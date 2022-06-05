“科学”流言榜：空气炸锅做菜会致癌？锅表示不服

来源：北京青年报

最新“科学”流言榜发布，奥密克戎太强需室外消杀？“秒睡”的人睡眠质量一定高？喝牛奶容易性早熟？都是谣言 此外——

空气炸锅做菜会致癌？锅表示“不服”

空气炸锅因其高效和少油的优点，成为不少家庭的明星小家电。不过，也有人认为，空气炸锅是智商税，用它烹饪食物会致癌。其实，这次空气炸锅是被冤枉了。最新一期“科学”流言榜发布，对近期广泛流传的健康流言进行集中辟谣。此次，奥密克戎太强需室外消杀、“秒睡”的人睡眠质量高、喝牛奶容易性早熟等流言也纷纷上榜。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言

饮用牛奶会导致性早熟

真相：有人担心牛奶中含有雌激素，会导致未成年人性早熟。其实，只要是购买的正规厂家牛奶，不必过于担心雌激素问题。

牛奶中的雌激素来源有两种，一种是奶牛产奶过程中自然分泌的天然雌激素，另一种是人为添加的雌激素。天然雌激素在牛奶中含量很低，对人体也没有危害。不仅是牛奶，肉类、豆制品等食物都含有天然雌激素或类雌激素，母乳中也含有雌激素，含量往往比牛奶还高。而对于人为添加的雌激素，中国《兽药管理条例》对雌激素药物有着明确的规定，相关药物在动物性食品中不得检出。

牛奶不仅能补钙，还能够提供优质蛋白质和维生素B2，牛奶中的乳糖还能够促进钙、铁、锌等矿物质的吸收。有多项研究显示，牛奶及其制品的摄入可增加儿童、青少年以及绝经后女性的骨密度，有利于儿童的生长发育。

流言

“秒睡”的人睡眠质量更好

真相：“沾枕头就睡着”的人往往让睡眠困难户羡慕不已。不过，那样的睡眠质量一定就是好事吗？睡眠方式和时间需要根据个性化的生活方式和习惯调整，可以以早上起床人是否舒服、精神状态如何来做初步判断，不能只看入睡的快慢。

其实，有时候“秒睡”“入睡快”未必表示睡眠没问题，反而是疾病征兆。比如有很多患上睡眠呼吸暂停综合征的人，看上去睡眠很好，躺在床上就“秒睡”，睡觉就打呼噜，但这不是“睡得香”的表现。

睡眠期间发生呼吸反复暂停，长年累月下来，身体各重要部位缺血缺氧，容易诱发脑血管病、心梗、呼吸系统疾病等。鼾症就像睡眠中的“沉默杀手”，长期嗜睡或肥胖且经常打鼾者要及时就医，排除睡眠呼吸暂停综合征。如果能够排除这些疾病因素，那么对健康的人来说，能“秒睡”就是一个很好的现象了。

流言

封/管控区需室外大消毒

真相：有人认为新冠奥密克戎毒株的传染能力更强，因此在封控、管控区展开大规模的室外消杀很有必要。其实不然，无论封控区还是管控区，均不需要对室外环境进行大范围消毒，避免过度消毒。

“消灭杀”是卫生防疫的重要手段和内容，可有效控制病毒传播途径。现有研究表明，新冠病毒主要是通过飞沫传播，同时单位空间里的病毒量越高，被感染的概率也就越大。在局部空间及时消杀，能最大程度降低感染的风险。尤其是在公共场所，比如机关事业单位、医疗机构等，实行例行的消杀就异常重要。

但是在自然环境中，新冠病毒不能存活或存活的时间极短，因此基本不会造成疫情的传播。

在户外紫外线环境下病毒存在的可能性极低，若非受到病毒污染而必须消杀，对这些外部环境实行大面积消杀并无必要，既造成人力物力财力的浪费，增加社会恐慌情绪，还会影响环境。

流言

空气炸锅做的菜 更容易致癌

真相：空气炸锅到底是不是“智商税”？空气炸锅实质上就是一种“高效率烤箱”。因为采用了强制热空气对流，所以加热效率比普通烤箱要高。但是，它对食物的影响，归根结底也还是通过空气进行加热。从这个角度说，空气炸锅“可能会产生致癌物”，但其他类似的烹饪方式，比如油炸、烤箱、烧烤，也都会产生。

如果考虑产生的有害物质量，空气炸锅甚至可能还要少一些。

总之，空气炸锅是一种比较方便的“高效烤箱”，用它来制作食物没有什么问题。

流言

自热米饭里的大米是假的

真相：与日常用电饭锅蒸米饭相比，自热米饭加热15分钟就能熟且口感一般，这会不会是假米饭？

不用担心，自热米饭用的都是真大米，只不过为了让人们可以更快入口，选用的是经过加工的重组米。自热米饭之所以很快就能熟，是因为事先对大米进行了浸泡、蒸煮、离散、干燥等工序的加工。

处理过的脱水大米(含水量降到10%以下)，在常温下可以长时间储存，加热起来也快很多。但对比普通的米饭，自热米饭的口感和香气均有所下降。很多厂商为了还原大米本来的口感，会把天然的大米或者碎米磨成米粉，加入魔芋精粉、食用玉米淀粉等，再把它重新压制成大米的形状，这就是所谓的重组米。

采用重组米的米饭口感不一样，是因为生产商在加工的过程中增添了黏合剂，有的还会添加一些微量元素和膳食纤维，增加米饭的营养性。其实相比较而言，重组米不仅更容易熟，也比普通米饭更容易消化。

流言

加碘盐会导致甲状腺结节

真相：食盐加碘被“嫌弃”了，因为有人认为多吃加碘盐会导致甲状腺结节高发。真的是这样吗？

实际情况是，即便临海城市的人，海产品丰富，仅靠食物依旧吃不够碘(成年人每天需要150微克碘)，食盐加碘仍然是有必要的。近年来甲状腺结节高发的主要原因，不是民众碘吃得太多，而是医学检查的进步和普及，让原本没发现的结节被看到了。

中国相关研究表明，碘充足和碘过量地区，甲状腺结节检出率分别是21.8%和20.7%，并无太大差异，没有看到多补碘增加甲状腺结节的情况。

碘与很多甲状腺疾病的发病率呈U形曲线的关系。碘多、碘少都会增加甲状腺疾病的发生率。但这里的“碘多”上限很高(每天800微克)，日常饮食并没有那么容易过量。相比之下，碘缺乏比碘过量更容易发生，危害也更大。

中国给盐中加碘这一举措，减少了缺碘相关的智力发育迟缓、孕妇早产流产、胎儿先天畸形、地方性甲状腺肿的流行疾病，极大地改善了中国人民碘营养不良的状况，实现了基本消除碘缺乏病的目标。所以，全民食盐加碘很有必要，是保障公共健康的重要政策。