同比增长290%、2021年“五一”同比增长230%后，今年“五一”期间露营相关搜索量同比增长746%，露营热度呈加速提升态势。携程发布的报告指出，今年“五一”假期首日，露营在平台的访问热度达历史峰值，搜索热度环比此前一周增长90%。同程旅行大数据显示，今年“五一”假期，露营市场持续升温，“露营”相关旅游搜索热度环比上涨117%。

露营走红，带动一个庞大的市场迅速崛起。去年，在金海湖一家营地和朋友露营后，已拥有帐篷、天幕的北京市民王龙又网购了克米特椅等更多装备。像王龙这样，许多追求精致露营的年轻人，不满足于只有帐篷的露营。对他们来说，天幕、克米特椅、折叠桌、烧烤炉、烤盘、咖啡机，甚至烘托气氛的灯串都是露营的标配。

记者浏览某网购平台后发现，购齐天幕、克米特椅、蛋卷桌、帐篷等“入门级”露营装备起码上千元（人民币，下同，约超过205新币），如果克米特椅选实木的、帐篷选轻奢款，价格要翻倍；若还要做饭或营造氛围，预算会继续走高。风口之上，资本纷纷入局露营赛道。企查查数据显示，中国现有露营野营相关企业9.3万家。艾媒咨询数据显示，2014年至2021年，中国露营核心市场规模从100.2亿元增长至747.5亿元，带动市场规模从471.1亿元增长至3812.3亿元。

疫情助推与人们亲近自然的渴望，吹热这股风潮

露营这股风，为何吹得如此旺？采访中，几位业内人士都提到了疫情的助推作用。确实，疫情阻挡了人们远行的脚步，却压制不住人们对出行的渴望。在“微旅游”流行的今天，不用跋山涉水就能“偷得浮生半日闲”的露营成为潮流，自然在情理之中。

北京第二外国语学院旅游科学学院教授崔莉告诉记者，疫情防控常态化背景下，露营旅游依托短途、轻奢、亲近自然、社交等属性，成为更多游客的选择。另外，随着私家车普及，城乡公路、基础设施逐渐完善，露营经济兴起也是经济社会发展的产物。

程超功介绍，早期，中国国内的露营方式主要是户外野营，专业性高、技术性强，要付出很多时间、脑力、财力，门槛相对较高。如今，露营持续走热，一是疫情导致户外出行受限后，精致露营的出现匹配了市场需求，给传统露营方式做了减法，消费者可以自带帐篷到营地，只需交门票费用；也可以什么都不带，到营地后租赁相关用品，更轻松地享受露营。二是随着中国国民收入稳步增长，人们更渴望亲近自然，体验多元和新鲜的休闲方式。两者共同作用，推动露营经济高速发展。

作为露营生活品牌大热荒野的创始人，朱显比一般人更早嗅到精致露营的商机。在朱显看来，露营火出圈，除了疫情助推、人们回归自然的内心需求以及消费升级的带动，内容传播的力量也不可小觑。“2019年左右，以抖音和小红书为代表的内容平台崛起，年轻人获取信息的方式转向这些平台，户外露营场景又非常利于传播，很容易掀起露营风潮。”朱显说。

程超功也认为，相较野营，精致露营的娱乐属性和社交属性都更为强烈。社交平台上，美美的露营照和视频可以吸引更多年轻人“种草”并加入露营大军。此外，三五好友在露营时，也可以通过游戏、骑行、赏花、音乐会、夜游等玩法休闲娱乐、增进感情。

“看上去很美”的露营，也有诸多“成长的烦恼”

相较找个公园或户外绿地露营，王龙更倾向专业营地。“虽然花费高些，但营地环境更好，提供租赁帐篷、电源等服务，更省心。”王龙说。不过，也有不少人认为营地收费过高，并不划算。记者查阅北京一些口碑不错的营地，在帐篷租赁等服务另收费的前提下，入场费每人130元左右。

这样的收费是否过高？费用主要用在哪里？朱显告诉记者，从选址、基建、运行看，专业的露营地选址一般在一线城市周边或景区附近，风景宜人也相对接近自然，但不会过于野外，周围交通便利；营地会为顾客购买出行意外险，对工作人员进行定期安全教育及急救培训；会对营地内部进行规划，建立服务中心、卫生间、洗漱间等，还要对草坪进行长期维护、修整。

记者了解到，除了场地、水电、人工维护等基础运营成本，一些营地还提供音乐演出、互动游戏等，让游客有更好的体验感。

相对而言，去公园或绿地露营，成本要低得多，但并非所有公园都能“安营扎寨”。在北京，很多公园禁止露营。程超功解释，公园主要是考虑到要对草坪进行日常维护，并且公园道路人流量大、在路边搭帐篷存在安全隐患，可搭帐篷的公园主要是郊野公园。

户外绿地搭帐篷也存在一些隐患。4月4日至10日，仅南京消防就接到草坪类火灾报警118起，其中一些是露营人员用火不慎引发的。此外，随意丢弃垃圾等不文明行为，也让帐篷撤去后，留下一地狼藉，破坏了生态环境。

与此同时，一些“看上去很美”的专业营地存在“买家秀”与“卖家秀”差异巨大的问题，别人“滤镜”下的照片看上去很美，自己实际体验后却觉得并没有值回票价。另外，过惯都市生活的年轻人，也很容易因新奇而高估自己对户外过夜环境的忍耐力。

谈到行业存在的问题，崔莉分析，面对这两年露营经济的火爆，许多营地经营者并未做好充足的准备。在很多营地，公共配套设施不齐备，公共洗手间甚至处于肮脏不堪的环境。产品供给方面，一些经营者追求赚快钱，没有将重点放在露营体验上，提供的产品过于单一，参与性、互动性不足，容易让露营者审美疲劳。加之一些营地的餐饮品质较差，大大影响了露营者的体验。还有一些经营者在露营选址上，不了解相关法律法规，容易触及红线。另外，露营行业在中国处于发展初期，露营地缺乏相应的准入标准和国家层面的管理办法，导致行业鱼龙混杂，管理难度较大。

“目前，露营行业的问题主要集中为：本地露营爆火致使短期内大量新人入局，但商家资质、背景和服务质量参差不齐、基础配套设施不健全导致消费者体验不好；露营产品单一，不能带来更大的市场空间；露营造成的环境污染问题逐渐凸显等。”程超功指出。

从蹿红到长红，关键在于“练好内功”

一路狂奔的露营经济，如何破解“成长的烦恼”？

崔莉表示，营地经营者应注重完善设施，提高露营设备的智能化便利化水平，承担好生态责任。在赛道拥挤、越来越多企业想要瓜分露营这块“蛋糕”时，做优品质尤为重要。面对不同消费群体，要提供差异化的露营体验，以良好的口碑获得更强的竞争力。通过“营地+景区”“营地+研学”“营地+体育”“营地+演艺”等模式，提供更丰富的露营产品。

“露营者也应规范自身行为，严守相关规定，减少对环境的负面影响。”崔莉建议，政府部门及其他管理机构应逐步完善露营运营标准、监管体系及惩罚机制，促进露营地管理流程规范化、标准化。

记者观察发现，露营的“自身缺陷”也为行业发展带来不确定性。一方面，露营天然受困于季节和天气限制，另一方面，复购率低也影响商家的利润空间和发展前景。

朱显认为，未来复购更多来自喜欢户外、热爱露营的人，一些高级玩家一年可能露营30-40次，都是自带装备，营地提供基础设施。“我们可为这些玩家提供山地营地、海边营地等不同类型营地，也可以为其提供装备存储和清洗保养服务。”在朱显看来，初级、中级、高级玩家诉求不同，需要提供差异化的特色服务。

在疫情催化下快速发展的露营经济，当疫情散去、旅游业恢复发展后，是否还能高歌猛进？“行业风口可能会降温，会造成一定冲击。看起来门槛并不高的露营行业，其实需要很强的专业化能力、持续的产品迭代能力。”程超功认为，目前，给露营行业的未来下判断还为时过早，但可以肯定的是，精品化、分级化会是一个发展方向。

朱显则表示，旅行也好、度假也好，大众要求回归自然、释放自我的需求是始终存在的。露营是包容性很强的业态，咖啡、集市等各种业态都能与其融合。预计中国国内露营市场经过目前的短暂爆发后会进入平稳发展期，成为非常普及的户外活动方式。

从蹿红到长红，露营产业怎样走得更健康、更长久？崔莉说，露营经济不是短平快的快钱项目，更不是韭菜项目，而是带动未来中国国内旅游可持续发展的新引擎。做优露营经济，需要强大的服务能力和科学的管理思维，绝非简单的一顶帐篷和三餐美食。

程超功指出，露营经济要健康长远发展，最终还是要“练好内功”。要建立正规的露营基地，并进行规范化管理。未来，会出现公园型、森林型、海岛型等多种露营风格，露营品牌要找好定位，为不同露营需求的人群提供更精细、更高质量的产品，提升品牌影响力。与此同时，旅游平台可以借助供应链优势，整合优质资源，助力露营企业协同发展。