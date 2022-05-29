“它经济”正热 这届年轻人为什么那么喜欢宠物？

来源：中国新闻网

作者：黄慧

酸甜苦辣的生活里，与宠物互相陪伴，不断被宠物治愈，正成为当下越来越多个人或家庭的真实写照。宠物以朋友或家人的身份，成为一个家庭重要的组成部分。

在这一潮流下，宠物经济成为新蓝海。在各大电商平台输入“宠物”二字，不计其数的商品一应俱全：全自动猫砂盆、宠物智能饮水机、宠物卫衣、宠物洗护三件套……在宠物消费升级之外，宠物烘焙、宠物保险、宠物学校、宠物摄影等各类服务不断兴起。《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）显示，2021年，中国城镇猫犬数量已超1.1亿只，养宠人数达到6844万人。

宠物烘焙走俏：给予满满仪式感

“粽子今晚最后接单，要加单的抓住今晚的机会，明天开始粽子不接订单啦！”端午临近，粽子热度再度来袭，这股热潮也吹到了宠物行业。5月24日，IN Baker高端宠物烘焙创始人邱成书在朋友圈吆喝的，正是宠物专属粽子礼盒。

记者看到，竹制的圆形礼盒里，包含两个鸡肉山药养生蛋黄粽、两个鸭肉紫薯养生蛋黄粽和两个粽子蛋黄酥，外观看起来非常精致，和人类吃的食物无异。

“我们今年粽子的主题是养生，特意在粽子里加入了枸杞，清火、排毒。”她介绍，自5月10日开启预售以来，订单已经接到“手软”，因而提前截单。目前，其加班加点赶制出的600多个粽子已经全部发货完毕。

据介绍，售价100多元（人民币，下同，约超过21元新币）的粽子礼盒，不少宠物“家长”寥寥问了两句价格和口味，便立刻付款。

如今，养宠一族更加注重给宠物满满的仪式感。不仅是给宠物购买专属粽子，还给宠物定制生日蛋糕，购买宠物月饼、宠物年货礼盒、宠物汤圆……

在宠物烘焙行业创业六年的邱成书，近几年切身感受到宠物经济热度的增长。“六年前，我们去各个平台、集市等宣传时，大部分养宠家庭都不认为宠物需要过生日。”如今，每天在朋友圈里晒新鲜出炉的生日蛋糕已成为她的生活常态。“每天都能接到不止一个生日蛋糕订单。”

与此同时，宠物的零食也五花八门，包含鲜肉蛋挞、鸡肉寿司卷、鸡肉芝士棒等，不断丰富宠物的舌尖滋味。邱成书说，她也见证了杭州宠物烘焙领域同行去年如雨后春笋般出现。

企查查数据显示，国内现存宠物食品相关企业116.69万家。近十年中，2021年是新增宠物食品相关企业最多的一年，2021年新增74.45万家，同比增长282.35%。

“老母亲式”养宠：硬性支出可观

无论是“富养”还是“穷养”，养宠物一年的硬性支出必不可少。

“我很喜欢可爱的猫咪，一直梦想着能拥有一只属于自己的猫。当我能负担得起养猫的成本，并且确定自己能对猫咪负责任时，便买了一只英短蓝白猫，取名为‘澡澡’。”杭州“95后”女生小王表示，因为自己白天上班，担心“澡澡”独自在家孤单，所以特意又买了一只蓝猫“蓝蓝”，和它作伴。

谈及两只猫的花销，她给记者算了笔账。刚养猫时支出较多，要打几针疫苗，每针花费100多元，此外还要购买养猫必备四件套“猫粮、猫砂、猫粮盆、猫砂盆”，等它们成年后还要绝育。按照猫粮400元-500元一袋，猫砂50元一袋来算，一年里单是猫粮和猫砂费用加起来就达到4800元。

除了基础的“吃”，王女士还为宠物不停“买买买”，买了床、零食、指甲剪、玩具、猫抓板等一系列东西。

“养狗真是体会到了当老母亲的感觉。”养了一只马尔济斯的网友朱古力如是感慨。她表示，多方面都要为狗狗考虑到。一年算下来，狗粮花费1000多元，保健品花费3000元，洗护美容花费6500元，零食磨牙花费3000元，驱虫花费900元等，总费用达到两万多元。

在宠物经济效应之下，记者在杭州城西某区域走访发现，不少住宅小区楼下开出了宠物生活馆、宠物医院，间隔不远便有一家。

某猫咪生活馆店铺老板告诉记者，店里提供猫咪精致洗护、寄养、用品零售等服务，更可上门接送猫咪，生意还不错，即将迎来开业两周年。在她的带领下，记者看到了寄养区域的“标准间”和“单人间”，有猫咪正在这里寄宿。

“标准间小一点，日常是每天68元，节假日要118元。单人间活动区域更大，平时是每天118元，节假日要168元。”她表示，猫咪寄养时间最长的达到了三个月。就精致洗护服务来看，每天都有顾客带猫咪来店里洗澡，周末则会更忙。

拟人化服务衍生：发展仍需规范

宠物经济蓝海之中，一系列拟人化的服务不断衍生，例如宠物学校、宠物医院、宠物保险……从一定程度上而言，虽然围绕宠物的服务相较以前更加完善，然而也存在乱象行为，未来行业发展需要不断规范。

送狗去宠物学校上学，在养宠圈里已不再是新鲜事。曾经送狗狗去过宠物学校的杭州一女士认为，如果狗狗没有咬人、不停吠叫等恶习的话没必要去上学。“调皮是狗狗的天性，为什么要去抑制呢？”她坦言，自己当初送狗狗去上学的初衷，只是为了让它更开心，有场地可以撒开玩。

她表示，后来自己就后悔了。“我选择的那家宠物学校的卫生环境不行，狗狗回来就细菌感染了。”此后，她便再也不考虑送狗狗去上学。

不少人也会选择购买宠物保险，多增添一份保障。然而效果如何，众说纷纭。有网友认为宠物保险很重要，也确实赔付了一部分金额；有网友表示购买宠物保险容易“踩坑”（即上当受骗或买到不好的东西），例如会面临理赔难。

同时，去宠物医院看病，是否能“避坑”也需要“碰运气”。据了解，行业内有好的医院和医生存在，但同时也存在部分宠物医院检查费、药品费贵等乱收费现象，不同的宠物医院之间价格也参差不齐。此外，宠物还可能做了一些本不必要的检查。

不难看出，宠物经济蓝海已来，诸多机遇应运而生。然而宠物相关行业真正走向成熟，或许还有待时间的考验和淬炼。