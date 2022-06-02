契合市场变化 线上音乐会火爆背后不只为怀旧

来源：光明日报

作者：李思辉

疫情防控背景下，很多地方不能举办线下音乐会，近来多位音乐人在网络平台举行线上音乐会，吸引了众多歌迷的关注。据媒体报道，前一阵两位知名艺人线上音乐会时间“撞车”，隔空PK的音乐会一度引发两亿歌迷围观。人们对经典老歌的热烈追捧俨然形成一道文化景观。

“我遇见谁，会有怎样的对白”“池塘边的榕树上，知了在声声地叫着夏天”……当儿时熟悉的旋律再次响起，一些人依然感到心潮澎湃。通过线上音乐会，曾经的金曲依然绽放出打动人心的魅力。眼下各种音乐会直播、录播、重播之所以动辄斩获过亿流量，让众多老牌歌手的身影重新出现在观众视野中，勾起人们浓郁的时光回忆显然是一个重要原因。但是，线上音乐会的火爆绝不只是为怀旧。

疫情期间，线下音乐会无法举办，但人们的文化娱乐需求并没有消失。相对于场景宏大、演员众多的音乐剧，个人音乐会显然更适合网络传播特点，抓住这个“出口”刷一波存在感，是一种疫情下的主动求变。对歌迷而言，线上听音乐会，现场感虽差了些，但也不失为一种与喜欢的歌手“近距离接触”的机会。

线上音乐会的火爆契合了市场的变化。有关机构统计显示，截至2021年12月，中国网民规模达10.32亿，网络直播用户规模和网络音乐用户规模分别达7.03亿和7.29亿，其中，音乐会直播的用户规模为1.42亿。作为以人为服务对象的音乐会要想长盛不衰，就需要“到人多的地方搭台子”。庞大的线上音乐用户基数，为线上音乐会的兴起提供了现实可能——人多、市场大、需求旺盛的互联网，是艺人竞技的巨大舞台，是演艺团体的“必争之地”。从这个意义上说，举办线上音乐会看似是疫情下的无奈之举，实则是一种积极适应市场变化的必然趋势。

音乐会从线下走到线上，也与技术的进步密不可分。从“万人音乐会”到“短视频音乐会”，从“云包厢”到“虚拟沉浸”“子弹时间”，新技术模糊了时空界限，让线上视听体验越来越逼真、互动性越来越强。可以预见的是，即便疫情过去，线上音乐会依然有存在的空间和价值——至少它给众多音乐人带来一种低门槛、低成本的展示机会，也给公众带来了一种物美价廉的消费选择。不久前，中办、国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》明确提出，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。线上音乐会也契合了这一发展方向。

“欲改造国民之品质，则诗歌音乐为精神教育之一要件。”音乐除了给人美的享受之外，还有启迪人、陶冶人、教育人的社会功能。包括线上音乐会在内的音乐展演虽有虚拟性、灵活性等特点，但也需要按照线下的审美标准和价值要求进行规范，不能出现低俗庸俗媚俗的内容，更不能偏离正确的价值取向。艺人、平台企业守住底线，监管部门履行好职责，在此基础上，才能更好地创新发展。

作者系湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心华中科技大学分中心研究员