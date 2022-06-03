学习类App过于商业化、娱乐化，这就跑偏了

来源：澎湃新闻

作者：朱昌俊

下载的自习软件，却成了孩子交友聊天的工具；学习类App（即手机应用程序）中被插入大量广告，还有一些涉黄涉暴的内容；推送的“免费领取×××”活动等有诱导未成年人充值之嫌……

据《法治日报》报道，连日来，不少家长就学习类App暴露的问题向记者吐槽。多位受访专家认为，改善学习类App乱象，有关部门应当制定更为严格的法律法规，细化相关规定，同时让行业知晓未成年人教育的重要性，去除商业化、娱乐化的氛围。

近几年，随着教育信息化的推进以及受疫情影响不断壮大的线上学习需求，五花八门的学习类App数量呈井喷式上升。但在这个过程中，一些学习类App剑走偏锋：有的暗藏不良内容，有的变成了学生“交友”聚集区，还有的有强制消费、诱导消费的嫌疑。总的来看，已有变味之虞。

对于种种乱象，相关部门已进行过多轮专项治理，一些App被责令整改，甚至其中一些还被强制下架。但就媒体最新的调查来看，以未成年人为主要受众的学习类App的各种不良倾向，依旧没有彻底改观。

不管是插入大量广告甚至涉黄信息，还是极力诱导消费，学习类App的各种“打擦边球”行为，目的无非是为了利。客观说，天下没有免费的午餐，学习类App需要赚钱，可以理解。

但是，生财得有道，尤其是在未成年人群体身上赚钱就更需要守住底线。这方面的红线其实一直是很清楚的：广告法明确禁止涉黄涉暴广告出现，未成年人保护法也规定，以未成年人为服务对象的在线教育网络产品和服务，不得插入网络游戏链接，不得推送广告等与教学无关的信息。

这样的背景下，一些学习类App还敢铤而走险，背后可能有两个非常现实的原因。一是，在当前的激烈竞争中，学习类App为了最大程度获客，很多功能的使用都是免费的。如此一来，就把盈利的重心放到了对“副业”的钻营上，试图靠捞偏门来赚钱；二是，随着网游等领域的监管趋严，一些灰色流量也急欲找到出口，学习类App恰好提供了机会。如此“一拍即合”，最终可能就形成了今天乌烟瘴气的行业生态。

对于此一现状，除了继续加大专项治理，提高对乱象的惩处力度，还应该着眼于常态化的规范，进一步明确学习类App的产品标准和市场准入门槛。事实上，早在2018年底，《教育部办公厅关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》中就已明确要求，各级教育行政部门要会同有关部门加强研究，进一步完善学习类APP内容要求、审查标准和监管办法等，及时总结推广成功经验，逐步建立学习类App使用管理的长效机制。

学习类App，一方面要体现出真正的学习工具价值，一方面要紧紧守住保护未成年人的红线，行业的准入门槛就应该高一些。商业化、娱乐化的边界在哪？专业性如何体现？这些都应该有清晰的标准。像一些学习App的开发和运营，据说压根就没有教育专业人士的参与，这样的学习产品怎么能够让人放心？只有真正提高并进一步明确行业门槛，才能从源头减少一些市场投机者的乱入，避免把市场搞混带偏。

除此之外，应用商店和平台也应该加强把关，对于消费者反映强烈、投诉频繁的App，就应该有相应的处理机制。总之，良莠不齐、“幺蛾子”频出的学习类App市场，亟须纳入一个更规范的制度轨道。