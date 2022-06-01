烟丝叫“猫粮”：直播间违法售烟，主播用全套暗语操作

来源：新华社“新华视点”

作者：吕梦琦 陈志豪 申峰

5月31日是世界无烟日。数据显示，中国吸烟人数超三亿，每年因吸烟死亡人数超100万。“新华视点”记者调查发现，一些网络平台主播以各种暗号为掩饰，直播销售各种款式的手卷烟，生意十分火爆。未经许可在网上卖烟，不但违反了相关法律，也不利于未成年人保护。

业内人士建议，对网络违法售烟行为加强监管，相关平台要及时清理这类账号。

烟丝叫“猫粮” 暗号有“猫腻”

记者调查发现，在一些网络平台上，一些网络主播以各种暗号为掩饰，直播卖手卷烟。这些直播间里往往只摆放着一些标着数字、颜色不同的色卡，从外观上根本看不出是在做什么。大多数主播只闻其声不见其人，通过观看“弹幕”与粉丝对话。

记者点进一个直播间，屏幕上不断出现“6.5”“8.0”“丝”“粉笔管”等字样。记者询问主播“什么是6.5”，很快便得到“6.5就是细支”的回答。记者随后点击屏幕右下方的小黄车，看到里面有大量“碎纸机”“粉笔管”“钢丝球”，主页内还有多条介绍卷烟和卷烟机使用方法的视频。

不断询问后，记者确定这是销售手卷烟的直播。“碎纸机”是指手动卷烟机，“钢丝球”是指烟丝，“粉笔管”是指过滤嘴香烟管。

记者在某平台上输入上述关键词，发现有大量卖烟直播，一般使用暗号交流。有的平台甚至输入“烟丝”“烟管”这类敏感词，也能搜到卖烟直播和相关视频。

“喜欢醇厚‘猫粮’的老铁可以直接选择19号链接下单！”记者在某平台上搜索“烟丝”后进入某直播间。点击小黄车，里面显示的是“发孝猫粮（芙蓉味-中小）”“发孝猫粮（溪味-孝）”等产品，品种多达23种。短短几分钟，就有50名顾客进入这个直播间询价。有的顾客留言说：“这次抽顺了，以后就买你家的了。”

“马甲”不止一个 “硬货”瞬间秒杀

记者调查发现，这些主播很少直接说含有“烟”的关键词，也不提香烟品牌，交易暗号更是花样百出。

仅记者观看的网络直播间里，就有多种称呼：卷烟机叫“碎纸机”、“订书机”、“转笔刀”、“切菜器”等，过滤嘴香烟管叫“铅笔”、“粉笔”、“粉笔管”、“空心管”等，烟丝叫“猫粮”、“鱼饵”、“饵料”、“钢丝球”、“清洁球”等，以此掩盖真相。

为迎合用户喜好，很多过滤嘴香烟管被标上各种知名香烟品牌字样，几乎涵盖所有畅销的高端香烟品牌，价位、规格各不相同。

有的主播比较谨慎，面对记者有没有某个品牌香烟管的询问，直接叮嘱“不要说烟名”，而是用“黄龙”“绿花”“黑管”等代替，并拿出相应的色卡问记者“能看懂吗”。

与此对应，烟丝也分为小劲、中劲和大劲。对于烟丝的品质，不少主播说，都是云南产的原丝，不添加香料，口感绝对醇正。不同烟丝价格每斤几十元到几百元不等，1200支“6.5香烟管”售价为80元（人民币，下同，约17新元）左右，手动卷烟机价格一般在150元左右，可以单买，也可以买套餐。

有的直播间小黄车里虽然显示只有“碎纸机”“粉笔管”，但当记者询问有无烟丝和如何购买时，有的主播说：“有！想要可以加微信私聊。”

记者发现，很多主播一次直播时间往往长达几个小时，粉丝量从千余人到上万人不等。直播间里烟丝和烟具销售也很火，有些直播还没结束，一些款式的香烟管和烟丝就被抢购一空。

记者联系某短视频平台客服人员，询问是否可以发布香烟视频。这名客服人员回复“违反社区规定”，但并未说明会如何处罚。

除了直播卖烟外，在一些社交平台App上输入“烟”、“香烟”、“烟管”，都能搜到大量推销香烟管、香烟礼盒或其他与香烟有关的短视频。有的针对某款香烟口感进行测评，有的则直接推荐适合男生或女生抽的十款香烟。有的视频发布者还会在留言区置顶联系方式，方便消费者联系购买。当发现求购香烟的留言时，有的账号会回复“有货”。

此外，网络社交平台上还存在大量鉴别真假香烟的视频，看似是在科普，实际上是变相为一些香烟品牌做广告。许多市民表示，这种做法应该禁止，尤其是烟草公司和工作人员更不应该在网上发布这类视频。

直播卖烟危害多 线上线下一起打

中国控制吸烟协会公益法律专业委员会副主任委员李恩泽表示，从法律层面看，未经允许通过网络直播或短视频线上销售香烟是违法行为。

中国烟草专卖法规定，卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械都属于烟草专卖品。《烟草专卖许可证管理办法》第四十条规定，除了取得烟草专卖生产企业许可证或者烟草专卖批发企业许可证的企业依法销售烟草专卖品外，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。

此外，网络卖烟也会诱导青少年吸烟，不利于未成年人保护。现在，许多青少年都有平板电脑或手机，很容易接触到卖烟直播和香烟短视频。一旦收看这类视频，相关平台就会不断推送相关内容，很容易强化青少年对香烟的印象。一些销售香烟的实体店还经常借情人节、中秋节等节日，在网络社交平台上发布各种香烟礼盒视频，看起来既浪漫又精美，很容易吸引青少年购买。

“虽然我国（中国）法律明确禁止向未成年人售烟，但社交媒体用户很难确定顾客是不是成年人。”李恩泽说。

业内人士表示，目前对网上香烟交易的监管仍存在很多漏洞。监管部门要和网络平台建立常态化联动治理机制，并加大线下打击力度，追溯相关烟丝烟具来源，从源头上切断网上销售香烟的利益链。

中国北京市控制吸烟协会会长张建枢表示，关键是要形成有效监管，让网上卖烟无法露头，防止整治时收敛、过一阵又死灰复燃。

李恩泽建议，要加大处罚力度，除了依法追究法律责任外，相关网络平台也要采取封号、终身禁止重新注册等措施打击清理网上违法销售香烟的主播和商家。