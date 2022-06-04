久石让 每一曲都是我们心中的童话

来源：田艺苗的田

2001年，《千与千寻》在第52届柏林电影节上荣获金熊奖，成为电影史上第一部获得国际电影节最佳电影奖的动画作品。

这既是对动画的肯定，也是对宫崎长久以来作品中蕴含着的对于人类生命终极关怀的创作核心的肯定。

2019年，《千与千寻》终于将被引入国内，这更进一步引发了一场微博热议。

而特别值得一提的是，相比这部史诗级的动画片，它的音乐制作人久石让则为中国众多音乐发烧友喜爱。

他与宫崎骏开展了多部动画作品的合作，宫崎骏大部分的电影音乐都是由久石让撰写的。

可以说，久石让是宫崎骏动画音乐的代言人。他极简的音乐风格使得动画电影充满了想象力和趣味性。

今天就将为大家盘点几首日本音乐大师久石让的经典力作。

《A summer’s day》是千与千寻的片头曲，是久石让为了变大千寻的心情而特意谱写出来的。

他说，片头的音乐没有必要同一般的电影一样，选用盛大的开场乐，单一的钢琴演奏，反而能够反映主人公当时的心情。

在这个场景当中，千寻离开了朋友，离开了熟悉的环境，她不愿接受却不得不接受，因为这是父母的安排和规定。

千寻的烦恼和闷闷不乐全都藏进了这首曲子的每个音符当中，然而，这却也可能就是成长带来的痛楚。

久石让的《天空之城》，以他那充满童心，却又能够阐释哲理的灵性音乐创作，被人们称为触动灵魂的音乐圣经。

宫崎骏《天空之城》可谓是日本动漫当中最具知名度和最受大家喜欢的作品。

当久石让遇上宫崎骏，一部部经典动漫随之诞生，他们是日本动漫史上的传奇，他们将日本动漫带入了一个黄金时代。

《天空之城》音乐与动画契合的十分完美，主题曲在纯净而愉悦的童谣曲风中，意外揉入了一点悲天悯人的味道，让人有了淡淡的哀伤感。

正如那《天空之城》的神奇故事。音乐虽然是听者的童真，却已如云端之上那般遥远，让人无法触摸。

简单的音符中，流露着对逝去时光的祭奠与对爱的呼唤。让人于静默中逐渐忘我，有着让人流泪的力量。

这种淡淡的忧伤带有一种善良、一种包容、一种成全，抚慰着人的内心。

这些都已经远远溢出宫崎骏的动漫画面之外，缔造了一个前所未见的遐想空间让听者徜徉其中。

作为《菊次郎的夏天》这部电影的主题音乐，这部作品充分表现了故事的两位主人公——

天真无邪的正男和地痞混混菊次郎两种完全迥异的性格，也感受到 了他们虽然旅途不顺，却始终充满着积极与乐观的精神。

优美的钢琴声，如同安静的夜里，泉水的叮咚，使寂静的夜更显得静谧、清脆、单纯与淡雅。

旋律由低沉转到欢快，再由欢快转到淡淡的忧伤。

久石让大师完完全全没有用技巧创作这首歌，就像玉一样不加任何雕饰。

“风之甬道”是宫崎骏的主要代表作——《龙猫》里面的插曲。

《龙猫》（日语：となりのトトロ）是吉卜力工作室与德间书店于1988年推出的一部动画电影，由宫崎骏执导。

电影描写的是日本在经济高度发展前存在的美丽自然。

那个只有孩子才能看见的不可思议世界和丰富的想象，因为唤起观众的乡愁而广受大众欢迎。

影片中的配乐与插曲也被人们所喜爱，并广受推崇。

这首《The rain》是电影《菊次郎的夏天》里的配乐，可以说是一曲"先抑后扬"的音乐：开始的一段钢琴把人带入一个雨夜的世界，随后忧伤的小提琴声响起，如同一个思绪重重的人陷在哀伤的记忆中…

短暂的雨声后，有着相同旋律的大提琴音渐渐响起，似乎是被前者感染唤起了相同的感情一般。

只是声音更加低沉，最后也渐消于无…

世界似乎陷入了无边的雨夜中…然而也并不是真的无边。

随着音调的走高，一段欢快的旋律出现了，像是主人公经过昨夜的洗礼，收拾好了心情，重新振起精神，迈着轻松坚定的步子重新上路了…

久石让的音乐作品很注重旋律感情，特别是因為他长期浸淫在钢琴世界中，对於钢琴键音的清泠特性别具体悟。

他配的音乐更多与故事画面处于一种平行关系，看不出明显的音画同步的感觉。

但事实上此时的音乐却在着力刻画着主人公的心理状态，这就是为什么日本电影看上去节奏缓慢，但是却很引人入胜的关键所在：

音乐成为了片子里的另一个主角！将音乐参与叙事，这正是久石让配乐的高明之处。

从《菊次郎的夏天》再到为奥斯卡获奖的动画长片《千与千寻》所作的配乐，无不渗透着这样的思想。

用音乐参与叙事，用音乐刻画人物的心理，感染观众的听觉，用听觉唤醒观众内心的共鸣。

怀着美好的愿望，在这个复杂的世界努力。永远保持纯真和善良，也许奇迹和生命的惊喜，就在不远处等待。