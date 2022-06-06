一些网络广告怎么成了“牛皮癣”？

来源：工人日报

作者：叶小钟

有的没有关闭标志或需等倒计时结束才能关闭，有的需多次点击才能关闭，还有的关闭后继续弹出……记者近日采访发现，近年来，随着互联网发展，网络上出现了大量弹窗广告在消费者上网时频频跳出、难以关闭，成了网络“牛皮癣”，不仅扰乱互联网市场秩序，还存在侵犯消费者合法权益的情形。

中国《广告法》第四十四条规定，利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。2016年9月1日开始施行的《互联网广告管理暂行办法》第八条也规定，在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭；不得以欺骗方式诱使用户点击广告内容。

然而，广东省消费者委员会5月30日发布的《2022年度互联网弹窗信息对消费者的影响调查报告》显示，近八成受访者经常遇到弹窗信息，受访者反映的主要问题是弹窗广告关闭难，具体表现为没有关闭标识、关闭标志不清晰/不显著、需要等倒计时结束才能关闭、出现多个关闭按钮、需多次点击才能关闭等。

广东省消费者委员会进行的体验式调查也发现，芒果TV、MM应用商场等APP弹窗信息以领取优惠、中奖等信息来诱导消费者点击，涉嫌对用户进行欺骗、误导；360导航网站的弹窗信息在选择七天内不再显示后，过数分钟打开仍然显示；百图秀电脑软件同时弹出多个弹窗信息；快资讯网站关闭单个弹窗须两次以上点击；新浪网网站在同一页面过程中关闭弹窗后继续弹出；MM应用商场和2345浏览器APP的商业推广弹窗信息没有标明“广告”标识。

对此，广东省消费者委员会有关负责人建议有关部门尽快出台并实施《互联网弹窗信息推送服务管理规定》，为监管提供更加明确的标准和依据，确保监管更加有为有力有效。同时，互联网弹窗广告作为互联网发展的伴生物，信息量巨大且无处不在，单靠人工手段无法对海量的内容进行监管。因此，有关部门善用互联网本身的技术力量，建立完善集自动监测、自动分析、自动取证等技术的互联网弹窗信息智能监测平台，是有效监督的必要手段。

此外，该负责人还建议，加强协同监管，推动社会共管共治，特别要发挥好广大消费者的监督作用。消费者作为互联网的直接接触者，是最好的“吹哨人”，监管部门可以利用信息化手段建立畅通便捷的投诉举报渠道，方便消费者反映问题，参与监管治理。