若彩礼成了交易，何来“好彩头”一说？

来源：工人日报

作者：陈俊宇

自古皆有的“彩礼”，何时成了“陋习”，这很难考证。经济发展，社会变迁，人心思变，对于附着“婚姻”之上的要求与标准总是会变化。

可以接受变化这一趋势，但不能接受变质。很多打工者回农村结婚，动辄十几万到几十万（人民币，下同）不等的高价彩礼，就是变质之物。“辛辛苦苦几十年，一婚回到贫困线”，不是段子，而是屡见不鲜的现实。

当高昂的彩礼，需要政府出手时，就不得不反思到底是什么让彩礼变质了？

来看一则最近的新闻。近日，中国江西省萍乡市民政局等六部门印发《关于遏制高价彩礼推动婚嫁移风易俗的实施方案》，旗帜鲜明反对高价彩礼，因地制宜开展高价彩礼专项整治行动，力争一年见成效，两年出实效，三年见长效，让彩礼回归于“礼”的本质。提倡零彩礼，建议彩礼不超过三万元（约6167新元）。

一年见成效，两年出实效，三年见长效，这自然是美好的愿望，效果有待观察。检索新闻会发现，不仅是江西萍乡，中国不少地方也出台了关于整治高价彩礼的实施方案。

今年3月，中国甘肃省清水县民政局联合县委宣传部、县文明办印发了《清水县婚俗改革试点工作实施方案》，引导婚姻当事人抵制高价彩礼、反对婚礼大操大办、铺张浪费等旧俗陋习。近日，该省定西市也出台了治理高价彩礼的行动方案，明确婚嫁礼金不超过五万元。

这些“引导”“倡议”性质的方案，毕竟没有强制性，“绣球”还是抛给了每一个具体的家庭。

彩礼是婚俗的组成部分。而婚俗之“俗”，是传统习俗、公序良俗，绝不应该是庸俗、低俗。回到彩礼本身，我们应该看到，彩礼与其说是金钱，不如说是让新婚夫妻有个好日子的基础保障。当然，“万里挑一”之类的寓意，也是为了一个好彩头。

可惜，也不知某年起，刮起攀比之风，爱情成了买卖，婚姻成了市场。于是，表明钞票多少的“三斤三两”“万紫千红一片绿”之类的暗语层出不穷，天价彩礼成了打工者婚恋的沉重负担。

近年来，从中央到地方都在为革除婚俗陋习、倡导健康文明婚俗积极努力。2020年，中国民政部印发《关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》，开展对天价彩礼、铺张浪费、低俗婚闹、随礼攀比等不正之风的整治，以期推进社会风气好转。相应的是，这两年全国多地成为婚俗改革实验区。

认同一位学者的观点，他说：“移风易俗不是一时半时的事情。婚俗嫁娶也是亲戚、朋友、同事、邻里之间交流感情的途径，不能完全否认它，不能一刀切。如果希望有个政策、规定就能消除它，这不太现实，有效的方法就是限制一下。”

面对观念之变，行政之手，并不会很快且轻易收到效果。一定的制度能够得以存活，往往需要一定的观念去支撑。而深入人心的观念，自然需要时间的沉淀。

幸福的婚姻会告诉人们，彩礼并不能代表什么，更多的是双方对待婚姻的一种态度，而彩礼的多少并不代表未来生活的好坏。所以，仅凭彩礼来判断是否是真爱，无疑过于草率，彩礼成了交易，何来“好彩头”一说呢？