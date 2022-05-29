上证时评│紧“刹”明星违法代言之风

来源：上海证券报

作者：刘晓莉 邓贞

近日，演员景甜违法广告代言行为被市场监管部门依法作出行政处罚，罚没款合计722.12万元（人民币，约149万元新币）。

这是全国市场监管部门立足职责，坚决贯彻落实依法加强明星广告代言活动监管，切实维护市场秩序，廓清行业风气的一项举动。

利益驱使和侥幸心理，这些年，明星违法和虚假代言事件层出不穷。广告法律法规对代言活动有明确规范，明星作为公众人物，应当严格依法开展广告代言活动，切实履行文艺工作者社会责任，努力创作品质优良、内容真实合法的广告代言作品。

但在现实中，依然有明星在知法犯法。明星违法代言的侥幸心理从哪里来？如何才能扼住违法代言的不正之风？

紧“刹”违法明星代言之风，保护的是广大消费者的权益。明星利用其自身名人效应，违法代言获取利益，但广大消费者却被蒙蔽，出于对明星的信任而购买“名不副实”的代言产品。只有加大对于违法行为的打击力度，才能有效保护消费者的权益。

紧“刹”违法明星代言之风，须加大对代言企业的惩罚力度，从源头上进行阻拦。在违法代言事件中，多管齐下整治违法代言乱象。不仅要对代言明星进行处罚，也要加大对代言企业的处罚，避免企业夸大产品功能牟利，存在免于担责的侥幸心理。

紧“刹”明星违法代言之风，须提高消费者对于明星代言的认知，理性面对明星代言。并不是所有的明星都“德艺双馨”，这些年因为违法和私德翻车的明星比比皆是。消费者更应该提高警惕，理性看待明星代言行为，避免出现“一叶障目”。

明星违法代言既违反了法律，也损害了消费者利益，还欺骗了消费者的感情。这次处罚，给明星违法代言行为敲响了警钟。作为公众人物，明星更应该不断提升自身素质，积极承担社会责任，扼住违法虚假代言之风。