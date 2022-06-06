两大手机巨头办学，最高年薪60万人民币招老师，段永平发声…

来源：中国基金报

作者：安曼

听说，最近深圳高薪聘过去的老师们，工资都降……最近一家临深片区的东莞的一家学校火了！

近日，步步高教育微信公号发文称，经广东省东莞市教育局批准，广东步步高系企业OPPO、vivo和小天才共同筹办东莞市步步高实验学校。

这所步步高实验学校集幼儿园、小学、初中于一体。不过，引起网友热议的是，该学校的幼儿园主班老师年收入16万元（人民币，3万2800新元）起、中小学教师年收入30万元起，最高60万元。

不过，不知道是什么原因，目前该公众号已经删除了招聘启事。

小学老师最高年薪60万 还有教师公寓

去年，深圳小学老师晒出年薪30万的工资单，据说连内地的大学老师都酸了。

这次，步步高实验学校直接给出了30万的起步年薪，还有配套的教师公寓，让网友们直呼，这简直是小学老师的薪水天花板。

据介绍，学校坐落在东莞市长安镇莲湖路52号，校园占地230亩、建筑面积20万平方米。学校集幼儿园、小学、初中于一体，可容纳幼儿园15个班、小学60个班、初中30个班。学校计划于2023年9月正式招生办学，首年招收幼儿园小中大班、小学一至三年级和初中一年级学生。

东莞市步步高实验学校薪酬福利具有吸引力。幼儿园主班老师年收入起薪16万元、中小学社招教师年收入起薪30万元-60万元，综合考虑学历、职称、经历和能力等因素定薪。

福利方面，步步高实验学校将为入职教师们提供五险一金、节日福利、假期全薪、年终绩效、定期体检、系统培训、子女学费折扣、伙食和租房补贴以及56平米配备独立厨卫的教师公寓。

去年10月，施工中标单位华坤建设发布消息称，东莞市步步高实验学校，是2020年广东省重点预备项目、2020年东莞市重大预备项目，由广东步步高教育发展有限公司投资，总投资16亿元，由万科地产代建。广东步步高教育发展有限公司由OPPO和vivo各占45%股份。

“门徒”联合办学 段永平也发声了

根据数据调研机构Counterpoint公布的2021年全球智能手机市场收入情况和具体排名。

其中，苹果以1960亿美元（2695亿新元）的收入领跑全球，占比总收入达到44%；三星、OPPO（包含一加）、小米、vivo则分列第二到第五名，收入分别为720亿美元、370亿美元、360亿美元和340亿美元。

另一出资方小天才，则是儿童智能手表的巨头之一，2021年的年销售约8亿元左右。

这三家跟“中国巴菲特”段永平的关系匪浅。按照故事说的，都是段永平的门徒。

资料显示，段永平1983年毕业于浙江大学无线电系，他打造了“小霸王”和“步步高”两个知名品牌，推动创立手机品牌OPPO和vivo，现在其是知名投资人，被称为“中国巴菲特”。

在段永平担任步步高董事长期间，陈明永、沈炜、金志江是其得力干将。三人后来创立了OPPO、vivo、小天才三个品牌。

OPPO研发总部、vivo全球总部、小天才公司总部均位于东莞市长安镇，也就是步步高实验学校所在的地方。

日前，段永平在雪球上发文称：“群里看到（招聘教师）消息，广而告之一下。”

最后说一下，前两天基金君报道的“快要倒闭的步步高超市”，跟上述段永平的步步高集团没有什么关系。

涉及传言的是一家来自湖南的商贸企业。湖南这家步步高商业连锁股份有限公司回应称，近段时间网传有关步步高的谣言众多，公司经营一切正常，商务卡/提货券在全司各门店、各业态（包括超市、百货、家电，部分餐饮商户等）均能使用。