生育观的影响值得重视

来源：环球时报

作者：高波

当前中国人口已经趋于“零增长”，现实中人们的生育意愿不高。一种主导性观点认为这主要是由于现今养育成本高，人们“生不起”，因此建议激励措施主要着眼于经济方面。经济方面的原因固然不可否认，但同时也该看到，当前人口出生率低显然还有着观念方面的问题。

在以家族为中心的中国传统社会中，生育有“传宗接代”的要求。传统社会体制又是“家国一体”，因此生育既担负着家庭责任、家族责任，也担负着社会责任。五四新文化运动的一个主要内容，就是引进传播来自西方的个人主义，以这种眼光看，强调家庭、家族和家国责任的生育观，不仅是压抑个性的，还是压抑人性的。何况这一传统生育观本身带有历史局限：它是重男轻女的。由此在新文化运动冲击下，这种传统生育观在意识形态层面是“封建的、落后的”，在日常生活层面是“过时的、老土的”。

当年被新文化运动奉为圭臬的个人主义，是一种过度张扬个人权益的价值观。由于在特定历史条件下具有积极的反传统意义，它的片面性一直未能得到充分反思。但事实上，这一过度张扬个人权益的价值观割裂了个体和集体的辩证关系，并且是本末倒置的。

正是依靠个体和集体的协作和智慧，人类才能生存延续发展至今，否则在毒蛇猛兽面前个体往往不堪一击。在生存实践中，人类个体和集体的关系，集体性是第一位的，个体性是第二位的。要依靠和维护集体，个体才能得以生存和发展，这也就是为什么中华文化主张“没有国哪有家”。

过度张扬个人权益的个人主义将生育看成个人私事，消解了其与集体的社会联系以及社会意义。这种价值观又强调个人的发展、快乐和自由，由此也就影响到人们的生育意愿。就世界范围看，越是西方个人主义价值观影响深重的地区，人们生育意愿往往越低。

但还是那句话，生育不只是生物性的自然繁衍，也是社会性的传承和发展。其中有家庭和家族的延续，联系着民族和国家的发展及其历史文化的传承和未来命运。在新的历史条件下，我们应对传统生育观进行创造性转换：剔除其中的“重男轻女”等糟粕，保留生育同时也是一种社会责任的视角。