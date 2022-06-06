消费复苏蕴藏“新”力量

来源：经济参考报

作者：王文博、班娟娟、郭倩

万元（人民币）以上高端家电销售同比增长78%，智能家电销售同比增长64%，绿色节能商品走俏，“云健身”带动周边商品持续热销，亲子、露营产品受青睐……端午叠加618促销活动，平台数据折射消费市场新亮点。分析人士指出，这些新需求持续迸发，凸显出消费复苏蕴藏“新”力量，也成为接下来促消费重点和推动市场回暖的有利因素。

热门产品折射消费新趋势

今年的年中促销季里，高端、智能、绿色等家电商品成为选购热点。

《经济参考报》记者获悉，苏宁易购618首轮集中促销，门店4万元以上家电套购订单提升43%，万元以上高端家电销售同比增长78%，智能家电销售同比增长64%。其中，新一级能效空调、冰箱、冷柜销售同比增幅分别达68%、74%、159%，“除菌洗衣机+烘干机”“智能热水器+智能花洒”等成为该平台最受欢迎的智能家电组合。

来自京东的数据也印证了这一趋势。京东618促销活动开启四小时，家电全品类成交额超过去年同期全天。其中，冰洗套装成交量同比增长超六倍，新风空调成交额同比增长超8倍，节水马桶、LED节能灯、太阳能灯等绿色产品成交额同比增长均超100%。

值得注意的是，家电家装领域新品牌、新产品不断涌现，受到消费者欢迎。以苏宁易购为例，618首轮促销中，添可、云鲸等智能生活电器销售同比增幅分别达606%、425%，炒菜机器人销售同比增长57%，智能升降桌销售同比增长5倍。在京东上，新锐品牌也受到热捧。

另外，近期居家“云健身”走红，带动了健身器材销售火爆。拼多多平台数据显示，4月以来，跳操毯、跳操地垫等健身商品销量同比提升176%。跳绳、羽毛球等适合居家、小区环境的健身器材也销售火爆。

旅游市场热点亮点频现

经中国文化和旅游部数据中心测算，2022年端午节假期，中国国内旅游出游7961.0万人次，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，恢复至2019年同期的65.6%。利好政策不断，旅游企业经营信心和游客出游热情得到快速修复。其中，本地游、周边游、自驾游成主导，亲子、露营产品受到市场青睐。

多家旅游平台发布的数据均显示，端午节假期旅游市场逐渐企稳回升。携程数据显示，随着国内跨省游政策的调整，跨省旅游市场热度持续回暖。端午假期，国内跨省团队游在跟团游业务中的占比接近80%，比“五一”增长近10%，达到近三个月来的峰值。此外，上海旅游业加快恢复，假期首日，当地已复工的超过40家景区总销售票量超4万张。

驴妈妈数据显示，“小半径、深度游”的主流出行方式，催热旅游新业态，高品质乡村民宿、特色小镇、城市近郊度假型酒店、房车露营等激发消费活力。

飞猪数据显示，酒店、乡村民宿、租车订单量较“五一”同期均实现翻倍增长。今年爆火的露营在端午继续“圈粉”年轻人和亲子家庭，平台订单量较“五一”增长超2.5倍。另外，租车游订单量增长超1.6倍，房车游增长超2.7倍。

体育旅游也成为新亮点。随着全国多地开启“高温待机模式”，玩水、冲浪、划龙舟、登山、滑草等运动受热捧。飞猪玩水、冲浪等水上运动订单量较“五一”同期增长超90%，登山、滑草、越野等户外游订单量增长超1.5倍。

“新”力量推动市场加速回暖

分析认为，端午叠加618促销，消费市场新亮点进一步凸显，彰显出消费复苏蕴藏的“新”力量。

记者注意到，这些新趋势也成为当下促消费的重要发力点。日前，四部门联合启动新一轮新能源汽车下乡活动，后续相关部门还将组织绿色智能家电下乡和以旧换新、绿色建材下乡等活动，加快培育信息消费示范城市和示范项目，加大线上线下融合消费支持力度，推动文旅业有序恢复。

在国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬看来，疫情之下，新消费趋势成为内需的重要增长点。她举例称，疫情发生以来，线下消费场景部分转移到线上，人们也更注重健康，具有无接触、在线化属性的“云健身”等发展迅速；疫情也逐渐重塑消费观，“疫情在，不远游”成为当下大多数人的惯性思维，近郊露营经济受追捧，相关用品销售大幅增长。

“新消费力量正在逐步显现，要大力发展培育新消费需求，提升消费预期、增强消费信心，释放消费潜力，带动消费市场快速回暖。”陈丽芬对《经济参考报》记者说。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣接受《经济参考报》记者采访时也表示，这些消费热点，不仅是消费需求释放的重要出口，更是消费市场个性化、多样化发展的大势所趋。

关利欣同时提出，把握疫后消费需求释放时机，培育好这些消费热点，不仅需要鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类产品和服务升级，创造更多的有效供给；也需要优化消费基础设施，完善多元化消费场景，打造放心消费环境，更好地释放消费市场潜力。