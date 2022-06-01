又是江南布衣！官方通报：下架509件问题图案童装

来源：中新经纬

作者：张澍楠

杭州市市场监管局官方微信号昨天（31日）通报，对江南布衣服饰有限公司有关问题童装图案进行现场检查，现已责令该公司对相关问题童装509件做下架处理。

中新经纬注意到，31日，话题#江南布衣回应童装被指画风诡异#冲上热搜。

据报道，近日，有网友反映江南布衣童装再现画风诡异。衣服上图案中一个人好像跌倒一样，衣服上还有一段英文，翻译为：“我很害怕，我希望他们停下来，我不想这样落地，不！！！”。客服称确实收到了消费者意见，已反馈总部，对于图案上的西方的艺术绘画消费者感受不一样。

对此，杭州市市场监管局表示，5月31日，市区两级市场监管部门对江南布衣服饰有限公司有关问题童装图案进行现场检查，现已责令该公司对相关问题童装509件做下架处理，下一步将会同有关部门进一步调查并依法严肃处理。

有网友评论表示，“不是第一次上热搜了吧”、“又是这个牌子”、“这个牌子之前不是就被爆衣服图案有问题吗”。

中新经纬也注意到，江南布衣已不是第一次因童装涉不恰当图案被通报。

2021年9月，有网友在社交平台发帖称，家中老人给孩子买的江南布衣旗下童装涉不恰当图案。随后，多名网友称购买了同系列的童装，服装上的印花涉及“欢迎来到地狱”、“让我摸摸你”等英文字样，以及多处疑似撒旦、炼狱等相关图案。

2021年9月23日，微博认证为“江南布衣服饰有限公司”的微博账号@jnby_by_JNBY发布“致消费者的一封信”，并针对部分童装出现不恰当图案致歉。公司表示，已购买相关下架商品的消费者可以去原购买渠道进行退货。

2021年9月26日，浙江省杭州市西湖区人民政府官方微博“西湖发布”称，就童装不恰当图案一事，西湖区相关部门已约谈江南布衣，责成其立即下架涉事童装以及同类型款式服装，对已售涉事童装作无理由退货处理。同时，调查组将对事件进行调查。

公开信息显示，江南布衣有限公司成立于2012年，为一家设计师品牌时尚集团，并于2016年在港交所上市。公司旗下还拥有JNBY、LESS、速写、蓬马等多个品牌。

截至5月31日港股收盘，江南布衣股价报8.63港元港元，跌幅0.35%。