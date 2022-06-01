“六一”儿童节，大朋友们纷纷为自己的快乐“买单”

来源：中新财经

作者：谢艺观

“六一”儿童节到了，你以为只有小朋友在过？不不不，大朋友更加上心。

“‘六一’是我‘合法’当小孩的节日，谁阻止我都不管用。”“只有‘六一’，我才能享受当儿童的快乐。”

一群成年人期待着“六一”儿童节的到来，为自己的快乐“买单”。

这个“六一”，我想要可达鸭……

成年人对“六一”儿童节玩具有多热衷，从最近爆火的可达鸭就能看出。

本是肯德基儿童节套餐里附赠的玩具，却俘获了一众大朋友的心。“这玩意对孩子来说太幼稚，对大人刚刚好。”“这个‘六一’儿童节，我只想要个可达鸭。”

目前在中国北京市海淀区工作的小玉就是其中一个，“一直想要可达鸭，可惜没有买到，最终只吃了个套餐。”

最近，在成年人的超强购买力下，这款儿童节最火热玩具出现断货。

5月24日，中新财经记者曾对多家北京肯德基门店进行咨询，店员均表示，店里可达鸭玩具已售空。此后肯德基虽传出补货消息，但5月31日上午，记者登录肯德基APP发现，北京地区多个门店内已暂无这款附有超大玩具的儿童节套餐。

可达鸭没有了，失望的小玉只能将目光转向其他东西。与此同时，一群年轻人盯上了近日麦当劳和中国探月工程跨界推出的“儿童卡通宇航员头盔”。

虽也是儿童节限定，但有网友评论，“对二十几岁的人来说刚刚好”。5月31日，记者登录麦当劳APP查看时发现，该商品已售罄。

除了这些热门限定玩具，积木、盲盒等也成为大朋友在这个儿童节的热门选择。家在河南郑州的小英准备下手一款积木，“小时候没有玩到，现在好好玩一下。”

不仅是购买玩具，成年人过“六一”儿童节的方式还有很多，出去吃一顿大餐，买个想要的商品，或者买一堆怀旧零食坐下来慢慢吃。

而当“六一”儿童节与“6.18”购物节撞上后，有网友调侃，“成年人过儿童节的仪式感是从自己付尾款开始的。”

“趁着‘6.18’有折扣，刚看中了一台电脑，谁能想到今年我的‘六一’礼物是它。”小玉说。

瞄准成年人，商家们推出节日限定商品

为何成年人开始热衷过儿童节？“随着现代化和城市化的加速，成年人每个节都要过，是近年来节日消费的一个重要趋势。”有研究人士表示。

看准年轻人的过节需求，商家们也在“六一”儿童节来临前，推出各种限定商品。

在北京丰台区一家连锁鲜花店，商家特意推出零食花束作为儿童节礼物，旺仔、养乐多等零食取代了鲜花，以此回味童年的味道。

“基本都是年轻人来买，临近‘六一’，这几款限定商品最近卖得都挺好的。”商家告诉记者。

在电商平台，也有不少商家推出“六一”零食大礼包。据商家介绍，购物还能送浪漫玫瑰花、代写心意贺卡等，“六一”儿童节礼物俨然变成了“情人节”礼物。一些玩具类商品也被商家包装好，打上了“六一”儿童节送闺蜜、送女友的“标签”。

这个“六一”儿童节，你怎么过？有买东西吗？