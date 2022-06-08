“女人不能上龙舟”不是传统，是陋习

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

传统端午节，有一则新闻火了——女人能不能上龙舟？

中国广东佛山九江镇一女子看到河边停泊的龙舟船，就上船拍视频并发上网，没想到遭遇网暴。有网友称：“你准备接受刑事责任，已经破坏了我们广东的传统。”“千百年流传下来的龙船给你作废了，态度还这么嚣张。”之后，有新闻媒体致电佛山市南海区九江龙舟协会，接电话的何先生称：当地有一种传统龙舟，“有这个（妇女不能登船）传统习俗，我们也会加大宣传，避免女游客未经龙舟主人允许，误上传统龙（舟）去拍照留念。”

之后又有网友上传了视频：广东某地划龙舟时，驱逐围观的女性观众。还有女网友现身说法，称：因为在桥上围观龙舟比赛，自己被矿泉水瓶砸过。

“妇女不能上龙舟”“碰都不能碰”，不知道今夕何夕，还要拿陈芝麻烂谷子的标签作为口水仗的工具。

优秀的传统应该发扬光大。今年的端午，我们看到了粽子飘香、龙舟欢腾，这是传统文化当中的精华的回归，但是也要防止一些糟粕趁机粉墨登场，卷土重来，比如振振有辞的“女人不能上船”。

经济越是发展，越是要推动男女平等的现代文明成果，不能拿糟粕当成宝贝供起来。其实，在广东当地，相信“女人不能上船”“女德”的人也是极少数。在新闻曝光之后，很多广东网友站出来，将“广东没有女人不能上龙舟的传统”送上热搜标签，亮出了自己的态度。还有人搜出了新闻：2018年，以广东佛山运动员为主要班底的中国女子龙舟队雅加达亚运会上夺取了金牌。这才真正代表广东当地的价值和风气。

广东没有女人不能上龙舟的传统，哪怕有这样的僵尸传统，也不允许复活。有人用着最先进的网络APP，手里拿着最时尚的手机，享受中国现代化的经济成果，但是，骨子里却还是祠堂里六叔公的价值观：三贞九烈，三从四德，沉塘，木驴，贞洁牌坊……没有反思，没有扬弃，就没有进步，要警惕的是打着尊重传统文化的口号，搞道德绑架，荼毒新一代的女性。

其实，性别话题本不需要敏感，关键得全面落实男女平等的宪法权利，杜绝打着传统文化的幌子对女性的歧视，杜绝陋习，杜绝愚昧。