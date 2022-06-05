网剧“持证上岗”时代来了

来源：工人日报

当电影片头播放时，会出现“绿底龙头”的标志，拥有这样的“龙标”意味着影片拿到了进入市场的许可证。现在，网剧的“龙标”也来了。

据报道，自6月1日起，中国网络剧和网络电影正式拥有“网络剧片发行许可证”，该证被称为“网标”。据悉，许可证片头以“网络视听”四个字为主体图，以朱红色为底色，时长5秒。近日，首部获得“网络剧片发行许可证”的网络剧《对决》和网络电影《金山上的树叶》已先后上线。

“网标”出现之前，网络剧片实行的是备案登记制。随着产业的快速发展，“无证经营”也带来诸多隐患。特别是近年来，网络视听节目产量不断增多、影响力不断扩大，播出的作品却良莠不齐，对网络视听节目持续加强管理愈加必要。此次网络影视剧启用“新身份”，是建立网络视听行业标准、建设长效机制的重要措施。

观众是“网标”出现后最直接的受益者。近些年来，观众的口味和艺术审美不断提高，对网络影视剧的标准也在随之提高，而网标意味着这部网络影视剧经过了审核，为观众把了第一道关。

“网标”亦有利于促进网络影视作品由“野蛮生长”向精品化方向迈进。它可以杜绝网络平台成为不良乃至恶俗文化产品流通的可能，保护了网络剧片主创团队的权益，能够激发创作者的热情，促使那些自制自播的网络平台推出更多网络视听精品。

有了“网标”，网络影视作品不再比电影院以及电视台播出的作品“低人一等”。对出品方来说，争取“网标”将会激励其在内容领域深耕，朝着更加精品化、规范化的方向发展。网标也会促使更多人才转入网络视听领域，激发他们生产更多有思想、接地气、人民群众喜闻乐见的作品。同时，实行许可证管理也有助于国产网络剧片社会影响力、认可度的进一步提升，有助于网络影视剧更好地开展权益维护和拓展海外传播渠道。

显然，网络影视剧今后“持证上岗”，进一步规范了网络视听行业管理，意味着更加专业和规范的网络视听时代到来。