中国端午旅游市场有序回暖，“轻旅游”“微度假”受青睐

来源：经济日报

作者：张雪

经中国文化和旅游部数据中心测算，2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%。全国文化和旅游假日市场总体安全平稳有序。

飞猪旅行网数据显示，相较清明节和“五一”假期，端午假期旅游市场呈现有序回暖态势，平台上酒店、乡村民宿、租车订单量较“五一”同期均实现翻倍增长，火车票订单量增幅达70%；长线游订单量较“五一”同期增长82%，增幅超过了本地游。去哪儿旅行网度假产品运营负责人杨光会介绍，从搜索热度来看，端午假期，三亚、成都、重庆、长沙的跨省游搜索热度最高，三亚、成都、昆明等地搜索热度环比上周末提升了3倍。

端午节前，各地纷纷出台支持文化和旅游恢复发展的利好政策，助力文化和旅游市场复苏。文化和旅游部印发通知，对跨省旅游“熔断”机制进行调整，将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县（区）域。各地积极响应，河南、湖南、贵州、江西、广西、浙江、吉林、天津、内蒙古等地相继宣布恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。旅游企业顺势而为，纷纷推出针对中老年人的长线游、针对家庭游的亲子露营等旅游产品。

在上海，随着景区有序开园，旅游业的生机正在回归。端午假期首日，东方明珠广播电视塔、上海野生动物园及上海欢乐谷景区在飞猪平台上的门票出票量与3月正常营业期日均出票量相比，增长超300%。

6月5日，北京宣布恢复本市旅行社经营市民“在京团队旅游”业务，各类景区、景点、公园坚持“限量、预约、错峰”，按照75%限流开放。消息发布后，去哪儿平台上“北京”关键词的景区和本地游产品搜索量在一小时内环比提升近一倍。

传承优秀传统文化成为端午节假日旅游市场的重要特征，多地推出龙舟比赛、汉服游园以及包粽子、制香包等体验类活动。山东泰安举办“天烛胜境”端午民俗文化祈福节，推出“千年非遗——火龙钢花”等夜间表演。贵州贵阳举办“我们的节日·端午节暨非物质文化遗产传承系列活动”。甘肃天水推出“着汉家服饰，游玉泉仙境”“诗礼雅韵 醉美秦风”端午诗会等活动。云南楚雄专门推出多条端午节主题游线路，带游客体验包粽子、制香囊、划龙舟等多彩民俗文化。山东青岛崂山风景区推出“免门票”大礼包，并面向广大游客发放专项消费券，进一步助力企业纾困。

端午假期，以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”“宅酒店”依旧受到游客青睐。一二线城市近郊的度假型酒店、高品质乡村民宿及主题乐园周边酒店预订火热，端午民俗、农耕采摘、露营野餐、漂流消暑成为端午节假期四大热门主题。