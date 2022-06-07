多生孩子可多买房，然后呢？

来源：中国新闻周刊

作者：陈淑莲

“多生孩子可多买房”，正在成为近期楼市新政的关键词。

5月底，成都市出台《关于进一步优化完善房地产政策促进市场平稳健康发展的通知》，提出二孩及以上家庭，可在现有限购套数基础上新购买一套住房。

除了成都，中国新闻周刊梳理近期各地楼市政策时发现，东莞、乐山、武汉、济南、沈阳、衡阳、上饶等多个城市也出台了与生育政策相关的新政。这其中，既有二三线城市，也有杭州、厦门等新一线城市。

业内分析认为，相关支持政策，充分体现了当前各地政策的重要变化，但该政策的效果仍有待观察。

与生育挂钩的楼市新政

5月17日，杭州发布了《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，允许三孩家庭在限购范围内增加一个购房名额，同时，在报名参加新建商品房公开摇号销售时，参照“无房家庭”优先摇号。

作为浙江省会，杭州此前严苛的限购措施，将部分潜在购房人群阻挡在门外，这条新政在很大程度上降低了限购门槛。

杭州之外，厦门也加入了楼市“松绑”行列，支持刚需和改善性住房需求，允许拥有二孩及以上的本市户籍家庭在本市购买第三套自住商品房，而此前厦门本市家庭只能限购2套。

但这个政策有个前提条件，即拥有多孩家庭中至少要有一个未成年人，此外，被允许购买的第三套住房面积要在180平以下。

类似的楼市新政案例并不少，除了允许“多孩可多房”外，不少地方还针对多孩家庭设置了购房补贴。

如在四川自贡，二孩、三孩家庭只要在中心城区购买新建商品住房，就可以获得200元/平方米的购房补贴，购买普通二手住房的，按总房款的0.5%给予补贴。

四川乐山的补贴则更特别，即在购买首套新房补贴8000元（人民币，下同，1653新元）、二套补贴1万2000元的基础之上，若是二孩或者以上家庭，额外再补贴5000元。

此外，调整公积金贷款额度也成了常见的调控手段。

在扬州，当地生育二孩及以上家庭申请住房公积金贷款且符合申请条件的，贷款最低首付比例由30%调整至20%；而在宁波，则大幅提高住房公积金贷款额度，多孩家庭公积金住房贷款最高可贷120万元。

易居研究院智库中心研究总监严跃进向中国新闻周刊表示，“允许新增一套房”以及相关支持政策，充分体现了当前各地政策的重要变化，即“限购政策松绑+生育政策鼓励”的结合导向。

不过，各地网友对于相关政策褒贬不一，有认为是“救（楼）市新招”，也有网民吐槽，“六个钱包折腾得只剩一个了，拿什么去买房呢？”

更有网民直言，“生孩子是一笔支出，买房也是一笔支出，收入没变，钱却要两处花。”

“信号意义大于实际作用”

据国家统计局数据，中国第一季度商品房销售面积3万1046万平方米，同比下降13.8%。其中，住宅销售面积下降18.6%；销售金额2万9655亿元，同比去年下降22.7%，超过五分之一。

销售面积和销售金额呈现“双跌的局面”。

与此同时，近年来，中国人口发展面临转折性变化，总人口增长势头明显减弱，出生人口持续走低，老龄化程度不断加深。

育龄妇女规模的下降、年轻人婚育观念的变化，以及生育、养育、教育成本偏高被认为是制约生育的主要因素。

有分析指出，对于调控政策比较严厉的城市来说，出生率相对较高的城市，商品住宅成交规模的下跌幅度往往比较窄；而对于政策相对较为宽松的二线或三四线城市，出生率高，其商品住宅成交规模的上涨幅度也相对较高。

因此，相关政策能否“一箭双雕”，同时解决楼市低迷和生育率低下这两个困扰社会已久的难题，一直是业内的关注点。

中南财经政法大学人口与健康研究中心主任石智雷向中国新闻周刊表示，试图通过支持多孩家庭改善性住房需求刺激地产，不失为一种新的尝试。但对于效果，他认为对整体的生育环境、生育行为和生育意愿没有太大影响，“信号意义大于实际作用”。

“很多地方出台相关政策，不排除有‘蹭流量’成分在里面，借着鼓励生育这样一个契机，但更多的是刺激地产需求。”石智雷说。

以杭州为例，2021年GDP突破1.8万亿，同比增长8.5%，发展势头一直较好。与此同时，杭州常住人口突破1200万人，相比2020年末增加23.90万人，增量在长三角城市群中居首。

但今年4月份，杭州二手房成交量只有3950套，而去年同期是9939套，成交量下降了近6成。

因此不少业内人士认为，杭州为三孩家庭增加购房名额，更多的是为了刺激楼市。

一位在杭州从事多年房产中介的销售经理告诉中国新闻周刊，自5月17日杭州新政实施以来，杭州二手房挂牌量、带看量、成交量增加明显。

据《杭州日报》报道，5月25日，杭州二手房单日成交达到了一个高峰，共计256套。在增长的挂牌量中，包含了众多“出租转为出售”的房源。

但这位销售经理也直言，楼市的“小阳春”和其对三孩家庭政策倾斜无关，主要是整个市场的二手房限购政策被“松绑”了。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉曾在公开报道中提到，当前中国家庭结构中，多孩家庭本身占比并不大，其中有购房意愿且有购房能力的也并不多。

2021年5月31日，国家正式放开三孩政策，实施至今并不算久。理论上，这类家庭可能在陆续诞生，但目前数量并不会太多。

李宇嘉认为，当前各地对多孩家庭购房的支持政策，更多的是一种政策导向或者地方要稳定房地产市场、提振市场预期的政策信号。

实际上，去年发布的《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，明确了要降低生育、养育、教育成本，而加强税收、住房等支持政策正是降成本的一项重要举措。

严跃进认为，与生育挂钩的楼市新政在后续预计会继续增加，会成为当前各地政策松动的一个新方向。

他说，多孩家庭的住房优惠政策会逐渐从传统的公租房模式和购房补贴模式，转变为取消限购模式，“未来结合金融政策，此类家庭还可以享受更多的贷款利率支持”。