第一批买可达鸭的年轻人，已经开始用它赚钱了

来源：“新京报”微信公众号

作者：杨一凡 校对 贾宁

从上周开始，朋友圈里的好友被自动分成两派：有可达鸭的和还没买到的。

数量稀少加上只在儿童节期间限定销售，让抢鸭子这事变得难上加难。

一边是网友们朝思暮想，一边是市场上“一鸭难求”。

可达鸭爆火后，不少人盯上了它身上潜在的商业价值，一些敏锐的年轻人从中嗅到商机，发掘出了一连串“可达鸭衍生经济”。

记者发现：在各大社交媒体上都能找到关于可达鸭的衍生经济，这些项目五花八门，有人用鸭子给自己打工，代拍视频赚钱，有人给鸭子手工做衣服和饰品，订单排到了十天后......

围绕着这只“笨手笨脚”的鸭子玩具，思维活络的年轻人硬是从红海市场里找到了属于自己的蓝海。

拥有可达鸭，如何做生意？

可达鸭替我打工，一周500

5月21日下午，躺在家里刷微博的95后“打工人”巨巨突然翻到了肯德基新出的可达鸭玩具，于是她踩着拖鞋冲下楼，去店里碰碰运气。

找遍了周围六家店，只有一家上了鸭子，店员告诉她：“你很幸运，早来半小时，鸭子都没到货。”

然而，可达鸭带来的幸运，远不止这些。

回家后巨巨收到了表姐的信息，说希望她能用可达鸭帮自己喜欢的Idol拍个应援视频，到了晚上又有同事私信希望她能用可达鸭帮拍一段生日祝福。

随着求助的人越来越多，巨巨萌生出在网上出租可达鸭，代人拍视频的想法。

说干就干，她在服务页面标明了自己的业务范围：帮人写字、给鸭子打光、出视频、附赠两张定妆照，如果客户不满意还可以要求重拍。

随着可达鸭接二连三登上热搜，巨巨的代拍生意也越来越火。

巨巨告诉记者：“接单之后，我已经连续很多天从中午忙到半夜，用没墨了两根马克笔，可达鸭陪我一起加班，中间鸭子没电了，还换过一次电池。”

截至发稿前，她已经给近150位网友送出了可达鸭祝福，同时也赚了一笔小钱。

巨巨告诉记者：“并不是每个城市都能买到可达鸭，但我希望通过这种方式让大家都能感受到玩具带来的快乐，我出售的应该算体力劳动，花费自己的时间拍摄、写字，帮人们完成心愿。”

没有可达鸭，也能做生意

理工男的可达鸭维修生意

00后小虎没有可达鸭，但在阴差阳错下也开始了自己的“可达鸭生意”。

工科出身的小虎是一名手办爱好者，主要以收藏高达玩具和汽车模型为主，上周女朋友的可达鸭坏了，找他帮忙修理。

“我平时就喜欢研究玩具，反正家里什么工具都有，拆开一眼大概就能看懂结构，我发现玩具里有一个零件设计可能存在缺陷，导致鸭子不能摆手，去网上查发现很多人都有这个问题，就自己找配件修了。”

帮女朋友修好玩具后，小虎把自己的维修过程整理成笔记发到网上，之后几天，后台陆续收到很多私信，都是网友关于自己的可达鸭“身子不动、胳膊不动、不出声音、卡扣断掉”之类问题的求助。

小虎在留言区逐个回答之后把，把玩具拆解图上传，但还是有网友看不懂、修不好，他索性做起了“可达鸭专业维修”。

在修理过程中，小虎发现很多人对玩具的电量续航不太满意，于是他将可达鸭的干电池结构改装成了可以用手机线充电的版本，一经推出就收到了很多订单。

小虎告诉记者：“来找我修玩具的都是心底喜欢玩具的人，我觉得修玩具的人就像是玩具医生，大家收到修好的玩具后反而会更爱惜。”

可达鸭装饰生意 订单排到了十天后

在很多人眼中，可达鸭不只是玩具，还是交流的伙伴，该有的仪式感也不能少。

你不仅得拥有它，还要把它打扮得漂漂亮亮，可达鸭主人们自发“卷”了起来，给自家可达鸭添置新花样。

95后女孩小火喜欢手工编织，之前跟着教程学做过很多小件作品，可达鸭爆火后，她把自己手工制作的小帽子戴在可达鸭头上，随手发了条朋友圈，结果引来了很多朋友询问。

小火告诉记者：“之前会给自己的扭蛋、玩偶做衣服，但那时候圈子比较小，可达鸭火了之后，我才发现原来自己的爱好有这么多人喜欢，现在光是给可达鸭做配饰的订单都已经排到了十天之后，比平时上班还累。”

小火的可达鸭服饰包括帽子、头套、圣诞服...... 只要有图纸，基本都能做出来。

关于可达鸭配饰市场的未来，小火认为：“我觉得这会成为一种越来越常见的现象，因为认同，大家才会给可达鸭买衣服，每个人都希望自己的玩具和别人不一样，也算是一种个性表达。”

谁在为可达鸭花钱？

为了搞清楚是谁在购买这些服务，我们联系到了两位巨巨代写业务的买家。

大刘是一名90后金融从业者，上周，他在巨巨的店铺给自己所有的客户都定做了可达鸭视频。

“最近一直居家办公，好阵子没跟客户见面，第一眼看到可达鸭视频就觉得很可爱，但我抢不到，所以就想了个折中的办法，找她代拍，一共做了18个视频，客户收到之后都特开心，说做我的客户很幸福。”

95后小张还在大学念书，尽管每天都关注玩具动向，但一直苦于抢不到可达鸭，最后只好找到巨巨帮异地读书的女朋友拍可达鸭视频。

“异地本来就比较辛苦，用可达鸭手里的纸片喊话，有种回到手机短信谈恋爱年代的感觉，字数的限制反而会让人更珍惜，借着蠢萌的可达鸭说出了很多平时不好开口的话。”

有需求就会有市场，当年美国西部发现金矿时，东部的人纷纷涌向西部淘金，但也有人另辟蹊径，跑到西部开酒馆、饭馆，或者用帆布做成牛仔裤卖给淘金者。

淘金者并不能旱涝保收，但那些做衍生服务的人却反而总能赚钱。

反观今天的可达鸭衍生经济也是如此，有人涌上大街，不惜加价从黄牛手里加价购买，也有人思维活络，靠自己的爱好和可达鸭一起赚钱。

年轻人表达自我的方式，从来都不只是“购买”一种，别忘了很多人都是在选择了脚印更少的小路之后，才找到了属于自己的角色。