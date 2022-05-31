冲上热搜！女博主称因曾感染冠病被开除？

来源：“钱江晚报”微信公众号

作者：周勤

近日，话题“博主因曾感染新冠被开除”冲上热搜榜，引发大量网友关注。

5月29日，博主“我是小妖怪的人”发文称，因自己曾感染新冠病毒，失去了第一份工作。

据了解，她在乌克兰读研期间感染新冠病毒，回中国后在某机构做俄语老师。该机构得知她曾感染新冠肺炎后，要求她离职。

“我是小妖怪的人”自述自己已做五六十次核酸检测，均呈阴性，并在视频结尾称希望社会对新冠康复者多一些宽容和理解。

她并未透露机构名称以及沟通的更多细节，此前还在微博分享自己成为教师的经历。她在回复网友时表示，因为孩子们马上就高考了，不能冒一点风险，所以她当天晚上就搬走了。

据悉，“我是小妖怪的人”是一个河南姑娘，2021年8月，她开始在视频平台分享在乌克兰的留学经历，因很有戏剧性受到大量网友关注。

在评论区，不少网友对她的经历表示同情，“孤立比病毒更可怕”。

也有人困惑，如果真的仅仅因为曾感染新冠病毒就被开除，为什么没有申请劳动仲裁？

截至5月30日，博主尚未回应。

据“新黄河”消息，有律师指出，《就业促进法》有明确规定，用人单位应当向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件，不得实施就业歧视。患有冠病后被治愈的，用人单位不得以其曾经患有冠病为由对其拒绝录用，以此实施任何就业歧视行为。实施就业歧视的，劳动者可以向人民法院提起诉讼。

话题上热搜后 相关提醒在微博刷屏

据央视消息，2020年4月，中国最高人民法院就在指导意见中明确，不得以冠病为由解除劳动合同。意见指出，用人单位仅以劳动者是冠病确诊患者、疑似冠病患者、无症状感染者、被依法隔离人员，或者劳动者来自疫情相对严重的地区为由主张解除劳动关系的，人民法院不予支持。

《中华人民共和国传染病防护法》规定：在隔离期间，实施隔离措施的人民政府应当对被隔离人员提供生活保障；被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。