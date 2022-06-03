“云旅游”带来行业发展新机遇 足不出户看到“诗和远方”

来源：人民日报海外版

作者：李帛尧

在线上直播景区风光，打造AR（增强现实）智慧景区，开设在线博物馆……近年来，为了满足防疫期间人们日益增长的旅游需求，多种多样的“云旅游”产品应运而生。

足不出户，看到“诗和远方”

防疫期间，旅游业受到较大冲击，催发了业界“云旅游”新思路。随着5G、人工智能、云计算等信息技术的日益发展，不少景区运用数字化、网络化、智能化提升文化和旅游供给质量，通过视频、直播、虚拟现实等方式，让游客完成对旅游目的地的全方位了解与探索，最大程度地满足游客在防疫期间对旅游目的地的好奇心。

例如，故宫博物院在原有“玩转故宫”小程序的基础上，全新升级了“智慧开放”项目。该项目对AR实景导航在故宫场景应用进行了探索。AR和全景技术的接入，突破了传统博物馆参观时间和空间的限制，可随时浏览全景故宫，即使不在故宫或是闭馆日，也可以独享空无一人的紫禁城。

像故宫博物院“智慧开放”项目这样的案例，已如雨后春笋般地在全国生根发芽。2021年12月，中国文化和旅游部资源开发司发布2021年智慧旅游典型案例，共有27个项目入选。“‘云旅游’将促进产业转型发展，实现社会价值和经济价值双丰收。”沈阳师范大学旅游管理学院副教授刘蕾说，虽然防疫期间全国各地不少景区闭门歇业，但许多景区为了满足游客的愿望，利用景区视频监控系统开通了“云旅游”模式。“云旅游”通过丰富、立体的表现形式，使消费者在家中实现了“诗和远方”的梦想。

多样需求，呼唤丰富旅游产品

中国青年报社社会调查中心近日发布的《青年云旅游调查报告》显示，74.8%的受访者会选择“云旅游”，59.7%的受访者表示对“云旅游”的体验不错，84.1%的受访者认为“云旅游”丰富了自己的旅游体验。

在景点类型的选择上，受访者的关注点也不尽相同。《青年云旅游调查报告》显示，67.2%的受访者将自然景观作为最感兴趣的“云旅游”目的地。历史遗迹和红色旅游景区分别占到了59.3%和41.4%。

面对“云旅游”的多元化需求，专家认为，未来“云旅游”应重点挖掘互联网平台游览数据，对旅游市场、旅行者喜好、平台内容评价等作出更多更准确的反映，可以预判游客的消费动向、内容口碑的动向以及流量的动向，精准给出合理的“云旅游”方案。

真实可感，逐步提升沉浸体验

在“云旅游”受到青睐的同时，也有不少网友认为，“云旅游”不能满足于替代补充的地位，“过度美化之嫌”“不真实”是“云旅游”存在的主要问题。2021年10月，中国国内某内容平台曾因景点照片过度使用滤镜被质疑，而向用户致歉。

专家指出，“云旅游”的不真实感主要是源于科技对于旅游体验感的还原度不够、脱离了旅游的文化意蕴。目前，“云旅游”已经具备比较好的技术基础。将来，还要继续加大AR、VR（虚拟现实）、AI（人工智能）、大数据等技术在文旅景区的深度应用。此外，不管用什么高科技，根本还是内容为王，必须找到每个地域、每座城市独特的文化脉搏。旅游企业、各类平台和管理机构要善于培养更专业的复合型人才，尤其是挖掘更多“云旅游”内容生产者。此外，在线旅游平台要加强旅游从业者培训，提升其互联网技能、地方文化知识等。

据了解，通过“云旅游”，不少人希望有机会实地旅行。“旅游产业的线上线下融合将得到进一步发展。”刘蕾认为，一方面，直播、VR等“云端”技术为防疫期间的旅游业带来生机和活力，另一方面，“云旅游”也成为旅游业的新亮点，带来了全新的观光体验。“将线上流量引入线下，通过线下游反馈提升服务质量与效率，延伸和完善旅游产业链条，重塑旅游价值链，促进旅游服务多元化、层次化、动态化发展，实现旅游要素一体化经营，将是未来旅游业的发展趋势。”